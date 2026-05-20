Guardiola reagált az Arsenal bajnoki címére; Haaland ígéretet tett

Mint arról beszámoltunk, a Manchester City csak döntetlent ért el a Bournemouth otthonában, így a Premier League utolsó előtti fordulójában eldőlt, hogy Pep Guardiola csapata már nem előzheti meg a tabella élén álló Arsenalt.

A katalán szakember a kedd esti sajtótájékoztatóján reagált a bajnoki címre, amelyet az „ágyúsok” Guardiola korábbi segítőjével, Mikel Artetával értek el:

A Manchester City nevében gratulálok Mikelnek, a stábjának, a játékosainak és az Arsenal szurkolóinak! Fenomenálisan teljesítettek. Megérdemlik.

A PL góllövőlistáját vezető Erling Haaland igyekezett a dolgok jó oldalát nézni (ha van ilyen ebben a helyzetben):

„Az egész klubnak motivációt kell merítenie ebből. Dühösnek kell lennünk, éreznünk kell a tüzet belül. Amit nyújtunk, az egyszerűen nem elég jó. Két év bajnoki cím nélkül, örökkévalóságnak tűnik... Egyet ígérhetek: a következő idényben mindent meg fogunk tenni az elsőségért.”

A manchesteriek vasárnap az Aston Villa ellen zárják az idényt, nagy valószínűséggel az lesz Guardiola búcsúmérkőzése.

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ

AFC Bournemouth–Manchester City 1–1 (1–0)

Bournemouth, Dean Court, 11 218 néző. Vezette: A. Taylor

Bournemouth: Petrovics – A. Smith (Cook, 90.), J. Hill, Senesi, Truffert – T. Adams, A. Scott – Rayan (Brooks, 84.), Kroupi (J. Kluivert, 76.), M. Tavernier – Evanilson (Ünal, 90.). Vezetőedző: Andoni Iraola

Man. City: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly – Rodri – Semenyo (Savinho, 56.), Kovacic (Foden, 56.), Bernardo Silva (Cherki, 56.), Doku (Marmus, 76.) – Haaland. Vezetőedző: Pep Guardiola

Gólszerző: Kroupi (39.), ill. Haaland (90+5.)