Guardiola reagált az Arsenal bajnoki címére; Haaland ígéretet tett
Mint arról beszámoltunk, a Manchester City csak döntetlent ért el a Bournemouth otthonában, így a Premier League utolsó előtti fordulójában eldőlt, hogy Pep Guardiola csapata már nem előzheti meg a tabella élén álló Arsenalt.
A katalán szakember a kedd esti sajtótájékoztatóján reagált a bajnoki címre, amelyet az „ágyúsok” Guardiola korábbi segítőjével, Mikel Artetával értek el:
A Manchester City nevében gratulálok Mikelnek, a stábjának, a játékosainak és az Arsenal szurkolóinak! Fenomenálisan teljesítettek. Megérdemlik.
A PL góllövőlistáját vezető Erling Haaland igyekezett a dolgok jó oldalát nézni (ha van ilyen ebben a helyzetben):
„Az egész klubnak motivációt kell merítenie ebből. Dühösnek kell lennünk, éreznünk kell a tüzet belül. Amit nyújtunk, az egyszerűen nem elég jó. Két év bajnoki cím nélkül, örökkévalóságnak tűnik... Egyet ígérhetek: a következő idényben mindent meg fogunk tenni az elsőségért.”
A manchesteriek vasárnap az Aston Villa ellen zárják az idényt, nagy valószínűséggel az lesz Guardiola búcsúmérkőzése.
ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Manchester City 1–1 (1–0)
Bournemouth, Dean Court, 11 218 néző. Vezette: A. Taylor
Bournemouth: Petrovics – A. Smith (Cook, 90.), J. Hill, Senesi, Truffert – T. Adams, A. Scott – Rayan (Brooks, 84.), Kroupi (J. Kluivert, 76.), M. Tavernier – Evanilson (Ünal, 90.). Vezetőedző: Andoni Iraola
Man. City: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly – Rodri – Semenyo (Savinho, 56.), Kovacic (Foden, 56.), Bernardo Silva (Cherki, 56.), Doku (Marmus, 76.) – Haaland. Vezetőedző: Pep Guardiola
Gólszerző: Kroupi (39.), ill. Haaland (90+5.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|37
|25
|7
|5
|69–26
|+43
|82
|2. Manchester City
|37
|23
|9
|5
|76–33
|+43
|78
|3. Manchester United
|37
|19
|11
|7
|66–50
|+16
|68
|4. Aston Villa
|37
|18
|8
|11
|54–48
|+6
|62
|5. Liverpool
|37
|17
|8
|12
|62–52
|+10
|59
|6. Bournemouth
|37
|13
|17
|7
|57–53
|+4
|56
|7. Brighton & Hove Albion
|37
|14
|11
|12
|52–43
|+9
|53
|8. Chelsea
|37
|14
|10
|13
|57–50
|+7
|52
|9. Brentford
|37
|14
|10
|13
|54–51
|+3
|52
|10. Sunderland
|37
|13
|12
|12
|40–47
|–7
|51
|11. Newcastle
|37
|14
|7
|16
|53–53
|0
|49
|12. Everton
|37
|13
|10
|14
|47–49
|–2
|49
|13. Fulham
|37
|14
|7
|16
|45–51
|–6
|49
|14. Leeds United
|37
|11
|14
|12
|49–53
|–4
|47
|15. Crystal Palace
|37
|11
|12
|14
|40–49
|–9
|45
|16. Nottingham Forest
|37
|11
|10
|16
|47–50
|–3
|43
|17. Tottenham
|37
|9
|11
|17
|47–57
|–10
|38
|18. West Ham
|37
|9
|9
|19
|43–65
|–22
|36
|19. Burnley
|37
|4
|9
|24
|37–74
|–37
|21
|20. Wolverhampton
|37
|3
|10
|24
|26–67
|–41
|19