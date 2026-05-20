Guardiola reagált az Arsenal bajnoki címére; Haaland ígéretet tett

ROCK PÉTER
2026.05.20. 10:25
Erling Haaland az első két angliai évében sikerrel járt Pep Guardiola irányítása alatt, idén és tavaly viszont nem jött össze a PL-cím (Fotó: Getty Images)
Pep Guardiola Erling Haaland Arsenal Premier League Manchester City
Sportemberhez méltó módon gratulált az Arsenal bajnoki címéhez a rivális Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola. A manchesteriek legnagyobb sztárja, Erling Haaland szerint ezentúl még nagyobb motivációt kell jelentsen a Premier League-elsőség a csapat számára.

Mint arról beszámoltunk, a Manchester City csak döntetlent ért el a Bournemouth otthonában, így a Premier League utolsó előtti fordulójában eldőlt, hogy Pep Guardiola csapata már nem előzheti meg a tabella élén álló Arsenalt.

A katalán szakember a kedd esti sajtótájékoztatóján reagált a bajnoki címre, amelyet az „ágyúsok” Guardiola korábbi segítőjével, Mikel Artetával értek el:

A Manchester City nevében gratulálok Mikelnek, a stábjának, a játékosainak és az Arsenal szurkolóinak! Fenomenálisan teljesítettek. Megérdemlik.

A PL góllövőlistáját vezető Erling Haaland igyekezett a dolgok jó oldalát nézni (ha van ilyen ebben a helyzetben):

„Az egész klubnak motivációt kell merítenie ebből. Dühösnek kell lennünk, éreznünk kell a tüzet belül. Amit nyújtunk, az egyszerűen nem elég jó. Két év bajnoki cím nélkül, örökkévalóságnak tűnik... Egyet ígérhetek: a következő idényben mindent meg fogunk tenni az elsőségért.”

A manchesteriek vasárnap az Aston Villa ellen zárják az idényt, nagy valószínűséggel az lesz Guardiola búcsúmérkőzése.

ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Manchester City 1–1 (1–0)
Bournemouth, Dean Court, 11 218 néző. Vezette: A. Taylor
Bournemouth: Petrovics – A. Smith (Cook, 90.), J. Hill, Senesi, Truffert – T. Adams, A. Scott – Rayan (Brooks, 84.), Kroupi (J. Kluivert, 76.), M. Tavernier – Evanilson (Ünal, 90.). Vezetőedző: Andoni Iraola
Man. City: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly – Rodri – Semenyo (Savinho, 56.), Kovacic (Foden, 56.), Bernardo Silva (Cherki, 56.), Doku (Marmus, 76.) – Haaland. Vezetőedző: Pep Guardiola
Gólszerző: Kroupi (39.), ill. Haaland (90+5.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
  1. Arsenal37257569–26+43 82 
  2. Manchester City37239576–33+43 78 
  3. Manchester United371911766–50+16 68 
  4. Aston Villa371881154–48+6 62 
  5. Liverpool371781262–52+10 59 
  6. Bournemouth371317757–53+4 56 
  7. Brighton & Hove Albion3714111252–43+9 53 
  8. Chelsea3714101357–50+7 52 
  9. Brentford3714101354–51+3 52 
10. Sunderland3713121240–47–7 51 
11. Newcastle371471653–5349 
12. Everton3713101447–49–2 49 
13. Fulham371471645–51–6 49 
14. Leeds United3711141249–53–4 47 
15. Crystal Palace3711121440–49–9 45 
16. Nottingham Forest3711101647–50–3 43 
17. Tottenham379111747–57–10 38 
18. West Ham37991943–65–22 36 
19. Burnley37492437–74–37 21 
20. Wolverhampton373102426–67–41 19 

 

 

