Nagy Krisztián: Csak azokra a pillanatokra összpontosítottam, amikor megkapom a lehetőséget

KAISER TAMÁS
2026.05.20. 09:47
Nagy Krisztián visszatért a keretbe, két góllal bizonyított (Fotó: NSO Tv)
jégkorong magyar férfi jégkorong-válogatott jégkorong világbajnokság Nagy Krisztián
A keretből előbb közvetlenül a világbajnokság előtt kikerült, de maradt a társakkal Zürichben, majd Bartalis István sérülése miatt visszakerült a csapatba. És ha már így történt, Nagy Krisztián bizonyított, az egyik letéteményese volt a bennmaradás szempontjából roppant fontos, britek elleni 5–0-s győzelemnek a svájci jégkorong-vb-n.

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 5. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–NAGY-BRITANNIA 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)
Zürich, Swiss Life Arena, 7996 néző. V: Bloyer (amerikai), Borga (svájci) – Durmis (szlovák), Söstumoen (norvég)
MAGYARORSZÁG: BÁLIZS – Stipsicz, Horváth M. (1) / HADOBÁS, Ortenszky (1) / Kiss R., Garát / Tornyai – Horváth B. (2), Sebők, TERBÓCS 2 / Erdély, SZONGOTH 1, Galló / Papp K., Hári, SOFRON / Vincze P. (1), NAGY K. 2, Sárpátki (2) / Nemes. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely.
NAGY-BRITANNIA: Bowns – Halbert, Richardson / Tetlow, Hazeldine / T. Brown, Steele / Jenion, Clements – Kirk, C. Neilson, Dowd / Waller, Perlini, L. Neilson / Lachowicz, Betteridge, Curran / Shudra, Davies, Harewood. Szövetségi kapitány: Peter Russell.
Kapura lövések: 23–26
Emberelőny-kihasználás: 0/5 ill. 0/3

