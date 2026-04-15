Jégkorong-vb: kapitányváltás a svájci válogatottnál

A svájci szövetség közleménye szerint az edzőt azért küldték el, mert a koronavírus-járványt követően hamis oltási igazolást használt a 2022-es pekingi téli olimpián való részvételhez. Ennek kapcsán 2023-ban 39 ezer svájci frankos bírságot kellett fizetnie, de a történet csak ezen a héten kapott kiemelt médiafigyelmet.

A Fribourgban és Zürichben sorra kerülő elit-világbajnokságon Jan Cadieux irányítja a svájciakat, aki a következő szezon elején vette volna át a szövetségi kapitányi posztot.

A tornát május 15-31. között rendezik.