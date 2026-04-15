Jégkorong-vb: kapitányváltás a svájci válogatottnál

2026.04.15. 23:22
Patrick Fischer (Fotó: Getty Images)
férfi jégkorong-vb Patrick Fischer Svájc
Patrick Fischert szerdán menesztették a magyarokkal azonos világbajnoki csoportban szereplő, házigazda svájci férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.

 

A svájci szövetség közleménye szerint az edzőt azért küldték el, mert a koronavírus-járványt követően hamis oltási igazolást használt a 2022-es pekingi téli olimpián való részvételhez. Ennek kapcsán 2023-ban 39 ezer svájci frankos bírságot kellett fizetnie, de a történet csak ezen a héten kapott kiemelt médiafigyelmet.

A Fribourgban és Zürichben sorra kerülő elit-világbajnokságon Jan Cadieux irányítja a svájciakat, aki a következő szezon elején vette volna át a szövetségi kapitányi posztot.

A tornát május 15-31. között rendezik.

 

Legfrissebb hírek

Az 1986-ban vb-ezüstérmes magyar kézilabda-válogatottat köszöntötték

Kézilabda
2026.03.11. 16:15

Kétgólos hátrányból fordítva jutottak elődöntőbe a finnek a férfi jégkorongtornán a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2026.02.18. 21:12

Téli olimpia: Svájc legyőzte a cseheket a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
2026.02.15. 15:18

Svájc az egyetlen jelölt a 2038-as téli olimpia megrendezésére

Téli sportok
2026.02.04. 11:56

Hollandia, Izrael és Olaszország továbbjutott a női póló Eb-n

Vízilabda
2026.01.27. 22:30

Izland pontot vesztett Svájc ellen, a horvátok nyertek a szomszédok ellen a kézi Eb-n

Kézilabda
2026.01.27. 17:43

Rossz kezdés után a horvátok fordítottak Svájc ellen a férfi kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.25. 22:12

Hétgólos hátrányból felálltunk, de a győzelem nem jött össze Svájc ellen

Kézilabda
2026.01.23. 19:36
Ezek is érdekelhetik