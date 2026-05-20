NS-képeslap: új otthona lett a szegedi futballnak

2026.05.20. 08:49
létesítmény ns-képeslap Szent Gellért Fórum Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Szegedről érkezett képeslap. 
 

Rossz állapotban volt nagyon sokáig a szegedi futball, aztán a Szeged-Csanád Grosics Akadémia feljutott az NB II-be (azóta is a másodosztályban szerepel), majd 2017 második felében elkezdődtek a munkák az egykori Napfény kemping helyén, az új futballstadiont is magába foglaló létesítmény átadására 2019 nyarán került sor.

A projekt egyik legnagyobb támogatója Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök volt, a Szent Gellért Fórum nevű létesítmény Magyarország első egyházi megrendelésre épült, és a katolikus egyház által fenntartott közösségi tere és sportközpontja lett.

A csaknem 14 milliárd forintból felépült sportkomplexum a futballstadion mellett multifunkciós csarnokot, három fűtött labdarúgópályát, teniszpályákat, gyermekjátszóteret, felnőttedzőparkot, egy mini amfiteátrumot, valamint egy műanyag borítású grundfocipályát és egy háromsávos, 100 méteres futópályát is magába foglal.

Háromszínű székek láthatóak a lelátón külön jelentésekkel: a kék a Tiszát, a zöld a Ferencváros családiasságát, eszmeiségét, a fekete pedig a csapat névadóját, Grosics Gyulát, a Fekete Párducot szimbolizálja. Utóbbi legenda tiszteletére két szobor is található a létesítményen belül, a Grosics Gyulát ábrázoló mellett egy fekete párduc is helyet kapott.

 

