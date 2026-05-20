Ezrek ünnepelték Londonban az Arsenal bajnoki címét

Ezrek tódultak az utcákra kedd este Észak-Londonban, miután az Arsenal 22 év szünet után újra megnyerte az angol labdarúgó Premier League-et.
Az „ágyúsok” 14. bajnoki trófeája azáltal vált biztossá, hogy legfőbb üldözőjük, a Manchester City csak 1–1-es döntetlent ért el a Bournemouth vendégeként, s ezzel behozhatatlanná vált a hátránya.
A kocsmákból és házakból kiözönlő szurkolók az Emirates Stadionnál gyülekeztek, petárdákat és görögtüzeket gyújtottak, s a bajnokcsapatot éltették.
Az ünneplőkhöz csatlakozott a 90-es években az Arsenalban 221 meccsen szerepelt Ian Wright, akit hangos üdvrivalgással köszöntöttek a rajongók.
Az észak-londoniak vasárnap a Crystal Palace vendégeként zárják a PL-idényt, majd jövő szombaton a Puskás Arénában Bajnokok Ligája-döntőt vívnak a Paris Saint-Germainnel.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|37
|25
|7
|5
|69–26
|+43
|82
|2. Manchester City
|37
|23
|9
|5
|76–33
|+43
|78
|3. Manchester United
|37
|19
|11
|7
|66–50
|+16
|68
|4. Aston Villa
|37
|18
|8
|11
|54–48
|+6
|62
|5. Liverpool
|37
|17
|8
|12
|62–52
|+10
|59
|6. Bournemouth
|37
|13
|17
|7
|57–53
|+4
|56
|7. Brighton & Hove Albion
|37
|14
|11
|12
|52–43
|+9
|53
|8. Chelsea
|37
|14
|10
|13
|57–50
|+7
|52
|9. Brentford
|37
|14
|10
|13
|54–51
|+3
|52
|10. Sunderland
|37
|13
|12
|12
|40–47
|–7
|51
|11. Newcastle
|37
|14
|7
|16
|53–53
|0
|49
|12. Everton
|37
|13
|10
|14
|47–49
|–2
|49
|13. Fulham
|37
|14
|7
|16
|45–51
|–6
|49
|14. Leeds United
|37
|11
|14
|12
|49–53
|–4
|47
|15. Crystal Palace
|37
|11
|12
|14
|40–49
|–9
|45
|16. Nottingham Forest
|37
|11
|10
|16
|47–50
|–3
|43
|17. Tottenham
|37
|9
|11
|17
|47–57
|–10
|38
|18. West Ham
|37
|9
|9
|19
|43–65
|–22
|36
|19. Burnley
|37
|4
|9
|24
|37–74
|–37
|21
|20. Wolverhampton
|37
|3
|10
|24
|26–67
|–41
|19
