Ezrek ünnepelték Londonban az Arsenal bajnoki címét

A kocsmákból és házakból kiözönlő szurkolók az Emirates Stadionnál gyülekeztek, petárdákat és görögtüzeket gyújtottak, s a bajnokcsapatot éltették.

Az ünneplőkhöz csatlakozott a 90-es években az Arsenalban 221 meccsen szerepelt Ian Wright, akit hangos üdvrivalgással köszöntöttek a rajongók.

Az észak-londoniak vasárnap a Crystal Palace vendégeként zárják a PL-idényt, majd jövő szombaton a Puskás Arénában Bajnokok Ligája-döntőt vívnak a Paris Saint-Germainnel.