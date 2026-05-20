Ezrek ünnepelték Londonban az Arsenal bajnoki címét

2026.05.20. 11:05
22 évet vártak erre az Arsenal szurkolói (Fotó: Getty Images)
Arsenal Premier League bajnoki cím London
Ezrek tódultak az utcákra kedd este Észak-Londonban, miután az Arsenal 22 év szünet után újra megnyerte az angol labdarúgó Premier League-et.

Az „ágyúsok” 14. bajnoki trófeája azáltal vált biztossá, hogy legfőbb üldözőjük, a Manchester City csak 1–1-es döntetlent ért el a Bournemouth vendégeként, s ezzel behozhatatlanná vált a hátránya. 

„Már nem nevetnek rajtunk...” – videókon az angol bajnok Arsenal ünneplése

Az „ágyúsoknál” a csapattagok együtt nézték a rivális Manchester City sorsdöntő botlását – a lefújás pillanatában kitört boldogságuk önmagáért beszél.

A kocsmákból és házakból kiözönlő szurkolók az Emirates Stadionnál gyülekeztek, petárdákat és görögtüzeket gyújtottak, s a bajnokcsapatot éltették.

Az ünneplőkhöz csatlakozott a 90-es években az Arsenalban 221 meccsen szerepelt Ian Wright, akit hangos üdvrivalgással köszöntöttek a rajongók.

Az észak-londoniak vasárnap a Crystal Palace vendégeként zárják a PL-idényt, majd jövő szombaton a Puskás Arénában Bajnokok Ligája-döntőt vívnak a Paris Saint-Germainnel.

AZ ÁLLÁS 
  1. Arsenal37257569–26+43 82 
  2. Manchester City37239576–33+43 78 
  3. Manchester United371911766–50+16 68 
  4. Aston Villa371881154–48+6 62 
  5. Liverpool371781262–52+10 59 
  6. Bournemouth371317757–53+4 56 
  7. Brighton & Hove Albion3714111252–43+9 53 
  8. Chelsea3714101357–50+7 52 
  9. Brentford3714101354–51+3 52 
10. Sunderland3713121240–47–7 51 
11. Newcastle371471653–5349 
12. Everton3713101447–49–2 49 
13. Fulham371471645–51–6 49 
14. Leeds United3711141249–53–4 47 
15. Crystal Palace3711121440–49–9 45 
16. Nottingham Forest3711101647–50–3 43 
17. Tottenham379111747–57–10 38 
18. West Ham37991943–65–22 36 
19. Burnley37492437–74–37 21 
20. Wolverhampton373102426–67–41 19 

 

