Japán és Svájc is nyert a magyar jégkorongcsapatok ellen

RENDHAGYÓ MÓDON egyszerre két magyar férfi jégkorong-válogatott lépett jégre péntek este. Az egyik, mondhatni a B-csapat Japánt fogadta Szombathelyen, a másik Svájcban szerepelt a házigazdák ellen. Majoross Gergely szövetségi kapitány utóbbi mellett állt a kispadon, és mindent megtett, hogy úgy készítse fel csapatát, hogy szorosabb párharcot vívjon, mint a csütörtöki, ugyancsak Svájc elleni 6–1-es vereséggel végződő volt.

Az első harmad kísértetiesen hasonlított az egy nappal korábbira, hármat kaptunk, egyet ütöttünk, igaz, egy perccel több kellett Svájcnak, hogy betaláljon, ami után Horváth Milán kihasznált egyet a ritkán előforduló hazai hibák közül, és laposan lőtt egyenlítő gólt. Romain Loeffel találatát Dominik Eglié követte, tiszta lövőhelyzetben nem hibázott – abban nem bízhattunk, hogy ilyen kiváló képességű jégkorongozók megteszik ezt a szívességet. A végeredmény ezúttal is 6–1-es vereség lett a vb-ezüstérmes ellen.

A keret másik fele nem kezdett rosszul Japán ellen, a Bartalis Balázs vezette magyar csapat az első harmadban mindössze öt kapura lövést engedélyezett a riválisnak; aprónak nem nevezhető szépséghiba, hogy ebből háromszor Vay Ádám mögött, a hálóban kötött ki a pakk. A 4. perc elején pedig még vezetett a hazai együttes, Fehér Kolos kapu mögül visszatett korongját Schlekmann Márk bombázta a kapuba. A japánok megmutatták, miért számítanak igazán kellemetlen ellenfélnek, két gyors támadással már vezettek, majd a játékrész végén emberelőnyben is betaláltak. A 3–1-es előnyt még eggyel megtoldották az ázsiaiak fórban a második harmad elején, ám erre legalább jött válasz, a 40. percben Ravasz Csanád csökkentette a hátrányt.

Az utolsó játékrészt megnyerte a magyar válogatott, az 54. percben Molnár Bálint szerzett korongot a kék vonalnál, kapu felé fordult és hatalmas góllal jelentkezett. Később emberelőnyben próbáltak a mieink kiegyenlíteni, de nem sikerült, így a két csapat első mérkőzését Japán nyerte meg 4–3-ra. Folytatás szombaton Győrben.

SVÁJC–MAGYARORSZÁG 6–1 (3–1, 1–0, 2–0)

Biel, 4361 néző. V: Ruprecht (svájci), Wannerstedt (norvég), Catteno (svájci), Soestumoen (norvég).

SVÁJC: Charlin – Berni, Egli 1 / Aebischer (1), Le Coultre / Blessing, LOEFFEL 1 (1) / Chanton, Heldner – HOFMANN (3), Thürkauf, ROHRBACH 1 (1) / Scherwey, Taibel, Herzog / Baechler, JÄGER 1 (1), ROCHETTE 1 (1) / Meyer 1, Senteler (1), Canonica / Müller. Szövetségi kapitány: Jan Cadieux

MAGYARORSZÁG: Hegedüs – Stipsicz, Horváth M. 1 / Csollák, Ortenszky / Garát, Szabó B. / Kiss R., Hadobás – Sárpátki, Sebők, Sofron / Erdély Cs., Hári J., Nemes / Mihalik A., Péter, Laskawy / Horváth Bence, Nagy Krisztián, Terbócs. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Kapura lövések: 32–8. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Majoross Gergely: – Azt gondolom, tisztességesen végigdolgoztuk ezt a hatvan percet is Svájc ellen. Bár az az eredmény született, mint csütörtökön, a játék képe kicsit más volt. Több olyan periódus akadt, amikor meg tudtuk tartani a korongot, játszani tudtunk vele, ugyanakkor több rendszerhiba is a felszínre jött, ami miatt a saját kapunk elé szorultunk. Az ilyen szinten először védő Hegedüs Levente a második és a harmadik harmadban nagyszerűen védett, és azt gondolom, ez a túra rendkívül hasznos volt a csapat fejlődése szempontjából.

MAGYARORSZÁG–JAPÁN 3–4 (1–3, 1–1, 1–0)

Szombathely, 450 néző. V: Németh M., Korbuly, Dömötör, Kövesi.

MAGYARORSZÁG: Vay – Tóth Gergely, Szathmáry / Nagy D., Horváth Donát / Tornyai (1), Vén / Szongoth Döme, Horváth A. – Fehér, Dobos (1), SCHLEKMANN 1 / Ravasz 1, Bartalis I. (1), Vincze P. / MIHALIK G., Németh K., Ambrus Cs. / Molnár D., Farkas L. (1), MOLNÁR B. 1. Megbízott szövetségi kapitány: Bartalis Balázs

JAPÁN: Ocuka – MURAKAMI 1, Jonejama (1) / Hajata, Hallidaj / Ocu, Takebe 1 / Kimura, Toko – Szato (2), NAKADZSIMA 1, Hanzava / Iszogai, Irikura, HIRANO 1 (1) / Miura, Oszava (1), Takagi (1) / Keller, Szuzuki F., Szuzuki M. Szövetségi kapitány: Jarrod Skalde

Kapura lövések: 24–20. Emberelőny-kihasználás: 6/0, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Bartalis Balázs: – Az első nyolc percben sikerült végrehajtanunk, amit megbeszéltünk, egész jól néztünk ki, a támadóharmadban töltöttük az időt. A probléma ott kezdődött, amikor a japán válogatott elkezdte a korongokat mélyre tenni, nyomás alatt pedig nem működtek a korongkihozatalaink. A passzjátékunk nem volt elég pontos és éles, innentől fogva pedig nem tudtunk úgy támadni, a cseréink elnyúltak, ez okozta a vesztünket. Hat emberelőnyből egyet sem lőttünk be, a két japán fórból viszont gólt kaptunk, ez önmagáért beszél.