Nemzeti Sportrádió

Svájc az egyetlen jelölt a 2038-as téli olimpia megrendezésére

Vágólapra másolva!
2026.02.04. 11:56
(Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia téli olimpia 2038 Svájc
Svájc az egyetlen jelölt a 2038-as téli olimpia házigazdájának – jelentette be Karl Stoss, a havas-jeges játékok rendezésével foglalkozó NOB-bizottság elnöke a Nemzetközi Olimpiai Bizottság milánói ülésén.

Megjegyezte, hogy Svájcot várhatóan a 2027. áprilisi NOB-ülésén erősítik meg a tizenkét év múlva esedékes olimpiának otthont adó országként. A végleges jelölés eléréséhez az alpesi állam kormányának és parlamentjének mielőbb meg kell állapodnia a játékok finanszírozásáról. 

Stoss hozzáfűzte, hogy ha a jelenlegi párbeszéd nem vezet megállapodáshoz a szervezési kérdésekben, a NOB tárgyalásokat kezd más országokkal, amelyek készek a rendezésre. 

Az idei, hivatalosan pénteken kezdődő milánói-cortinai téli olimpiát követően a 2030-as játékokat a Francia-Alpokban, a 2034-eset pedig az egyesült államokbeli Salt Lake Cityben tartják.

 

téli olimpia téli olimpia 2038 Svájc
Legfrissebb hírek

Ember legyen a talpán, aki megjósolja a végső győztest az olimpiai jégkorongtornán

Téli sportok
7 órája

Aláírások az általános fegyvernyugvásért a milánói-cortinai téli olimpián

Téli sportok
Tegnap, 13:31

NOB: nincs menetrendje az orosz sportot sújtó szankciók feloldásának

Téli sportok
Tegnap, 10:30

Milánó 2026: egyet fizet, kettőt kap akció a megnyitó előtti versenyekre

Téli sportok
Tegnap, 10:20

Megvalósulhat-e még Lindsey Vonn tündérmeséje?

Téli sportok
Tegnap, 9:15

Milánó 2026: visszalépett a kanadai műkorcsolyapáros

Téli sportok
2026.02.02. 22:01

Milánó 2026: hat magyar sportoló már a helyszínen készül

Téli sportok
2026.02.02. 19:55

Milánó 2026: veszélybe került Leon Draisaitl olimpiai részvétele

Jégkorong
2026.02.02. 19:35
Ezek is érdekelhetik