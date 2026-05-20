„Már nem nevetnek rajtunk...” – videókon az angol bajnok Arsenal ünneplése
Mint arról beszámoltunk, a Manchester City csak döntetlent ért el a Bournemouth otthonában, így a Premier League utolsó előtti fordulójában eldőlt, hogy Pep Guardiola csapata már nem előzheti meg a tabella élén álló Arsenalt.
Az „ágyúsok” szinte bevonzották a nagy rivális botlását, hiszen a csapattagok együtt nézték a kedd esti mérkőzést az edzőközpontban. A lefújás pillanatában kitört boldogságuk önmagáért beszél:
Az ünneplés hosszúra nyúlt ezt követően, ami nem meglepő, hiszen az Arsenalnál 22 évet vártak ezekre a pillanatokra – legutóbb az Arsene Wenger vezette „Legyőzhetetlenek” értek csúcsra a 2003–2004-es kiírásban.
Megadták a módját az ünneplésnek, pezsgőből sem volt hiány.
A csapat egyik legfontosabb játékosa, Bukayo Saka nem felejtette el azokat a kárörvendőket, akik gúnyt űztek belőlük, amikor több idényen át lemaradtak a PL-trófeáról:
22 éven át nevettek rajtunk, viccelődtek. Ezek az emberek nem nevetnek többé... Fényesen ragyog majd a serleg!
Ahogyan szinte minden bajnokcsapatnál, itt is felcsendült a Queen legendás dala, a We Are the Champions.
Az Arsenal tizennegyedszer lett Anglia (élvonalának) bajnoka.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|37
|25
|7
|5
|69–26
|+43
|82
|2. Manchester City
|37
|23
|9
|5
|76–33
|+43
|78
|3. Manchester United
|37
|19
|11
|7
|66–50
|+16
|68
|4. Aston Villa
|37
|18
|8
|11
|54–48
|+6
|62
|5. Liverpool
|37
|17
|8
|12
|62–52
|+10
|59
|6. Bournemouth
|37
|13
|17
|7
|57–53
|+4
|56
|7. Brighton & Hove Albion
|37
|14
|11
|12
|52–43
|+9
|53
|8. Chelsea
|37
|14
|10
|13
|57–50
|+7
|52
|9. Brentford
|37
|14
|10
|13
|54–51
|+3
|52
|10. Sunderland
|37
|13
|12
|12
|40–47
|–7
|51
|11. Newcastle
|37
|14
|7
|16
|53–53
|0
|49
|12. Everton
|37
|13
|10
|14
|47–49
|–2
|49
|13. Fulham
|37
|14
|7
|16
|45–51
|–6
|49
|14. Leeds United
|37
|11
|14
|12
|49–53
|–4
|47
|15. Crystal Palace
|37
|11
|12
|14
|40–49
|–9
|45
|16. Nottingham Forest
|37
|11
|10
|16
|47–50
|–3
|43
|17. Tottenham
|37
|9
|11
|17
|47–57
|–10
|38
|18. West Ham
|37
|9
|9
|19
|43–65
|–22
|36
|19. Burnley
|37
|4
|9
|24
|37–74
|–37
|21
|20. Wolverhampton
|37
|3
|10
|24
|26–67
|–41
|19