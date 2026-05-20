„Már nem nevetnek rajtunk...” – videókon az angol bajnok Arsenal ünneplése

Mint arról beszámoltunk, a Manchester City csak döntetlent ért el a Bournemouth otthonában, így a Premier League utolsó előtti fordulójában eldőlt, hogy Pep Guardiola csapata már nem előzheti meg a tabella élén álló Arsenalt.

Az „ágyúsok” szinte bevonzották a nagy rivális botlását, hiszen a csapattagok együtt nézték a kedd esti mérkőzést az edzőközpontban. A lefújás pillanatában kitört boldogságuk önmagáért beszél:

Az ünneplés hosszúra nyúlt ezt követően, ami nem meglepő, hiszen az Arsenalnál 22 évet vártak ezekre a pillanatokra – legutóbb az Arsene Wenger vezette „Legyőzhetetlenek” értek csúcsra a 2003–2004-es kiírásban.

Megadták a módját az ünneplésnek, pezsgőből sem volt hiány.

A csapat egyik legfontosabb játékosa, Bukayo Saka nem felejtette el azokat a kárörvendőket, akik gúnyt űztek belőlük, amikor több idényen át lemaradtak a PL-trófeáról:

22 éven át nevettek rajtunk, viccelődtek. Ezek az emberek nem nevetnek többé... Fényesen ragyog majd a serleg!

Ahogyan szinte minden bajnokcsapatnál, itt is felcsendült a Queen legendás dala, a We Are the Champions.

Az Arsenal tizennegyedszer lett Anglia (élvonalának) bajnoka.