„Már nem nevetnek rajtunk...” – videókon az angol bajnok Arsenal ünneplése

ROCK PÉTER
2026.05.20. 09:20
Ez még nem az igazi trófea, de vasárnap azt is megkapják, 22 év után (Fotó: Getty Images)
Arsenal ünneplés Bukayo Saka Premier League bajnoki cím
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot (Premier League) 22 év után megnyerő Arsenal játékosai együtt nézték a rivális Manchester City kedd esti botlását, a lefújást követően pedig hihetetlen öröm és felszabadultság uralkodott el az észak-londoniak edzőközpontjában.

Mint arról beszámoltunk, a Manchester City csak döntetlent ért el a Bournemouth otthonában, így a Premier League utolsó előtti fordulójában eldőlt, hogy Pep Guardiola csapata már nem előzheti meg a tabella élén álló Arsenalt.

Az „ágyúsok” szinte bevonzották a nagy rivális botlását, hiszen a csapattagok együtt nézték a kedd esti mérkőzést az edzőközpontban. A lefújás pillanatában kitört boldogságuk önmagáért beszél:

Az ünneplés hosszúra nyúlt ezt követően, ami nem meglepő, hiszen az Arsenalnál 22 évet vártak ezekre a pillanatokra – legutóbb az Arsene Wenger vezette „Legyőzhetetlenek” értek csúcsra a 2003–2004-es kiírásban.

Megadták a módját az ünneplésnek, pezsgőből sem volt hiány.

A csapat egyik legfontosabb játékosa, Bukayo Saka nem felejtette el azokat a kárörvendőket, akik gúnyt űztek belőlük, amikor több idényen át lemaradtak a PL-trófeáról:

22 éven át nevettek rajtunk, viccelődtek. Ezek az emberek nem nevetnek többé... Fényesen ragyog majd a serleg!

Ahogyan szinte minden bajnokcsapatnál, itt is felcsendült a Queen legendás dala, a We Are the Champions.

Az Arsenal tizennegyedszer lett Anglia (élvonalának) bajnoka.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
  1. Arsenal37257569–26+43 82 
  2. Manchester City37239576–33+43 78 
  3. Manchester United371911766–50+16 68 
  4. Aston Villa371881154–48+6 62 
  5. Liverpool371781262–52+10 59 
  6. Bournemouth371317757–53+4 56 
  7. Brighton & Hove Albion3714111252–43+9 53 
  8. Chelsea3714101357–50+7 52 
  9. Brentford3714101354–51+3 52 
10. Sunderland3713121240–47–7 51 
11. Newcastle371471653–5349 
12. Everton3713101447–49–2 49 
13. Fulham371471645–51–6 49 
14. Leeds United3711141249–53–4 47 
15. Crystal Palace3711121440–49–9 45 
16. Nottingham Forest3711101647–50–3 43 
17. Tottenham379111747–57–10 38 
18. West Ham37991943–65–22 36 
19. Burnley37492437–74–37 21 
20. Wolverhampton373102426–67–41 19 

 

 

