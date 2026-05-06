Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia 2038: a svájciak többsége támogatja a rendezést

2026.05.06. 18:56
null
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia téli olimpia 2038 Svájc
A svájci lakosság 61 százaléka támogatja, hogy az ország 2038-ban téli olimpiának adjon otthont, miközben az olimpiai bizottsága már tárgyalásokat folytat a NOB-bal.


A múlt héten tartott közvélemény-kutatás adatai alapján – amelyet az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal ismertetett – a válaszadók 33 százaléka határozottan, további 28 százaléka pedig némileg támogatja a kandidálást, míg 21 százalékuk teljesen ellenezte, további 13 százalékuk pedig némileg elutasító volt, és mindössze 4 százalékuk nem tudott dönteni.

„Erős jelzés, hogy a svájci nép egyértelmű többsége támogatja a jelöltséget. Felelős és hiteles terv kidolgozásával szeretnénk megfelelni ennek a bizalomnak” – mondta Ruth Wipfli Steinegger, a 2038-as előkészítő bizottság társelnöke.

A válaszadók közel 80 százaléka bízik abban, hogy az ország rendelkezik a nagyszabású nemzetközi rendezvény megszervezéséhez szükséges infrastruktúrával és közlekedési hálózattal, 74 százalékuk a már megépített helyszíneket és a rendezési tapasztalatokat tekinti erősségnek.

Svájc a szervezési költségek 82 százalékát magánfinanszírozásból fedezné. A szövetségi tanács legfeljebb 200 millió svájci frank hozzájárulást javasol, beleértve a tömegközlekedés támogatását is, de nem vállalna felelősséget az esetleges veszteségekért, financiális hiányokért.

„Mivel a 200 millió svájci frankos hiánygaranciát nem az állami szektor biztosítja, magánfinanszírozást keresünk. Az üzleti közösség erős támogatását érezzük, és örülünk, hogy már a következő hónapokban elérhetjük a célt” – hangsúlyozta Lenka Kölliker, az előkészítő bizottság másik társelnöke.

A 2038-as olimpiai projektet még nem ítélte oda véglegesen a NOB, amellyel már 2023 novembere óta párbeszédet folytatnak a svájciak. Ez a mostani előkészítő szakasz lehetővé teszi az ország számára, hogy 2027 végéig közvetlen versengés, rivális nélkül elkészítse a pályázatát.

 

 

téli olimpia téli olimpia 2038 Svájc
Legfrissebb hírek

Újoncként nyerte meg története első svájci bajnoki címét az FC Thun

Minden más foci
2026.05.03. 17:39

„Lehet, hogy visszavonulok” – Lindsey Vonn még nem tudja, mit tartogat neki a jövő

Téli sportok
2026.05.01. 13:36

Az IIHF elnöke aggódik a 2030-as olimpiai hokitorna miatt

Téli sportok
2026.04.30. 18:39

Téli olimpia: Párizsban vagy Lyonban lehet a hokitorna a nizzai vétó miatt

Téli sportok
2026.04.28. 19:14

Japán és Svájc is nyert a magyar jégkorongcsapatok ellen

Jégkorong
2026.04.24. 22:52

Jégkorong-vb: kapitányváltás a svájci válogatottnál

Jégkorong
2026.04.15. 23:22

Az 1986-ban vb-ezüstérmes magyar kézilabda-válogatottat köszöntötték

Kézilabda
2026.03.11. 16:15

Varázslatos itáliai napok – képösszeállítás a 2026-os téli olimpiáról

Képes Sport
2026.03.01. 14:51
Ezek is érdekelhetik