Téli olimpia 2038: a svájciak többsége támogatja a rendezést



A múlt héten tartott közvélemény-kutatás adatai alapján – amelyet az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal ismertetett – a válaszadók 33 százaléka határozottan, további 28 százaléka pedig némileg támogatja a kandidálást, míg 21 százalékuk teljesen ellenezte, további 13 százalékuk pedig némileg elutasító volt, és mindössze 4 százalékuk nem tudott dönteni.

„Erős jelzés, hogy a svájci nép egyértelmű többsége támogatja a jelöltséget. Felelős és hiteles terv kidolgozásával szeretnénk megfelelni ennek a bizalomnak” – mondta Ruth Wipfli Steinegger, a 2038-as előkészítő bizottság társelnöke.

A válaszadók közel 80 százaléka bízik abban, hogy az ország rendelkezik a nagyszabású nemzetközi rendezvény megszervezéséhez szükséges infrastruktúrával és közlekedési hálózattal, 74 százalékuk a már megépített helyszíneket és a rendezési tapasztalatokat tekinti erősségnek.

Svájc a szervezési költségek 82 százalékát magánfinanszírozásból fedezné. A szövetségi tanács legfeljebb 200 millió svájci frank hozzájárulást javasol, beleértve a tömegközlekedés támogatását is, de nem vállalna felelősséget az esetleges veszteségekért, financiális hiányokért.

„Mivel a 200 millió svájci frankos hiánygaranciát nem az állami szektor biztosítja, magánfinanszírozást keresünk. Az üzleti közösség erős támogatását érezzük, és örülünk, hogy már a következő hónapokban elérhetjük a célt” – hangsúlyozta Lenka Kölliker, az előkészítő bizottság másik társelnöke.

A 2038-as olimpiai projektet még nem ítélte oda véglegesen a NOB, amellyel már 2023 novembere óta párbeszédet folytatnak a svájciak. Ez a mostani előkészítő szakasz lehetővé teszi az ország számára, hogy 2027 végéig közvetlen versengés, rivális nélkül elkészítse a pályázatát.