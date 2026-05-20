Vívás: Kun Anna újra páston!

Páratlan páros az övék. Azért is, mert már több mint két évtizede dolgoznak együtt, azért is, mert amellett, hogy mindig is megvolt köztük az összhang, idővel a csúcsok közelébe is odaértek – és azért is, mert olyat éltek meg együtt, amit nem feltétlenül szokott mester és tanítványa…

Amikor 2024 májusában kiderült, hogy Kun Annát a szigorú felelősségen alapuló holléti nyilvántartás szolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt két évre eltiltották, még nem tudtuk, lesz-e folytatása az éppen beinduló, egyre inkább felfelé ívelő pályafutásnak.

De nem tudta maga a párbajtőrvívó sem, és nem tudta a mestere sem.

Hol a folytatásról, hol meg egészen másról érkeztek hírek – ha egymást váltották az egymásnak teljesen ellentmondó információk Kun Anna kapcsán a mögöttünk hagyott két esztendőben, elképzelhetjük, mi játszódott le a sportolóban. Aki bár sohasem élt tiltott szerekkel, vétett a doppingszabályok ellen.

„A döntéshozó testület sem a tisztaságomat kérdőjelezte meg, de sajnos a szigorú szabályok miatt így döntött. Roppantul sajnálom, hogy csalódást okoztam mindenkinek, aki segített és támogatott egész karrierem alatt. Sosem gondoltam volna, hogy így érhet véget a pályafutásom, hiszen egy ekkora törés után nem biztos, hogy valaha fogok még pengét a kezemben. Hosszú folyamat lesz ennek a feldolgozása. Új fejezet kezdődik az életemben, tele bizonytalansággal, időre és nyugalomra van szükségem” – mondta lapunknak az egyébként akkor már a párizsi olimpiai kvótát megszerző sportoló.

És az óra elkezdett ketyegni.

Aztán januárban kiderült, Kun Anna visszatér, márciusban el is kezdhette a vívóedzéseket, pénteken (és remélhetőleg szombaton) pedig már ott lesz a páston a női párbajtőrvívók világkupa-viadalán Saint-Maurban. Röviden beszélt már a döntéséről, a hosszabb nyilatkozatát a vk-verseny utánra ígérte, mestere, Plásztán Attila viszont vállalta, hogy beszél lapunknak – az elmúlt két évről, tanítványa visszatéréséről, formájáról és a célokról:

„Tudatos döntés volt részemről, hogy nem beszélek Annával ebben a két évben vívásról, de vártam őt vissza. Viszont ezt a döntést csak ő hozhatta meg, s szerintem jól és okosan határozott. Egyébként novemberben volt a határvonal, ahhoz, hogy az eltiltás lejárta után visszatérhessen, akkor kellett visszajelentkeznie a holléti nyilvántartás rendszerébe. Anna első vívóedzése március 11-én volt, addig csak futott és erősített. Ugyanaz az Anna jött vissza, sőt, úgy érzem, mentálisan erősebben tért vissza. A keze továbbra is »bomba«, a lábmunkáján van még javítanivaló, de technikailag rendben van. Az elmúlt két évben nem versenyzett, ehhez újra hozzá kell szoknia. Mi valójában már a következő szezonra készülünk, hiszen Anna célja, hogy a női párbajtőrcsapattal ott lehessen a Los Angeles-i olimpián, a nagy álom felé ez a világkupaverseny lesz az első lépés.”

Plásztán Attila egyébként rendkívül nyugodt – tanítványa minden bizonnyal valamivel feszültebb. Ám ezt folyamatosan igyekszik oldani benne a mester, s ebbe beletartoznak a viccesebb, merészebb megjegyzések is.

„Mondtam Annának, nincs abból gond, ha nem nyer Saint-Maurban, majd győz legközelebb – mondta mosolyogva Plásztán Attila. – Biztos vagyok benne, hogy él benne az elmúlt két év, hogy ennek emléke halványuljon, át kell esnie ezen az első versenyen. Hiába mondom én, hogy ugyanaz az Anna tért vissza, mint aki volt, hiába, hogy felkészült a vk-viadalra, újra meg kell tanulnia versenyezni, újra meg kell éreznie a vérszagot.”

A világkupaversenyre az egy ország által indítható maximális létszámú magyar csapat nevezett, vagyis Saint-Maurban 12 női párbajtőrvívónk léphet pástra – köztük Kun Anna, akinek a két év kihagyás miatt már a pénteki selejtezőben jelenése van. Ha minden úgy alakul az első napon, ahogyan mester és tanítványa szeretné és mi is reméljük, a tataiak vívója szombaton ott lesz a folytatásban, a főtáblán is.