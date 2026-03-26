Az egység és a tapasztalat aranyat érhet a vb-pótselejtezőn

Eljött az idő, kiderül, hogy melyik négy európai válogatott csatlakozik a többiekhez, s harcolja ki a nyári világbajnokságon való részvétel jogát. Csütörtökön rendezik a pótselejtező elődöntőit, majd kedden a továbbjutók mérkőznek meg egymással, a győztesek pedig utazhatnak az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő vb-re. Olyan csapatok küzdenek meg a napokban a kijutásért, mint Olaszország, Wales, Svédország, Ukrajna, Lengyelország, Törökország, Csehország, Írország vagy éppen Dánia, azonban összesen csupán négy nemzeti együttes örülhet a végén.
ROBERT LEWANDOSWKI JELENTHETI A KÜLÖNBSÉGET
Lengyelország csütörtök este Albániát fogadja Varsóban, lapunknak a 60-szoros lengyel válogatott Jerzy Dudek beszélt a mérkőzésről – szerinte figyelni kell az apró albán trükkökre is...
„Nagy meccs lesz, mindkét ország reménykedik a győzelemben, azt hallottam, hogy több tízezer albán drukker akart Lengyelországba jönni, de a meccsen csupán háromezer vendégszurkoló lehet – mondta lapunknak adott exkluzív interjújában Jerzy Dudek, a Real Madrid és a Liverpool korábbi 60-szoros lengyel válogatott kapusa, aki részt vett a 2002-es világbajnokságon. – Mindenki átérzi a tét súlyát, nem kérdés: életben kell tartanunk világbajnoki álmainkat Albánia ellen. Az elmúlt esztendőkben jó néhányszor játszottunk már vele, tudjuk, mire számíthatunk: erős és agresszív csapat, tele technikás, jó képességű futballistával. Nagy erőssége a rutin, szövetségi kapitánya, a brazil Sylvinho tapasztalt játékosokra építette csapatát, amely nagyon erős lett mára. Ha a gyenge pontjáról kellene beszélnem, azt mondanám, meglepő módon korán feladja. Ahogy említettem, mostanában sokszor találkoztunk az albánokkal, az esetek többségében nagyon élesnek és erősnek tűntek, de előfordult, hogy a vezetésünk után hamar visszaestek, az egyik ilyen meccsen négy egyre győztünk. Hozzá kell tenni, az albánok hajlamosak »mocskos« megoldásokra is a pályán, az agressziót tekintve könnyen átesnek a ló túloldalára, illetve provokálják az ellenfelet. Erre nagyon figyelnünk kell, nem szabad felülni semminek, az elejétől a végéig türelmesnek és nyugodtnak kell maradnunk.”
Jerzy Dudek megemlítette néhány honfitársát, aki szerinte kulcsszereplő lehet. Szóba került természetesen a Barcelona sztárja, Robert Lewandowski is.
„Lengyelországnak is rengeteg a rutinos játékosa van, elég csak Robert Lewandowskira, Kamil Grosickire vagy Krzysztof Piatekre gondolni, de hozzá kell tenni, néhányan egyáltalán nincsenek jó formában, nem játszanak jól a csapatukban. Jan Urban szövetségi kapitány szerint a tapasztalat segíthet megnyerni ezt a meccset – teljesen egyetértek vele. Lewandowskiról beszélnünk kell, habár már nem olyan gólerős, mint néhány évvel ezelőtt, azonban bármikor képes betalálni, képes egymaga eldönteni mérkőzéseket. Folyamatos veszélyt jelent a kapura, az emberek tisztelik őt. Aztán ott van Piotr Zielinski, aki fantasztikus formában futballozik az Internazionaléban, a két középhátvéd, Jan Bednarek és Jakub Kiwior rengeteget fejlődött a Portóban, de említhetném a Köln játékosát, Jakub Kaminskit is, valamint a fiatal, szintén portói Oskar Pietuszewskit, aki sok gólt szerzett mostanában, többek között a rivális Benfica kapuját is bevette.”
A Liverpoollal 2005-ben Bajnokok Ligáját nyerő kapus szerint fontos tényező lehet, hogy a lengyel válogatott az előző két világversenyre is rájátszás után jutott ki, így a futballisták pontosan tudják, miképp kell megnyerni az ehhez hasonló hatalmas tétre menő mérkőzéseket.
„Az elmúlt időszakban kétszer is éles helyzetben jutottunk ki, éppen ezért mondom, hogy a rutin és a tapasztalat aranyat érhet ilyen szituációban. A 2024-es Európa-bajnokság rájátszásának döntőjében Wales ellen tizenegyespárbajban győztünk Cardiffban, előtte a 2022-es katari világbajnokságra való kijutásért Svédországot múltuk felül Chorzówban. Emlékszem, mindkét alkalommal hatalmas csata zajlott a pályán, nem beszélhettünk szép és látványos futballról, s az igazat megvallva, Albánia ellen is hasonlóra számítok. Az utolsó pillanatig nagy küzdelem folyik majd a gyepen, lesznek kulcsfontosságú szituációk, amelyek nagyban befolyásolhatják a mérkőzés végkimenetelét. Érdekes lesz.”
Ha Lengyelország legyőzi Albániát, kedden az Ukrajna–Svédország mérkőzés továbbjutójával találkozik a vb-rájátszás döntőjében.
„Egyelőre nem gondolunk sem Ukrajnára, sem Svédországra, az Albánia elleni mérkőzés a legfontosabb. Ha sikerrel vesszük, lesz néhány napunk felkészülni a következő ellenfélre. Jó lenne Svédországban játszani a világbajnokságért, mivel legutóbb éppen mi győztük le őket a vb-re jutásért. Azonban maradjunk még a csütörtöki meccsnél, a lengyel emberek nagyon izgatottan várják, elképesztő, de összesen kétszázötvenezer jegyigénylés érkezett, pedig a varsói Nemzeti Stadion csupán ötvenötezer férőhelyes. Hogy ki az esélyes? A hazai pálya miatt Lengyelországot mondanám.”
Gareth Bale, a walesi válogatott korábbi játékosa a The Sunnak
Bízom benne, hogy Wales ott lesz a világbajnokságon. Két kemény mérkőzés vár ránk, de nem szeretnék előreszaladni, először jussunk túl a bosnyák válogatotton. A csapat mellett szól, hogy egyre jobban összeáll, amit többek között Észak-Macedónia 7–1-es legyőzése is bizonyít. A játékosok önbizalma az egekben, és miért ne lenne: minden esélyük megvan rá, hogy kijussanak a tornára.
Victor Lindelöf, a svéd válogatott védője a sajtótájékoztatón
Harmincegy éves vagyok, ez az utolsó esélyem, hogy részt vegyek egy világbajnokságon. Ha még négy év múlva is válogatott kerettag lehetnék, az nem hiszem, hogy jó fényt vetne a svéd futballra. Félreértés ne essék, hatalmas elismerés Svédországot képviselni, nem tudom, mikor vonulok vissza a csapattól, de most van itt az esély a vb-részvételre, szeretnék élni vele.
Brian Riemer, a dán válogatott szövetségi kapitánya a sajtótájékoztatón
A kezdőcsapat még nem teljesen állt össze a fejemben. Mikkel Damsgaard játéka kérdéses, még érez egy kis fájdalmat a térdében, illetve Kasper Schmeichel pótlása is kérdéseket vet fel – szerencsére három jó kapus közül választhatok. A gondok ellenére bizakodunk, csütörtökön szeretnénk egy lépéssel közelebb kerülni a világbajnoksághoz.
Miroslav Koubek, a cseh válogatott szövetségi kapitánya a sajtótájékoztatón
Írország nagyon kellemetlen ellenfél. A mérkőzéseit látva egyben biztosak lehetünk: a játékosai sosem adják fel. Troy Parrott különösen veszélyes támadó, de kidolgoztunk egy módszert a féken tartására. Kemény mérkőzés vár ránk, hazai pályán, a szurkolóinkkal a hátunk mögött viszont nincs mitől tartanunk.
TÖBB OLASZ KULCSJÁTÉKOS IS FELÉPÜLT A SÉRÜLÉSÉBŐL
Lengyelország mellett mindenképpen meg kell említeni a négyszeres világbajnok Olaszországot, amely az előző két vb-re nem jutott ki, és most ismét rájátszásra kényszerül. 2018-ban Svédország, 2022-ben Észak-Macedónia ellen bukott el, ezúttal az első lépést Észak-Írország ellen kell megtennie.
„Nem normális, hogy Olaszország egymás után harmadszor kényszerül vb-rájátszásra – mondta a La Gazzetta dello Sportnak Youri Djorkaeff, 82-szeres francia válogatott, aki 1998-ban UEFA-kupát nyert az olasz Internazionaléval. – Az olasz válogatottnak létfontosságú kijutnia a világbajnokságra, egyszerűen nem tudok elképzelni újabb vb-t nélküle. Egyszer előfordulhat, kétszer már gond, de ha harmadszor is megtörténik, akkor hatalmas változásokra van szükség.”
Jó hír Gennaro Gattuso szövetségi kapitánynak, hogy az Észak-Írország elleni mérkőzésen egyedül Gianluca Scamaccára nem számíthat, a többi sérült, úgy néz ki, felépült. Alessandro Bastoni (Internazionale) és Sandro Tonali (Newcastle) ugyan kihagyta csapata hétvégi bajnokiját, de számíthat rájuk a szövetségi kapitány, ahogyan a közelmúltban kisebb problémával küzdő Riccardo Calafiorira (Arsenal) is.
„Fizikailag remekül érzem magam, csak az Észak-Írország elleni mérkőzés jár a fejemben – idézte a La Gazzetta dello Sport az Arsenal védőjét. – Hogy mit gondolok az ellenfélről? Semmit. Csakis magunkra figyelek. Pontosan tudom, milyen nagy a tét, de úgy kell kezelnünk, mint ha teljesen hétköznapi összecsapásról lenne szó. A modern futballban kicsik a különbségek a csapatok között, óvatosnak kell lennünk, de mi akarjuk irányítani a találkozót. Egy ilyen nagy tétre menő meccsen a mentális rész kifejezetten fontos, így e téren is felkészültünk. Nagyra értékelem Gennaro Gattusót, aki folyamatosan érdeklődött felőlem, még akkor is, amikor kevesebbet játszottam a csapatomban. Már-már többet beszélgettem vele, mint az édesanyámmal. Örülök, hogy Bergamóban játszunk, jó emlékek fűznek minket a stadionhoz, szerintem megint pluszerőt adnak a szurkolóink. Van rajtunk nyomás, tudjuk, mennyire fontos kijutnunk a világbajnokságra.”
A VB-NÉL NINCS NAGYOBB MOTIVÁCIÓ
A HAZAI PÁLYA ELŐNYÉBEN BÍZNAK A SZLOVÁKOK
Két sikeres mérkőzés választja el a szlovák labdarúgó-válogatottat is a világbajnokságtól. Az első lépést csütörtök este teheti meg, amikor a pótselejtezőn Koszovót fogadja. Ha sikerrel veszi az akadályt, kedden a Törökország–Románia párharc győztesét látja vendégül, szintén Pozsonyban. A szlovákok szövetségi kapitánya, Francesco Calzona keretében helyet kapott a felvidéki Bénes László is, aki jelenleg a török Kayserispor csapatában futballozik.
„Kétféleképpen jellemezhetném a szereplésemet a Kayserisporban. Egyrészt jó, hogy rendszeresen játszom, a klubban az egyik legtöbb percet pályán töltő játékos vagyok. Az eredményekkel ugyanakkor nem lehetünk elégedettek, a kiesés elkerüléséért harcolunk. Bízom benne, hogy végül benn maradunk az élvonalban” – mondta lapunknak Bénes, aki rendszeresen tagja a válogatottnak.
Szlovákia a selejtezőcsoportban a második helyen végzett Németország mögött, úgy, hogy az utolsó, lipcsei mérkőzés előtt esélye volt a csoportelsőségre is. A súlyos, hatgólos vereség azonban megmutatta, hol a válogatott reális helye az európai futballban. A sorsolás után a szlovákok elsőre elégedettek lehettek Koszovóval, ugyanakkor Bénes szerint egyáltalán nem könnyű a feladat:
„Amelyik csapat pótselejtezőt játszik, az eleve minőségi. Elég csak megnézni Koszovó eredményeit: az utóbbi tizenegy mérkőzéséből csak egyet veszített el, a kerete is sok mindent elárul. Nagyon nehéz dolgunk lesz.”
A szlovákok egyik fő problémája a gólszerzés, a hat csoportmeccsen mindössze hatszor találtak a kapuba. Öt alkalommal hazai pályán, ahol mindegyik mérkőzésüket megnyerték, ráadásul kapott gól nélkül.
„Ezért is örülünk, hogy hazai pályán játszhatunk. Hosszabb idő után telt ház lesz, bízunk a szurkolók támogatásában” – tette hozzá a középpályás.
A pozsonyi Nemzeti Stadion 22 500 férőhelyes, az utolsó jegyek csak a múlt hét közepén fogytak el, pedig az értékesítés már karácsony környékén elkezdődött. Ez annak fényében jelent előrelépést, hogy a tavaly őszi Németország elleni mérkőzésen sem volt telt ház. A szlovákoknak a csatárjáték mellett a legnagyobb gondot a csapatkapitány, Milan Skriniar sérülése okozza. A Fenerbahce légiósa combközelítő izomsérülésből gyógyul, és bár bíznak benne, hogy pályára léphet, lapunk információja szerint erre minimális az esély.
„A csapatban mindenki tudja, mi a feladata, én is – magyarázta Bénes László. – Lehet, hogy csak csereként lépek pályára, de szeretném megismételni az északírek elleni kassai meccset: akkor is csak néhány percet játszottam, mégis a hosszabbításban a szögletem után szereztük meg a győztes gólt. Ha az nincs, most nem lennénk itt.”
Nemcsak Európában rendeznek világbajnoki pótselejtezőt márciusban. Az UEFA-n kívül a FIFA mindegyik konföderációja egy, sőt, a vb-rendező CONCACAF-térség két válogatottat is delegál a vb teszteseményének számító interkontinentális pótselejtezőre, amelynek végén két kvóta talál gazdára. Ázsiából és Afrikából a rájátszás győztese, Irak és a Kongói DK, Dél-Amerikából a selejtezőcsoport hetedik helyén záró Bolívia, a vb-rendező CONCACAF-térségből az utolsó selejtezősorozat csoportkörének két legjobb csoportmásodikja, Jamaica és Suriname, Óceániából a harmadik selejtezőkör döntőse, Új-Kaledónia vesz részt.
A mexikói tornán két elődöntőt és két döntőt rendeznek, az aktuális világranglista alapján a két legerősebb résztvevőt, a Kongói DK-t és Irakot kiemelték, a további négyet párba sorsolták: az Új-Kaledónia–Jamaica párharc győztese játszik a Kongói DK-val, a Bolívia–Suriname összecsapás nyertese pedig Irakkal. A döntők két győztese kijut a világbajnokságra, a „kongói ágat” megnyerő csapat a Franciaország, Szenegál és Norvégia fémjelezte I-csoportba, míg az „iraki ágról” kvalifikáló együttes a Portugáliát, Kolumbiát és Üzbegisztánt felvonultató K-csoportba kerül. Irak eddig egyszer, 1986-ban jutott ki a vb-re (egy lőtt gól, három vereség a csoportkörben), a Kongói DK (még Zaire néven) szintén egyszer játszott a tornán (1974-ben, három vereség a csoportban), Bolívia 1930-ban, 1950-ben és 1994-ben sem élte meg az egyenes kieséses szakaszt (1994-ben elért egy 1–1-es döntetlent Dél-Korea ellen), míg Jamaica 1998-ban szerepelt a vb-n – Theodore Whitmore duplájával 2–1-re legyőzte Japánt, de Horvátországtól és Argentínától kikapott és búcsúzott a tornától. Suriname és Új-Kaledónia most szerepelne először a vb-n.
A hat utolsó – Bodnár Zalán jegyzete
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ
A-ÁG
20.45: Olaszország–Észak-Írország, Bergamo
20.45: Wales–Bosznia-Hercegovina, Cardiff
B-ÁG
20.45: Ukrajna–Svédország, Valencia
20.45: Lengyelország–Albánia, Varsó
C-ÁG
20.45: Törökország–Románia, Isztambul
20.45: Szlovákia–Koszovó, Pozsony
D-ÁG
20.45: Dánia–Észak-Macedónia, Koppenhága
20.45: Csehország–Írország, Prága
INTERKONTINENTÁLIS VB-PÓTSELEJTEZŐ
A DÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Péntek, 0.00: Bolívia–Suriname, Guadalupe
A továbbjutó március 31-én Irakkal mérkőzik meg a vb-részvételért.
Péntek, 3.00: Új-Kaledónia–Jamaica, Zapopan
A továbbjutó március 31-én a Kongói DK-val mérkőzik meg a vb-részvételért.