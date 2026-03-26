Az egység és a tapasztalat aranyat érhet a vb-pótselejtezőn

Eljött az idő, kiderül, hogy melyik négy európai válogatott csatlakozik a többiekhez, s harcolja ki a nyári világbajnokságon való részvétel jogát. Csütörtökön rendezik a pótselejtező elődöntőit, majd kedden a továbbjutók mérkőznek meg egymással, a győztesek pedig utazhatnak az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő vb-re. Olyan csapatok küzdenek meg a napokban a kijutásért, mint Olaszország, Wales, Svédország, Ukrajna, Lengyelország, Törökország, Csehország, Írország vagy éppen Dánia, azonban összesen csupán négy nemzeti együttes örülhet a végén.



ROBERT LEWANDOSWKI JELENTHETI A KÜLÖNBSÉGET

Lengyelország csütörtök este Albániát fogadja Varsóban, lapunknak a 60-szoros lengyel válogatott Jerzy Dudek beszélt a mérkőzésről – szerinte figyelni kell az apró albán trükkökre is...

„Nagy meccs lesz, mindkét ország reménykedik a győzelemben, azt hallottam, hogy több tízezer albán drukker akart Lengyelországba jönni, de a meccsen csupán háromezer vendégszurkoló lehet – mondta lapunknak adott exkluzív interjújában Jerzy Dudek, a Real Madrid és a Liverpool korábbi 60-szoros lengyel válogatott kapusa, aki részt vett a 2002-es világbajnokságon. – Mindenki átérzi a tét súlyát, nem kérdés: életben kell tartanunk világbajnoki álmainkat Albánia ellen. Az elmúlt esztendőkben jó néhányszor játszottunk már vele, tudjuk, mire számíthatunk: erős és agresszív csapat, tele technikás, jó képességű futballistával. Nagy erőssége a rutin, szövetségi kapitánya, a brazil Sylvinho tapasztalt játékosokra építette csapatát, amely nagyon erős lett mára. Ha a gyenge pontjáról kellene beszélnem, azt mondanám, meglepő módon korán feladja. Ahogy említettem, mostanában sokszor találkoztunk az albánokkal, az esetek többségében nagyon élesnek és erősnek tűntek, de előfordult, hogy a vezetésünk után hamar visszaestek, az egyik ilyen meccsen négy egyre győztünk. Hozzá kell tenni, az albánok hajlamosak »mocskos« megoldásokra is a pályán, az agressziót tekintve könnyen átesnek a ló túloldalára, illetve provokálják az ellenfelet. Erre nagyon figyelnünk kell, nem szabad felülni semminek, az elejétől a végéig türelmesnek és nyugodtnak kell maradnunk.”

Jerzy Dudek megemlítette néhány honfitársát, aki szerinte kulcsszereplő lehet. Szóba került természetesen a Barcelona sztárja, Robert Lewandowski is.

Jerzy Dudek (Fotó: AFP)

„Lengyelországnak is rengeteg a rutinos játékosa van, elég csak Robert Lewandowskira, Kamil Grosickire vagy Krzysztof Piatekre gondolni, de hozzá kell tenni, néhányan egyáltalán nincsenek jó formában, nem játszanak jól a csapatukban. Jan Urban szövetségi kapitány szerint a tapasztalat segíthet megnyerni ezt a meccset – teljesen egyetértek vele. Lewandowskiról beszélnünk kell, habár már nem olyan gól­erős, mint néhány évvel ezelőtt, azonban bármikor képes betalálni, képes egymaga eldönteni mérkőzéseket. Folyamatos veszélyt jelent a kapura, az emberek tisztelik őt. Aztán ott van Piotr Zielinski, aki fantasztikus formában futballozik az Internazionaléban, a két középhátvéd, Jan Bednarek és Jakub Kiwior rengeteget fejlődött a Portóban, de említhetném a Köln játékosát, Jakub Kaminskit is, valamint a fiatal, szintén portói Oskar Pietuszewskit, aki sok gólt szerzett mostanában, többek között a rivális Benfica kapuját is bevette.”

A Liverpoollal 2005-ben Bajnokok Ligáját nyerő kapus szerint fontos tényező lehet, hogy a lengyel válogatott az előző két világversenyre is rájátszás után jutott ki, így a futballisták pontosan tudják, miképp kell megnyerni az ehhez hasonló hatalmas tétre menő mérkőzéseket.

„Az elmúlt időszakban kétszer is éles helyzetben jutottunk ki, éppen ezért mondom, hogy a rutin és a tapasztalat aranyat érhet ilyen szituációban. A 2024-es Európa-bajnokság rájátszásának döntőjében Wales ellen tizenegyespárbajban győztünk Cardiffban, előtte a 2022-es katari világbajnokságra való kijutásért Svédországot múltuk felül Chorzówban. Emlékszem, mindkét alkalommal hatalmas csata zajlott a pályán, nem beszélhettünk szép és látványos futballról, s az igazat megvallva, Albánia ellen is hasonlóra számítok. Az utolsó pillanatig nagy küzdelem folyik majd a gyepen, lesznek kulcsfontosságú szituációk, amelyek nagyban befolyásolhatják a mérkőzés végkimenetelét. Érdekes lesz.”

Robert Lewandowski már 37 éves, de még mindig a lengyel válogatott leggólveszélyesebb játékosa (Fotó: Getty Images)

Ha Lengyelország legyőzi Albániát, kedden az Ukrajna–Svédország mérkőzés továbbjutójával találkozik a vb-rájátszás döntőjében.

„Egyelőre nem gondolunk sem Ukrajnára, sem Svédországra, az Albánia elleni mérkőzés a legfontosabb. Ha sikerrel vesszük, lesz néhány napunk felkészülni a következő ellenfélre. Jó lenne Svédországban játszani a világbajnokságért, mivel legutóbb éppen mi győztük le őket a vb-re jutásért. Azonban maradjunk még a csütörtöki meccsnél, a lengyel emberek nagyon izgatottan várják, elképesztő, de összesen kétszázötvenezer jegyigénylés érkezett, pedig a varsói Nemzeti Stadion csupán ötvenötezer férőhelyes. Hogy ki az esélyes? A hazai pálya miatt Lengyelországot mondanám.”

Gareth Bale, a walesi válogatott korábbi játékosa a The Sunnak Bízom benne, hogy Wales ott lesz a világbajnokságon. Két kemény mérkőzés vár ránk, de nem szeretnék előreszaladni, először jussunk túl a bosnyák válogatotton. A csapat mellett szól, hogy egyre jobban összeáll, amit többek között Észak-Macedónia 7–1-es legyőzése is bizonyít. A játékosok önbizalma az egekben, és miért ne lenne: minden esélyük megvan rá, hogy kijussanak a tornára. Victor Lindelöf, a svéd válogatott védője a sajtótájékoztatón Harmincegy éves vagyok, ez az utolsó esélyem, hogy részt vegyek egy világbajnokságon. Ha még négy év múlva is válogatott kerettag lehetnék, az nem hiszem, hogy jó fényt vetne a svéd futballra. Félreértés ne essék, hatalmas elismerés Svédországot képviselni, nem tudom, mikor vonulok vissza a csapattól, de most van itt az esély a vb-részvételre, szeretnék élni vele. Brian Riemer, a dán válogatott szövetségi kapitánya a sajtótájékoztatón A kezdőcsapat még nem teljesen állt össze a fejemben. Mikkel Damsgaard játéka kérdéses, még érez egy kis fájdalmat a térdében, illetve Kasper Schmeichel pótlása is kérdéseket vet fel – szerencsére három jó kapus közül választhatok. A gondok ellenére bizakodunk, csütörtökön szeretnénk egy lépéssel közelebb kerülni a világbajnoksághoz. Miroslav Koubek, a cseh válogatott szövetségi kapitánya a sajtótájékoztatón Írország nagyon kellemetlen ellenfél. A mérkőzéseit látva egyben biztosak lehetünk: a játékosai sosem adják fel. Troy Parrott különösen veszélyes támadó, de kidolgoztunk egy módszert a féken tartására. Kemény mérkőzés vár ránk, hazai pályán, a szurkolóinkkal a hátunk mögött viszont nincs mitől tartanunk. vélemény

TÖBB OLASZ KULCSJÁTÉKOS IS FELÉPÜLT A SÉRÜLÉSÉBŐL

Lengyelország mellett mindenképpen meg kell említeni a négyszeres világbajnok Olaszországot, amely az előző két vb-re nem jutott ki, és most ismét rájátszásra kényszerül. 2018-ban Svédország, 2022-ben Észak-Macedónia ellen bukott el, ezúttal az első lépést Észak-Írország ellen kell megtennie.

„Nem normális, hogy Olaszország egymás után harmadszor kényszerül vb-rájátszásra – mondta a La Gazzetta dello Sportnak Youri Djorkaeff, 82-szeres francia válogatott, aki 1998-ban UEFA-kupát nyert az olasz Internazionaléval. – Az olasz válogatottnak létfontosságú kijutnia a világbajnokságra, egyszerűen nem tudok elképzelni újabb vb-t nélküle. Egyszer előfordulhat, kétszer már gond, de ha harmadszor is megtörténik, akkor hatalmas változásokra van szükség.”

Jó hír Gennaro Gattuso szövetségi kapitánynak, hogy az Észak-Írország elleni mérkőzésen egyedül Gianluca Scamaccára nem számíthat, a többi sérült, úgy néz ki, felépült. Alessandro Bastoni (Internazionale) és Sandro Tonali (Newcastle) ugyan kihagyta csapata hétvégi bajnokiját, de számíthat rájuk a szövetségi kapitány, ahogyan a közelmúltban kisebb problémával küzdő Riccardo Calafiorira (Arsenal) is.

„Fizikailag remekül érzem magam, csak az Észak-Írország elleni mérkőzés jár a fejemben – idézte a La Gazzetta dello Sport az Arsenal védőjét. – Hogy mit gondolok az ellenfélről? Semmit. Csakis magunkra figyelek. Pontosan tudom, milyen nagy a tét, de úgy kell kezelnünk, mint ha teljesen hétköznapi összecsapásról lenne szó. A modern futballban kicsik a különbségek a csapatok között, óvatosnak kell lennünk, de mi akarjuk irányítani a találkozót. Egy ilyen nagy tétre menő meccsen a mentális rész kifejezetten fontos, így e téren is felkészültünk. Nagyra értékelem Gennaro Gattusót, aki folyamatosan érdeklődött felőlem, még akkor is, amikor kevesebbet játszottam a csapatomban. Már-már többet beszélgettem vele, mint az édesanyámmal. Örülök, hogy Bergamóban játszunk, jó emlékek fűznek minket a stadionhoz, szerintem megint pluszerőt adnak a szurkolóink. Van rajtunk nyomás, tudjuk, mennyire fontos kijutnunk a világbajnokságra.”

A VB-NÉL NINCS NAGYOBB MOTIVÁCIÓ – Milyen a hangulat a csapaton belül, hogyan készülnek a Románia elleni találkozóra?

– A világbajnokságnál nincsen nagyobb motiváció, mindenki tűkön ülve várja a csütörtöki mérkőzést. A tét miatt nagy a nyomás rajtunk, de megbirkózunk vele. A török válogatott legutóbb 2002-ben szerepelt világbajnokságon, én akkor még meg sem születtem... De a mostani generációt nagyon erősnek érzem. Olyanok vagyunk, mint egy nagy család, a vágyunk közös: kijutni a nyári tornára. – A 2002-es válogatott játékosai úgy hitték, hogy a világ bármely csapatát legyőzhetik. Most is jellemző ez a mentalitás?

– Ugyanazt gondoljuk mi is. A keret kiváló futballistákból áll, sokan játszanak erős európai csapatokban. Ha a közösségen múlik, bárkivel felvesszük a versenyt. – A Real Madrid középpályáján jellemzően hátrébb vonva futballozik, mint a török válogatottban. Melyik pozíciót érzi inkább testhez állónak?

– A klubcsapatomban több szerepkörben kell helytállnom, időnként a bal, máskor a jobb oldalon számít rám az edző. A válogatottban mást várnak el tőlem, de bárhol is kapok lehetőséget, igyekszem a lehető legjobban alkalmazkodni. Nem számít, mi a feladatom, ugyanis minden mérkőzés a fejlődésemet szolgálja. Románia ellen nem számítok könnyű összecsapásra, lehet, a keretünk erősebb, de egy mérkőzésen bármi megtörténhet, biztos vagyok benne, hogy ellenfelünk is a legjobbját nyújtja. „Nagy a nyomás rajtunk, de megbirkózunk vele” – Arda GÜLER, a török válogatott középpályása a sporx.com oldalán

A HAZAI PÁLYA ELŐNYÉBEN BÍZNAK A SZLOVÁKOK

Két sikeres mérkőzés választja el a szlovák labdarúgó-válogatottat is a világbajnokságtól. Az első lépést csütörtök este teheti meg, amikor a pótselejtezőn Koszovót fogadja. Ha sikerrel veszi az akadályt, kedden a Törökország–Románia párharc győztesét látja vendégül, szintén Pozsonyban. A szlovákok szövetségi kapitánya, Francesco Calzona keretében helyet kapott a felvidéki Bénes László is, aki jelenleg a török Kayserispor csapatában futballozik.

„Kétféleképpen jellemezhetném a szereplésemet a Kayserisporban. Egyrészt jó, hogy rendszeresen játszom, a klubban az egyik legtöbb percet pályán töltő játékos vagyok. Az eredményekkel ugyanakkor nem lehetünk elégedettek, a kiesés elkerüléséért harcolunk. Bízom benne, hogy végül benn maradunk az élvonalban” – mondta lapunknak Bénes, aki rendszeresen tagja a válogatottnak.

Szlovákia a selejtezőcsoportban a második helyen végzett Németország mögött, úgy, hogy az utolsó, lipcsei mérkőzés előtt esélye volt a csoportelsőségre is. A súlyos, hatgólos vereség azonban megmutatta, hol a válogatott reális helye az európai futballban. A sorsolás után a szlovákok elsőre elégedettek lehettek Koszovóval, ugyanakkor Bénes szerint egyáltalán nem könnyű a feladat:

„Amelyik csapat pótselejtezőt játszik, az eleve minőségi. Elég csak megnézni Koszovó eredményeit: az utóbbi tizenegy mérkőzéséből csak egyet veszített el, a kerete is sok mindent elárul. Nagyon nehéz dolgunk lesz.”

Bénes László az ősszel négy világbajnoki selejtezőn lépett pályára, egy gólpasszt adott (Fotó: Imago Images)

A szlovákok egyik fő problémája a gólszerzés, a hat csoportmeccsen mindössze hatszor találtak a kapuba. Öt alkalommal hazai pályán, ahol mindegyik mérkőzésüket megnyerték, ráadásul kapott gól nélkül.

„Ezért is örülünk, hogy hazai pályán játszhatunk. Hosszabb idő után telt ház lesz, bízunk a szurkolók támogatásában” – tette hozzá a középpályás.

A pozsonyi Nemzeti Stadion 22 500 férőhelyes, az utolsó jegyek csak a múlt hét közepén fogytak el, pedig az értékesítés már karácsony környékén elkezdődött. Ez annak fényében jelent előrelépést, hogy a tavaly őszi Németország elleni mérkőzésen sem volt telt ház. A szlovákoknak a csatárjáték mellett a legnagyobb gondot a csapatkapitány, Milan Skriniar sérülése okozza. A Fenerbahce légiósa combközelítő izomsérülésből gyógyul, és bár bíznak benne, hogy pályára léphet, lapunk információja szerint erre minimális az esély.

„A csapatban mindenki tudja, mi a feladata, én is – magyarázta Bénes László. – Lehet, hogy csak csereként lépek pályára, de szeretném megismételni az északírek elleni kassai meccset: akkor is csak néhány percet játszottam, mégis a hosszabbításban a szögletem után szereztük meg a győztes gólt. Ha az nincs, most nem lennénk itt.”