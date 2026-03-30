Vb-2026: nyolc angol játékos visszatért a klubjához, Tuchel csalódott, de megértő

A Japán elleni felkészülési mérkőzés előtt nyolc játékos is távozott az angol labdarúgó-válogatott összetartásáról. Az egyszeres vb-győztest irányító Thomas Tuchel hétfőn úgy nyilatkozott, nem csalódott a keretéből visszalépő játékosok miatt, a hiányzásokat a klubszezon végi nagy terhelés elkerülhetetlen következményének nevezte. A világbajnokságra készülő angol együttes pénteken 1–1-es döntetlent játszott Uruguayjal barátságos mérkőzésen, amely után nyolc játékos hagyta el a keretet különböző egészségügyi problémákra és sérülésekre hivatkozva.

A kapus Aaron Ramsdale (Newcastle), a hátvéd Fikayo Tomori (AC Milan) és a csatár Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) is a távozók között található. A védő John Stones már a pénteki találkozón is csak a kispadon ült, utána pedig rögtön visszatért a Manchester Cityhez, míg Adam Wharton (Crystal Palace) és Noni Madueke (Arsenal) az összecsapáson sérült meg. Utóbbi játékos két csapattársa, Declan Rice és Bukayo Saka is visszatért az észak-londoni klubhoz.

„Csalódott vagyok, de nem a játékosok döntése miatt, hanem azért, mert azt szeretnénk, hogy mindenki egészséges legyen” – mondta Tuchel, majd hozzátette, a visszalépések az idény végét tükrözik, mert a válogatott játékosai több európai kupasorozatban is versenyben vannak még.

„Néhány játékosom a keretből már most több percet játszott, mint az előző idényben összesen, ezért megérdemlik a mentális szünetet a futballtól – fogalmazott a kapitány, ugyanakkor aggodalmát fejezte ki, hogy a nyári vb-elutazás előtt a mostani az utolsó összetartása az angol válogatottnak, a szakmai munka viszont így nem lehet teljes. – Kiábrándító, de nem vagyok mérges a játékosokra, nem vagyok dühös” – tette hozzá.

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Jason Steele (Brighton & Hove Albion)

Hátvédek: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Ben White (Arsenal), Djed Spence (Tottenham Hotspur)

Középpályások: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa)

Támadók: Jarrod Bowen (West Ham United), Harvey Barnes (Newcastle United), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München – Németország), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur)