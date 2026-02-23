„A család mindig az első” – lemondott a vb-résztvevő Curacao szövetségi kapitánya

A Voetbal International című lapnak adott interjújában Dick Advocaat hangsúlyozta, hogy „a család az első”, ezért a távozás „magától értetődő döntés” volt. A 78 éves tréner elmondta, nagyon fogja hiányolni a szigetországi embereket.

„A világ legkisebb FIFA-tagországának világbajnoki kvalifikációját pályafutásom egyik csúcspontjának tartom. Büszke vagyok a játékosaimra, a stábomra és a vezetőkre, akik hittek bennünk” – mondta a leköszönő kapitány.

Advocaat Curacaóval szinte lehetetlent vitt véghez a vb-szereplés kiharcolásával. Olyan játékosokat győzött meg a válogatottban való szereplésről, mint Tahith Chong (Sheffield United), Riechedly Bazoer (Konyaspor) és Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Advocaat feladatait Fred Rutten veszi át szövetségi kapitányként, így ő irányítja majd a csapatot a világbajnokságon, amelyen a csoportkörben Németország, Ecuador és Elefántcsontpart lesz az ellenfél. Rutten klubszinten a Nijmegen technikai tanácsadója.