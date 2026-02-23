Nemzeti Sportrádió

„A család mindig az első” – lemondott a vb-résztvevő Curacao szövetségi kapitánya

2026.02.23. 11:47
Dick Advocaat nem irányít a vb-n, de így is történelmet írt Curacaóval (Fotó: Getty Images)
Dick Advocaat hétfőn azonnali hatállyal lemondott szövetségi kapitányi posztjáról a curacaói labdarúgó-válogatottnál. A rutinos edző – aki kijuttatta az országot a világbajnokságra – lánya egészségi állapota miatt adja át másnak a feladatait.

A Voetbal International című lapnak adott interjújában Dick Advocaat hangsúlyozta, hogy „a család az első”, ezért a távozás „magától értetődő döntés” volt. A 78 éves tréner elmondta, nagyon fogja hiányolni a szigetországi embereket.

„A világ legkisebb FIFA-tagországának világbajnoki kvalifikációját pályafutásom egyik csúcspontjának tartom. Büszke vagyok a játékosaimra, a stábomra és a vezetőkre, akik hittek bennünk” – mondta a leköszönő kapitány.

Advocaat Curacaóval szinte lehetetlent vitt véghez a vb-szereplés kiharcolásával. Olyan játékosokat győzött meg a válogatottban való szereplésről, mint Tahith Chong (Sheffield United), Riechedly Bazoer (Konyaspor) és Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Advocaat feladatait Fred Rutten veszi át szövetségi kapitányként, így ő irányítja majd a csapatot a világbajnokságon, amelyen a csoportkörben Németország, Ecuador és Elefántcsontpart lesz az ellenfél. Rutten klubszinten a Nijmegen technikai tanácsadója.

Foci vb 2026
2025.11.20. 12:36

Advocaat: Curacao kijutása a vb-re a legőrültebb dolog, amit elértem

Az alig 150 ezres Curacao minden idők legkevesebb lakosú országaként jutott ki labdarúgó-világbajnokságra.

Advocaat döntése sokként érte Curacaót, ahol rendkívül népszerű volt. Segítője, Cor Pot és csapatorvosa, Casper van Eijck szintén azonnali hatállyal távozik. Utóbbi a következő időszakban Advocaat családját segíti.

LABDARÚGÁS
VILÁGBAJNOKSÁG
E-csoport
június 14., vasárnap
19.00: Németország–Curacao, Houston
június 15., hétfő
1.00: Elefántcsontpart–Ecuador, Philadelphia 
június 20., szombat
22.00: Németország–Elefántcsontpart, Toronto  
június 21., vasárnap
2.00: Ecuador–Curacao, Kansas City
június 25., csütörtök
22.00: Ecuador–Németország, New York 
22.00: Curacao–Elefántcsontpart, Philadelphia

