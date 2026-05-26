Íme, a BL-döntő miatti forgalomkorlátozások listája
„A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.
Lezárják:
2026. június 4-én 20 óráig a Budapest XIV.,
- Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között,
- Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa György út között,
- Állatkerti körutat a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.
2026. május 28-án 0 órától május 31-én 24 óráig a Budapest XIV.,
- Kós Károly sétányt,
- Hősök terét körbe,
- Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között.
2026. május 28-án 8 órától 18 óráig a Budapest XIV.,
- Dózsa György út Városliget felőli oldalán a külső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között.
2026. május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,
- Andrássy út mindkét oldali szervizútját a Bajza utca és a Dózsa György út között.
2026. május 29-én 12 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,
- Andrássy utat a Bajza utca és a Dózsa György út között,
- Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,
- Rippl Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között,
- Munkácsy utcát a Lendvay utca és az Andrássy út között,
- Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,
- Benczúr utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között.
2026. május 30-án 8 órától 17 óráig a Budapest X., XVIII. és XIX.,
- Liszt Ferenc repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca magassága között (kivéve tömegközlekedés részére).
Szakaszosan és időszakosan lezárják:
2026. május 28-án 17 órától május 31-én 12 óráig a Budapest I.,
- Hunyadi János utcát a Clark Ádám tér és a Dísz tér között.
2026. május 29-én 10 órától május 31-én 16 óráig a Budapest VII.,
- Erzsébet körutat a Rákóczi út és a Dohány utca között,
- Dohány utcát az Erzsébet körút és az Osvát utca között,
- Osvát utcát a Dohány utca és a Rákóczi út között,
- Rákóczi utat a Hársfa utca és a Blaha Lujza tér között.
2026. május 30-án 6 órától május 31-én 2 óráig a Budapest VII., VIII. és XIV.,
- Asztalos Sándor utat a Kerepesi út és Salgótarjáni utca között,
- Mexikói utat a Mogyoródi út és a Fogarasi út között,
- Albertirsai utat a Kerepesi út és a Fehér köz között,
- Dózsa György utat a Kerepesi út és Thököly út között,
- Kerepesi utat a Baross tér és a Hungária között,
- Hungária körút VIII. kerületi oldalát a Kerepesi út és Szörény utca között,
- Szörény utcát a Hungária körút és Százados út között,
- Százados utat a Szörény utca és a Kerepesi út között,
- Salgótarjáni utcát az Asztalos Sándor utca a Hungária körút között,
- Ifjúság útját,
- Stefánia utat (a szervizutat is) az Ajtósi Dürer sor és Hungária körút között,
- Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között,
- Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között,
- Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között,
- Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között,
- Jobbágy utcát a Dózsa György út és a Verseny utca között,
- Verseny utcát a Dózsa György út és a Thököly út között,
- Mogyoródi utat a Hungária körút és a Zászlós utca között.
2026. május 30-án 8 órától május 31-én 2 óráig a Budapest XII.,
- Csörsz utcát az Alkotás út és az Avar utca között.
2026. május 30-án 12 órától 16 óráig a Budapest V. és VI.,
- Károly körutat,
- Deák Ferenc teret,
- Bajcsy-Zsilinszky utat,
- Andrássy utat.
Tilos megállni:
2026. június 4-én 20 óráig a Budapest XIV.,
- Olof Palme sétány mindkét oldalán (Műjégpálya előtt is) a Hősök tere és a Verona angyalai utca között,
- Verona angyalai utca mindkét oldalán,
- Hősök terén körben,
- Állatkerti körút mindkét oldalán a Hősök tere és a Gundel Károly út között.
2026. május 27-én 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest I.,
- Hess András tér mindkét oldalán, a Boldog XI. Ince pápa utca és a Szentháromság tér között,
- Hess András téren a hotel előtti parkolóban,
- Gimnázium utca mindkét oldalán a Hunyadi János út és a hotel gazdasági bejárata között,
- Hunyadi János úton a Donáti utca és a Szabó Ilonka utca között.
2026. május 28-án 4 órától május 31-én 2 óráig a Budapest XIV.,
- Stefánia út szervizútján a Hungária körút és a Cserei utca között.
2026. május 28-án 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest V.,
- Erzsébet téren a Bajcsy-Zsilinszky út és a Bécsi utca között,
- Erzsébet téren a Bécsi utca folytatásában a József Attila utcáig.
2026. május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,
- Andrássy út mindkét oldali szervízútján a Bajza utca és a Dózsa György út között.
2026. május 29-én 6 órától május 31-én 24 óráig a Budapest VII.,
- Erzsébet körút 9. szám előtt,
- Dohány utca mindkét oldalán az Erzsébet körút és az Osvát utca között,
- Osvát utca mindkét oldalán a Dohány utca és Rákóczi út között.
2026. május 29-én 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest V.,
- Apáczai Csere János utcában a hotel épülete mellett,
- Andrássy út páratlan oldalán a 17. szám és a Hajós utca között.
2026. május 29-én 8 órától június 1-jén 6 óráig a Budapest VI.,
- Bajcsy-Zsilinszky út páratlan oldalán a Deák Ferenc tér és az Andrássy út között.
2026. május 29-én 20 órától május 31-én 2 óráig a Budapest V., VI., VII., VIII. és XIV.,
- Asztalos Sándor út mindkét oldalán a Kerepesi út és Salgótarjáni utca között,
- Mexikói út mindkét oldalán a Mogyoródi út és a Fogarasi út között,
- Albertirsai út mindkét oldalán a Kerepesi út és a Fehér köz között,
- Keleti pályaudvar melletti parkolóban a Thököly úttal párhuzamos két szakaszon,
- Hungária körút páros oldalán az Egressy út és a Stefánia út között,
- Verseny utca mindkét oldalán,
- Dózsa György út mindkét oldalán a Kerepesi út és Thököly út között,
- Stefánia út mindkét oldalán a Hungária körút és az Ajtósi Dürer sor között,
- Dózsa György út, a Kerepesi út és az Ifjúság útja kereszteződésében található murvás parkolóban,
- Kerepesi út 22. szám előtt, az OMV benzinkút parkolóiban,
- Kerepesi út mindkét oldalán, valamint a VIII. kerületi oldalában lévő szervizúton a Baross tér és Hungária körút között,
- Szörény utca mindkét oldalában a Hungária körút és Százados út között,
- Százados út mindkét oldalában a Ciprus utca és a Kerepesi út között,
- Ifjúság útja mindkét oldalán,
- Kerepesi út, Ifjúság útja, Papp László Sportaréna mélygarázshoz vezető szervizút – hotel oldalában – és a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló által határolt területen,
- Szabó József köz mindkét oldalán,
- Radovic Dusán köz mindkét oldalán,
- Szabó József utca mindkét oldalán az Istvánmezei út és a Thököly út között,
- Cházár András utca mindkét oldalán a Thököly út és az Istvánmezei út között,
- Istvánmezei út mindkét oldalán a Szabó József utca és a Thököly út között,
- Jobbágy utca mindkét oldalán a Verseny utca és Dózsa György út között,
- Százház utca mindkét oldalán a Dózsa György út és a Murányi utca között,
- Murányi utca mindkét oldalán a Thököly út és Verseny utca között,
- Mogyoródi út Hungária körút és Utász utca közötti szakaszán a murvás parkolóban,
- Egressy út mindkét oldalán a Stefánia út és a Hungária körút között,
- Széchenyi téren a Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban tíz gépjármű részére fenntartott helyen,
- Szent István téren a Bazilika északi oldalán található parkolóban,
- Nagymező utca mindkét oldalán az Zichy Jenő utca és a Mozsár utca között.
2026. május 30-án 0 órától június 1-jén 16 óráig a Budapest XIV.,
- Zichy Mihály út mindkét oldalán a Hermina út és az Olof Palme sétány között,
- Konrad Adenauer út mindkét oldalán a Kós Károly sétány és a Zichy Mihály út között,
- Hermina út páros oldalán a Kós Károly sétány és a Zichy Mihály út között,
- Kós Károly sétány mindkét oldalán.
2026. május 30-án 6 órától 14 óráig a Budapest XII.,
- Csörsz utca 2-4. szám előtt mindkét oldalon a pálya főbejáratánál 10 méter hosszan.
2026. május 30-án 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest V., VI., VII., VIII. és XIV.,
- Apáczai Csere János utcában a hotel épülete mellett,
- Erzsébet körút páratlan oldalán a Dob utca és a Király utca között,
- Dob utca mindkét oldalán az Erzsébet körút és a Hársfa utca között,
- Hársfa utca páros oldalán a Dob utca és a Király utca között,
- Szabad sajtó úton a hotel előtt,
- Váci út 1-3. szám előtt,
- József körút 9-11. szám előtt,
- Albertirsai úton a hotel előtt,
- Csokonai utca mindkét oldalán.
A megjelenítéshez nyissa meg a térképet teljes kijelzős módban, mozgassa és zoomolja a kívánt részlethez, majd kattintson a színessel jelzett útszakaszra, illetve területre. Az érintett szakaszra vonatkozó korlátozás időtartamát és a további információkat a jelmagyarázatban találja.
Azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy járművüket hová szállította el az illetékes hatóság, valamint a további teendőikről.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek!”