NS-infó: 55 millió forintba kerülhet az NB II leendő gólkirálya

PÓR KÁROLY
2026.05.15. 16:11
Pálinkás Gergő három év után távozhat Kecskemétről – 2023-ban Kazincbarcikáról szerződtették (Fotó: Dömötör Csaba)
NB II NB I Vasas Németh Barnabás Kecskemét Pálinkás Gergő
A Nemzeti Sport értesülései szerint 55 millió forintért szerződtethető a nyáron Kecskemétről az NB II góllövőlistáját az utolsó forduló előtt 14 góllal vezető Pálinkás Gergő.

 

A 29 éves Pálinkás Gergő remek idényt produkál az NB II-ben már biztosan a 3. helyen végző Kecskemétben, hiszen 27 bajnokin szerzett 14 góllal vezeti a bajnokság góllövőlistáját (igaz csak egy gól az előnye Urblík Józseffel szemben, aki a Vasasban az Ajka elleni hazai meccsel fejezi be az idényt vasárnap, míg Pálinkásék Soroksárra látogatnak). Nem csoda hogy, több klub is érdeklődik iránta.

A csatárnak 2028 nyaráig szól a szerződése a KTE-nél, de információink szerint 55 milliós kivásárlási ár fejében szerződtethető Kecskemétről, persze létezhet olyan megoldás, amellyel kisebb összegért is szerződtethető, ha a vevő játékost is ad mellé.

Ahogy azt a Nemzeti Sport már jelezte, a Vasas szeretne csatárt igazolni a nyáron és Pálinkás lehet az első számú kiszemelt. Ha pedig érkezik egy új center Angyalföldre, akkor az ebben idényben öt gólt szerző Németh Barnabás távozhat. Úgy tudjuk, már megkezdődtek az egyeztetések a két játékos „helycseréjéről”, vagyis Pálinkás az NB I-be feljutó Vasashoz kerülhet, Németh pedig Kecskeméten folytathatja a pályafutását következő idényben. 

    

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL
Érkezők:
Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)
Kiszemeltek: Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)
Távozók: 
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)

Labdarúgó NB I
2026.05.07. 14:20

Vasas: Csak akkor igazolhatok, ha már látjuk, mennyiből gazdálkodhatunk – Nagy Miklós

Kovácsréti Márk is kiszemelt lehet, a Kecskeméttel pedig akár csatárt is cserélhetnek – de még nem indulhatnak meg a tárgyalások.

 

 

 

