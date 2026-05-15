NB I: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC

33. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC – élőben az NSO-n!

Nyíregyháza, Városi Stadion, 17.45 (TV: M4 Sport). Vezeti: Antal Péter

♦ Ebben az idényben találkoztak először az NB I-ben. Ősszel Nyíregyházán Könyves Norbert góljával a 10. perctől emberfórban játszó Kazincbarcika győzött 1–0-ra, februárban Diósgyőrben egy fölényes, 4–0-s diadallal úgy vágott vissza a Szpari, hogy Baranyai Nimród öngóljával már a 8. perctől vezetett.

♦ Korábban 59-szer mérkőztek meg egymással a másodosztályban, ahol 25-ször nyert a Nyíregyháza, 17-szer a Kazincbarcika, és ugyancsak 17 meccsük pedig döntetlennel zárult. Legutóbb, a 2023–2024-es idényben Balmazújvárosban, majd Barcikán is 1–0-ra nyert az akkor bajnokként feljutó nyírségi együttes.

♦ Amikor a második vonalban a Nyíregyháza volt a pályaválasztó, 17-szer született hazai diadal, 7 iksz és 5 Vegyész-siker mellett. A Barcika a legutóbbi 7 NB II-es fellépéséről vesztesen tért haza a Szpari otthonából.

♦ Az utolsó kört a 9. helyről kezdő Nyíregyháza számára az a záró meccs tétje, hogy megelőzze az egyaránt egy ponttal előtte álló Kisvárdát és az Újpestet. Ha mindenütt érvényesül a papírforma, és ez sikerül neki, akkor a 7. pozícióban fejezi be a bajnokságot. Ezzel megismételné a legjobb élvonalbeli helyezését, amelyet még újoncként 1981-ben ért el – igaz, akkor 18 csapatos volt a mezőny.

♦ A már mindenképpen utolsóként záró Kazincbarcika nem kapott ki az előző 2 fordulóban (0–0 az MTK, majd 2–1-es siker a Kisvárda ellen) – ilyen duplázásra most először volt példa a bajnokságban.

♦ A Nyíregyháza hazai mérlege 5–5–6, amellyel a mezőny alsó harmadában van, viszont figyelemre méltó, hogy az előző 3 otthoni bajnokiját megnyerte, pedig közben olyan ellenfelei voltak, mint a kupaindulásért küzdő Paks és ZTE.

♦ A Barcika a legrosszabbul teljesített vendégként, a mutatója 3–1–11. Az előző két vendégfellépésén súlyos, négygólos vereséget szenvedett (1–5 Pakson, 0–4 Egerszegen).