Jude Bellingham és Budapest is főszerepet kap a Topps Chrome UCC kollekciójában

Topps Chrome UCC 2026 - Budapest at Night

Ez a kollekció nemcsak a kártyagyűjtés rajongóinak szól, hanem focis csemegéket is tartogat. A Topps új kampányában Jude Bellingham, a Real Madrid és az angol válogatott egyik legnagyobb sztárja mutatja meg, miért vált újra világszerte izgalmas, közösségi és szenvedélyes hobbivá a focis kártyák gyűjtése. A reklámfilm azt az élményt helyezi középpontba, amit minden gyűjtő ismer: a bontás izgalmát, a ritka lapok keresését és azt a pillanatot, amikor egy kedvenc játékos kártyája előkerül a csomagból.

A 2025/26-os Topps Chrome UEFA Club Competitions magyar szempontból is különösen érdekes, hiszen a kollekció egyik különlegessége a Budapest at Night insert. A limitált, kizárólag a Hobby-doboz kiszerelésből nyitható lap Budapest éjszakai hangulatát, építészeti karakterét és a Bajnokok Ligája-döntő atmoszféráját hozza egy lapra a világklasszis futballistákkal. A koncepció túlmutat egy egyszerű kártya dizájnon: azt mutatja meg, hogy a futball legnagyobb pillanataihoz nemcsak játékosok és mérkőzések, hanem helyszínek, városok és emlékek is tartoznak.

Topps Chrome UCC 2026 - Prémium Aláírt kártyák és legendás páros-aláírt lapok

Az új Chrome kollekcióban a gyűjtők sztár játékosokat, fiatal tehetségeket, különleges insert lapokat, ritka parallel verziókat és autograph kártyákat is találhatnak! A Topps ezzel a kiadással ismét azt bizonyítja, hogy a futballkártya ma már nemcsak nosztalgia, hanem modern gyűjtői kultúra: egyszerre sport, dizájn, közösségi élmény és szenvedély.

A 2025/26-os Topps Chrome UEFA Club Competitions kollekció már elérhető a Topps hivatalos magyarországi partnerénél, a Card Cornernél.