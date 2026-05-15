Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I, 33. forduló: Nyíregyháza–Kazincbarcika 1–0

Jude Bellingham és Budapest is főszerepet kap a Topps Chrome UCC kollekciójában

2026.05.15. 17:29
null
A főszerepben: Jude Bellingham
Címkék
Bajnokok Ligája Jude Bellingham Topps
Megérkezett a Topps egyik leglátványosabb futballkártya-kollekciója, a 2025/26-os Topps Chrome UEFA Club Competitions, amely a világ legnagyobb klubfutball-sztárjait, a legizgalmasabb fiatal tehetségeket és a gyűjtők által keresett különleges lapokat egyesíti egy prémium Chrome kiadásban. (x)

 

Topps Chrome UCC 2026 - Budapest at Night

Ez a kollekció nemcsak a kártyagyűjtés rajongóinak szól, hanem focis csemegéket is tartogat. A Topps új kampányában Jude Bellingham, a Real Madrid és az angol válogatott egyik legnagyobb sztárja mutatja meg, miért vált újra világszerte izgalmas, közösségi és szenvedélyes hobbivá a focis kártyák gyűjtése. A reklámfilm azt az élményt helyezi középpontba, amit minden gyűjtő ismer: a bontás izgalmát, a ritka lapok keresését és azt a pillanatot, amikor egy kedvenc játékos kártyája előkerül a csomagból.

 

A 2025/26-os Topps Chrome UEFA Club Competitions magyar szempontból is különösen érdekes, hiszen a kollekció egyik különlegessége a Budapest at Night insert. A limitált, kizárólag a Hobby-doboz kiszerelésből nyitható lap Budapest éjszakai hangulatát, építészeti karakterét és a Bajnokok Ligája-döntő atmoszféráját hozza egy lapra a világklasszis futballistákkal. A koncepció túlmutat egy egyszerű kártya dizájnon: azt mutatja meg, hogy a futball legnagyobb pillanataihoz nemcsak játékosok és mérkőzések, hanem helyszínek, városok és emlékek is tartoznak.

Topps Chrome UCC 2026 - Prémium Aláírt kártyák és legendás páros-aláírt lapok

Az új Chrome kollekcióban a gyűjtők sztár játékosokat, fiatal tehetségeket, különleges insert lapokat, ritka parallel verziókat és autograph kártyákat is találhatnak! A Topps ezzel a kiadással ismét azt bizonyítja, hogy a futballkártya ma már nemcsak nosztalgia, hanem modern gyűjtői kultúra: egyszerre sport, dizájn, közösségi élmény és szenvedély.

A 2025/26-os Topps Chrome UEFA Club Competitions kollekció már elérhető a Topps hivatalos magyarországi partnerénél, a Card Cornernél

 

Bajnokok Ligája Jude Bellingham Topps
Legfrissebb hírek

2027-től a Sport TV közvetíti a Konferencialiga és az Európa-liga meccseit

Bajnokok Ligája
Tegnap, 14:43

Hangolódj a BL-döntőre most szombaton: BL-döntő jegy, BL-trófea, rekordkísérlet és több száz nyeremény vár az Erzsébet téren!

Bajnokok Ligája
Tegnap, 12:57

2027-től kizárólag az RTL közvetíti a BL-meccseket

Bajnokok Ligája
2026.05.13. 11:50

Unai Emery hatodjára döntős, ötödször nyerhet az El-ben, de egész Európát uralják a spanyol vezetőedzők

Bajnokok Ligája
2026.05.08. 14:18

Tóth Alex egyre közelebb a BL-álomhoz; Spanyolország nyerte a pluszhelyért vívott koefficienscsatát

Bajnokok Ligája
2026.05.08. 13:16

Az Arsenal és a PSG is a bérleteseknek kedvez a budapesti BL-döntős jegyvásárláskor

Bajnokok Ligája
2026.05.07. 14:11

Dembélé beelőzte Mbappét; a PSG a Barcelona gólrekordját ostromolhatja a budapesti BL-döntőben

Bajnokok Ligája
2026.05.07. 11:03

Luis Enrique ismét szent földdé tette Münchent a PSG számára – nemzetközi lapszemle

Bajnokok Ligája
2026.05.07. 09:25
Ezek is érdekelhetik