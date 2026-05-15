Majoross Gergely: Ha a finnek elleni meccsen is le tudnánk vinni a végén a kapust, én már nagyon boldog lennék
A PROGRAM
A-CSOPORT (Zürich, Swiss Life Arena)
Május 15., péntek
16.20: Finnország–Németország
20.20: Egyesült Államok–Svájc
Május 16., szombat
12.20: Nagy-Britannia–Ausztria
16.20: MAGYARORSZÁG–Finnország
20.20: Svájc–Lettország
Május 17., vasárnap
12.20: Nagy-Britannia–Egyesült Államok
16.20: Ausztria–MAGYARORSZÁG
20.20: Németország–Lettország
Május 18., hétfő
16.20: Finnország–Egyesült Államok
20.20: Németország–Svájc
Május 19., kedd
16.20: Lettország–Ausztria
20.20: MAGYARORSZÁG–Nagy-Britannia
Május 20., szerda
16.20: Ausztria–Svájc
20.20: Egyesült Államok–Németország
Május 21., csütörtök
16.20: Lettország–Finnország
20.20: Svájc–Nagy-Britannia
Május 22., péntek
16.20: Németország–MAGYARORSZÁG
20.20: Finnország–Nagy-Britannia
Május 23., szombat
12.20: Lettország–Egyesült Államok
16.20: Svájc–MAGYARORSZÁG
20.20: Ausztria–Németország
Május 24., vasárnap
16.20: Nagy-Britannia–Lettország
20.20: Finnország–Ausztria
Május 25., hétfő
16.20: Egyesült Államok–MAGYARORSZÁG
20.20: Németország–Nagy-Britannia
Május 26., kedd
12.20: MAGYARORSZÁG–Lettország
16.20: Egyesült Államok–Ausztria
20.20: Svájc–Finnország
B-CSOPORT (Fribourg, BCH Arena)
Május 15., péntek
16.20: Kanada–Svédország
20.20: Csehország–Dánia
Május 16., szombat
12.20: Szlovákia–Norvégia
16.20: Olaszország–Kanada
20.20: Szlovénia–Csehország
Május 17., vasárnap
12.20: Olaszország–Szlovákia
16.20: Dánia–Svédország
20.20: Norvégia–Szlovénia
Május 18., hétfő
16.20: Kanada–Dánia
20.20: Svédország–Csehország
Május 19., kedd
16.20: Olaszország–Norvégia
20.20: Szlovénia–Szlovákia
Május 20., szerda
16.20: Csehország–Olaszország
20.20: Svédország–Szlovénia
Május 21., csütörtök
16.20: Kanada–Norvégia
20.20: Dánia–Szlovákia
Május 22., péntek
16.20: Kanada–Szlovénia
20.20: Svédország–Olaszország
Május 23., szombat
12.20: Dánia–Szlovénia
16.20: Szlovákia–Csehország
20.20: Norvégia–Svédország
Május 24., vasárnap
16.20: Dánia–Olaszország
20.20: Szlovákia–Kanada
Május 25., hétfő
16.20: Csehország–Norvégia
20.20: Szlovénia–Olaszország
Május 26., kedd
12.20: Norvégia–Dánia
16.20: Svédország–Szlovákia
20.20: Csehország–Kanada
NEGYEDDÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena; Fribourg, BCF Arena)
Május 28., csütörtök
Mindkét csoport első négy helyezettje jut tovább. Mindkét csoportgyőztes a másik csoport negyedik helyezettjével játszik, a második helyezettek a másik csoport harmadik helyezettjével. Mindkét csoport 5., 6. és 7. helyezettje benn marad az elitben, de nem jut a negyeddöntőbe. A 8. helyezettek mindkét csoportból kiesnek a divízió 1/A-ba.
ELŐDÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena)
Május 30., szombat
15.20: 1. elődöntő mérkőzés
20.00: 2. elődöntő mérkőzés
A 3. HELYÉRT (Zürich, Swiss Life Arena)
Május 31., vasárnap
15.30: Az elődöntő vesztesei
DÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena)
Május 31., vasárnap
20.20: Az elődöntő győztesei
Tv: Sport1, Sport2