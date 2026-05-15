Női kézi El: Kuczora szerint a Thüringer HC felkészült a Viborg gyors játékára

„Otthon is és itt is volt egy-egy videózásunk. A dánok nagyon gyorsak, gyors a lerohanásuk, és nagyon készülünk rá, hogy minél hamarabb vissza tudjunk rendeződni, illetve minél kevesebb eladott labdánk legyen, mert biztosan ez lesz a kulcs az egész mérkőzés folyamán” – nyilatkozta pénteken az MTI-nek a dijoni négyes döntő helyszínén az Európa-bajnoki bronzérmes balátlövő.

Hozzátette, azt is látták, hogy a Viborg játékában is vannak hullámhegyek és hullámvölgyek a mérkőzéseken belül, úgyhogy erre fognak koncentrálni, ők pedig szeretnék minél magasabb szinten végigjátszani a meccset.

„Több időt kell eltöltenünk támadásban, hogy ne tudjanak lerohanni, ezt kell minél jobban és minél konzekvensebben csinálnunk” – szögezte le.

A Thüringer HC a múlt szombaton 11 góllal kikapott a Blomberg-Lippe otthonában a német bajnokság elődöntőjének harmadik mérkőzésén, ezért nem jutott be a fináléba. A szezon után a román CSM Bucuresti-hez igazoló Kuczora elmondta: akkor csalódottak voltak, de nem kellett sok idő hozzá, hogy túltegyék magukat rajta.

„Nyilván mindenki szeretne bajnoki döntőt játszani, de ez most nem sikerült, viszont máris itt a lehetőség a javításra, és arra, hogy ismét nyerjünk egy trófeát, úgyhogy már teljes mértékben erre összpontosítunk.”

A türingiai csapat tavaly egy másik dán együttessel, az Ikasttal találkozott a második számú európai kupasorozat döntőjében. Kuczora úgy fogalmazott: lehet, hogy az egy évvel ezelőtti sikerük meglepetés volt, de ugyanazt szeretnék elérni idén is.

„Megvan a motivációnk, szeretnénk megvédeni a címünket, ennek szellemében fogunk végigmenni ezen a két-három napon” – mondta.

A szombaton a Thüringer HC és a Viborg HK játssza az első elődöntőt 15 órától, a másik ágon pedig a házigazda JDA Bourgogne Dijon az Esztergommal találkozik 18 órától.

Kuczora elárulta: beszéltek róla, milyen lenne döntőt játszani az Esztergom ellen, de először az első mérkőzésen kell túl lenniük.

„Nyilván érzelmes lenne, de nem lenne újdonság, hiszen már játszottunk magyar csapat, a Mosonmagyaróvár ellen a mostani idényben, úgyhogy végül is ugyanolyan mérkőzés lenne, mint az összes többi” – közölte.

EURÓPA-LIGA, NŐK, NÉGYES DÖNTŐ, DIJON

Szombat

Elődöntő

15.00: Thüringer HC (német, Faragó Luca, Kuczora Csenge, Szabó Anna)–Viborg HK (dán)

18.00: JDA Bourgogne Dijon Hb (francia)–MOL ESZTERGOM

Vasárnap

Helyosztók

15.00: a 3. helyért

18.00: döntő

A Sport1 mindegyik mérkőzést élőben közvetíti.