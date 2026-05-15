Jégkorong-vb: Sturm nem csatlakozik a német válogatotthoz

Nico Sturm a Minnesota Wild rájátszásbeli búcsúja ellenére sem csatlakozik a mieinkkel azonos csoportban szereplő német jégkorong-válogatotthoz a pénteken (ma) kezdődő világbajnokságon.
A csapat a finnek elleni nyitó meccs előtt közölte, hogy a 31 éves, kétszeres Stanley-kupa-győztes támadó – aki a februári téli olimpián sem volt ott – nem csatlakozik a kerethez. Sturm a 2023-as és a 2024-es elit vb-n játszott, előbbin ezüstérmet szerzett a német válogatottal.
A mieink szombaton a finnek ellen mutatkoznak be a svájci tornán, a németekkel jövő pénteken csapnak össze.
