Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I, 33. forduló: Nyíregyháza–Kazincbarcika 1–0

Jégkorong-vb: Sturm nem csatlakozik a német válogatotthoz

2026.05.15. 16:34
Fotó: Getty Images
Címkék
német férfi jégkorong-válogatott Nico Sturm Minnesota Wild jégkorong-vb
Nico Sturm a Minnesota Wild rájátszásbeli búcsúja ellenére sem csatlakozik a mieinkkel azonos csoportban szereplő német jégkorong-válogatotthoz a pénteken (ma) kezdődő világbajnokságon.

A csapat a finnek elleni nyitó meccs előtt közölte, hogy a 31 éves, kétszeres Stanley-kupa-győztes támadó – aki a februári téli olimpián sem volt ott – nem csatlakozik a kerethez. Sturm a 2023-as és a 2024-es elit vb-n játszott, előbbin ezüstérmet szerzett a német válogatottal.

A mieink szombaton a finnek ellen mutatkoznak be a svájci tornán, a németekkel jövő pénteken csapnak össze.

 

német férfi jégkorong-válogatott Nico Sturm Minnesota Wild jégkorong-vb
Legfrissebb hírek

Horváth Bence: Minél tovább tartjuk a döntetlent, annál frusztráltabbak lehetnek a finnek

Jégkorong
2 órája

NHL: háromgólos hátrányból fordított, főcsoportdöntős a Colorado

Amerikai sportok
Tegnap, 9:00

Jégkorong-vb: győztek a britek a varesei felkészülési mérkőzésen

Jégkorong
2026.05.12. 23:23

NHL: idegenbeli sikerével a főcsoportdöntő kapujában a Colorado Avalanche

Amerikai sportok
2026.05.12. 07:51

NHL: dupla söpréssel döntős keleten a Hurricanes

Amerikai sportok
2026.05.10. 09:45

NHL: MacKinnon nagy estéje után került kétmeccses előnybe a Colorado

Amerikai sportok
2026.05.06. 08:25

Későn jött a szépítés, szoros vereség Norvégiától

Jégkorong
2026.05.01. 17:01

NHL: a Wild és a Ducks is továbbjutott

Amerikai sportok
2026.05.01. 08:23
Ezek is érdekelhetik