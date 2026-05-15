Tour de Hongrie: egy kerék döntött Merlier javára Szekszárdon

A legenda szerint hét dombra épült Kaposvár városából indult a Magyar körverseny harmadik szakasza, a kerékpárosok pénteken a Dél-Dunántúlt szelték át, Szekszárdig 152 kilométer várt rájuk. A városnéző lassú rajtot követően egyből indultak a támadások, több sikertelen kísérlet után végül egy ötfős csoport járt sikerrel, benne két magyarral: az összetettben legelőkelőbb helyen álló hazai kerékpárost illető fehér trikót viselő Fetter Erikkel és a 2007-es születésű Révész Ádámmal. A Campana Imballagi kerékpárosának ez volt a 32. versenynapja a pályafutása során, míg a szintén szökésben tekerő 39 éves Bauke Mollema az 1330-nál járt.

A zselici kör megtétele közben elkapta a zápor a kerékpárosokat, de hamarosan elállt, miközben Fetterék előnye a két perc felé közelített. Kaposvárra visszatérve a Team United Shipping kerékpárosa megnyerte az etap első gyorsasági részhajráját is, jutalma öt pont és három másodperc jóváírás lett. Somogyországban is nagy érdeklődést váltott ki a körverseny, látványos élőképekkel készültek a településeken, feltűnt Pókember is, míg a 66-os út mentén Sántoson egy fiókáit őrző gólya figyelt fel fészkéből a kerékpárosokra.

A gödrei emelkedőt is Fetter mászta meg a leghamarabb, az utolsó métereken hajrázta le a belga Victor Vercouillie-t. A TUS versenyzője így virtuálisan a hegyi pontversenyben is átvette a vezetést, bár még egy emelkedő hátravolt Komlón. A baranyai bányászváros felé haladva újra elkapta az eső a kerekeseket, a haladást ráadásul a szél is nehezítette.

„Nyomjátok” – kiabálta be egy szurkoló a szökevényeknek Mecsekjánosiban, akik ennek megfelelően mindent beleadtak. Komlóra érve Révész indított támadást, de a jó erőben lévő Fetter megkontrázta és ezt a gyorsasági részhajrát is megnyerte. A zobákpusztai emelkedő felé haladva elállt az eső is, de a háttérben „gyűlt a vihar serege”, így még számítani lehetett némi csapadékra a folytatásban. A nap második hegyi hajráját Vercouillie nyerte meg, Fetter második lett, de így is megőrizte esélyét a piros trikóra.

62 kilométerrel a vége előtt a Boldogasszony-völgyben kanyarogva 50 másodperc környékére csökkent a szökevények előnye, akikkel néhány méter erejéig egy csikós is felvette a versenyt, s főmezőnyt pedig huszárok kísérték – Szászváron pedig a tűzoltók vízsugara köszöntötte a kerékpárosokat.

Bonyhád felé tartva 38 kilométer volt hátra, amikor egy bal kanyarnál Révész nagyot esett, a mögötte tekerő Fetter ki tudta kerülni. A fiatal magyar bringás nadrágja kiszakadt, de kerékpárjára visszaszállva folytatta, de már a főmezőnyben. A szálkai gyorsasági részhajrá felé közelítve újra rákezdett az eső, a négyfősre apadt szökevénycsoport előnye fél percre csökkent, a veterán Mollema viszont nagyot dolgozott azért, hogy legalább a hajráig kitartson az előny. Ez meg is történt, Vercouillie gyűjtötte be a legtöbb pontot, a fáradó Fetter ezúttal nem szerzett bónuszt.

A magára maradó Vercouillie bírta a legtovább, 13 kilométerrel a vége előtt érték utol, a főmezőny elején a Jayco-AlUla igyekezett nagy tempót diktálni – ennek köszönhetően hátul többen is leszakadoztak, köztük Fetterrel. Szekszárdra beérve két bal kanyarra kellett nagyon figyelni a szakadó esőben, mindkettőt bukás nélkül abszolválták a kerékpárosok. A célegyenesben a kolumbiai Fernando Gaviria nyitott hosszút, reagált erre honfitársa, Julian Sebastián Molano is, de végül a sprinterklasszis Tim Merlier diadalmaskodott, a 2024-es Európa-bajnok egy keréknyi különbséggel múlta felül dél-amerikai riválisait, és visszavette a sárga trikót. A legjobb magyar az első szakaszhoz hasonlóan Kárpáti Bálint lett, a válogatott sprintere 13. helyen ért be. A fehér trikót Valter Attila vehette fel, összetettben ő áll a legelőkelőbb helyen a magyarok közül.

Szombaton az összetett szempontjából kulcsfontosságú szakasz következik, a Mohács és Pécs közötti 188 kilométeres táv végén négyszer kell megmászni a meredek Bárány utat.

TOUR DE HONGRIE

ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY

3. szakasz, Kaposvár–Szekszárd, 152 km

1. Tim Merlier (belga, Soudal Quick-Step) 3:16:03 óra

2. Gaviria (kolumbiai, Caja Rural) azonos idővel

3. Molano (kolumbiai, UAE) azonos idővel

Az összetett állása:

1. (sárga trikóban) Tim Merlier 10:29:32 óra

2. Cosnefory (francia, UAE) 4 másodperc hátrány

3. Molano 10 másodperc hátrány

…

39. (fehér trikóban) Valter Attila (Bahrain-Victorious)

A gyorsasági pontverseny állása:

1. (zöld trikóban) Tim Merlier 48 pont

2. Kanter (német, Astana) 36 pont

3. Gaviria 32 pont

A hegyi pontverseny állása:

1. Victor Vercouillie 8 pont

2. Fetter (Team United Shipping) 8 pont

3. Zamperini (olasz, Cofidis) 5 pont

A csapatverseny állása:

1. UAE 31:29:34 óra

2. Q36.5 2 másodperc hátrány

3. NSN azonos idővel