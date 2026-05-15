Kiss Roland: Ha nem vagyok otthon, kell egy olyan teljesítmény, ami miatt megéri itt lenni

Friss édesapaként várja a jégkorong-világbajnokság rajtját Kiss Roland. A Hydro Fehérvár AV19 és a magyar válogatott hátvédje olyan teljesítményt szeretne nyújtani, amire kisfia is büszke lehet majd. Kiss Rolandnak egyébként jó érzései vannak a vb-vel kapcsolatban, az NSO Tv-nek azt is elárulta, hogy a válogatottnak van egy üres képkerete, melyet a világbajnokság után töltenének meg.

A PROGRAM

A-CSOPORT (Zürich, Swiss Life Arena) Május 15., péntek

16.20: Finnország–Németország

20.20: Egyesült Államok–Svájc Május 16., szombat

12.20: Nagy-Britannia–Ausztria

16.20: MAGYARORSZÁG–Finnország

20.20: Svájc–Lettország Május 17., vasárnap

12.20: Nagy-Britannia–Egyesült Államok

16.20: Ausztria–MAGYARORSZÁG

20.20: Németország–Lettország Május 18., hétfő

16.20: Finnország–Egyesült Államok

20.20: Németország–Svájc Május 19., kedd

16.20: Lettország–Ausztria

20.20: MAGYARORSZÁG–Nagy-Britannia Május 20., szerda

16.20: Ausztria–Svájc

20.20: Egyesült Államok–Németország Május 21., csütörtök

16.20: Lettország–Finnország

20.20: Svájc–Nagy-Britannia Május 22., péntek

16.20: Németország–MAGYARORSZÁG

20.20: Finnország–Nagy-Britannia Május 23., szombat

12.20: Lettország–Egyesült Államok

16.20: Svájc–MAGYARORSZÁG

20.20: Ausztria–Németország Május 24., vasárnap

16.20: Nagy-Britannia–Lettország

20.20: Finnország–Ausztria Május 25., hétfő

16.20: Egyesült Államok–MAGYARORSZÁG

20.20: Németország–Nagy-Britannia Május 26., kedd

12.20: MAGYARORSZÁG–Lettország

16.20: Egyesült Államok–Ausztria

20.20: Svájc–Finnország B-CSOPORT (Fribourg, BCH Arena)

Május 15., péntek

16.20: Kanada–Svédország

20.20: Csehország–Dánia Május 16., szombat

12.20: Szlovákia–Norvégia

16.20: Olaszország–Kanada

20.20: Szlovénia–Csehország Május 17., vasárnap

12.20: Olaszország–Szlovákia

16.20: Dánia–Svédország

20.20: Norvégia–Szlovénia Május 18., hétfő

16.20: Kanada–Dánia

20.20: Svédország–Csehország Május 19., kedd

16.20: Olaszország–Norvégia

20.20: Szlovénia–Szlovákia Május 20., szerda

16.20: Csehország–Olaszország

20.20: Svédország–Szlovénia Május 21., csütörtök

16.20: Kanada–Norvégia

20.20: Dánia–Szlovákia Május 22., péntek

16.20: Kanada–Szlovénia

20.20: Svédország–Olaszország Május 23., szombat

12.20: Dánia–Szlovénia

16.20: Szlovákia–Csehország

20.20: Norvégia–Svédország Május 24., vasárnap

16.20: Dánia–Olaszország

20.20: Szlovákia–Kanada Május 25., hétfő

16.20: Csehország–Norvégia

20.20: Szlovénia–Olaszország Május 26., kedd

12.20: Norvégia–Dánia

16.20: Svédország–Szlovákia

20.20: Csehország–Kanada NEGYEDDÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena; Fribourg, BCF Arena) Május 28., csütörtök Mindkét csoport első négy helyezettje jut tovább. Mindkét csoportgyőztes a másik csoport negyedik helyezettjével játszik, a második helyezettek a másik csoport harmadik helyezettjével. Mindkét csoport 5., 6. és 7. helyezettje benn marad az elitben, de nem jut a negyeddöntőbe. A 8. helyezettek mindkét csoportból kiesnek a divízió 1/A-ba. ELŐDÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena)

Május 30., szombat

15.20: 1. elődöntő mérkőzés

20.00: 2. elődöntő mérkőzés A 3. HELYÉRT (Zürich, Swiss Life Arena)

Május 31., vasárnap

15.30: Az elődöntő vesztesei DÖNTŐ (Zürich, Swiss Life Arena)

Május 31., vasárnap

20.20: Az elődöntő győztesei

Tv: Sport1, Sport2