Gólerős szlovén csatárt monitoroznak az NB I-ből

2026.05.15. 16:23
Fotó: Radnicski 1923 Kragujevac
NB I Ester Sokler Kragujevac
Lapunk értesülése szerint a Radnicski 1923 Kragujevac labdarúgócsapatában szereplő Ester Sokler iránt több NB I-es élcsapat érdeklődik.


A 26 éves szlovén támadó egy éve tartozik a szerb élvonalban szereplő klub kötelékébe: az ősszel kölcsönben futballozott az alsóházi csapatban, majd a télen (a Transfermarkt szerint) 225 ezer euróért megszerezték a játékjogát a skót Aberdeentől. Pályafutása eddigi legjobb idényét tudhatja maga mögött, hiszen 27 tétmeccsen 15 gólt szerzett és két gólpasszt adott a Radnicskiben.

Lapunk információja szerint nemcsak Magyarországról mutatkozik iránta érdeklődés, hanem Lengyelországból is – a bennmaradásért küzdő Cracovia szemelte ki. A Transfermarkt szerint a korábbi utánpótlás-válogatott csatárnak 1.2 millió euró a becsült értéke.

 

 

