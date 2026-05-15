Gólerős szlovén csatárt monitoroznak az NB I-ből



A 26 éves szlovén támadó egy éve tartozik a szerb élvonalban szereplő klub kötelékébe: az ősszel kölcsönben futballozott az alsóházi csapatban, majd a télen (a Transfermarkt szerint) 225 ezer euróért megszerezték a játékjogát a skót Aberdeentől. Pályafutása eddigi legjobb idényét tudhatja maga mögött, hiszen 27 tétmeccsen 15 gólt szerzett és két gólpasszt adott a Radnicskiben.

Lapunk információja szerint nemcsak Magyarországról mutatkozik iránta érdeklődés, hanem Lengyelországból is – a bennmaradásért küzdő Cracovia szemelte ki. A Transfermarkt szerint a korábbi utánpótlás-válogatott csatárnak 1.2 millió euró a becsült értéke.