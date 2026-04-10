Megkapta a norvég állampolgárságot a Bodö remek idényt futó játékosa, akár a vb-re is vihetik

2026.04.10. 10:50
Nikita Haikin karrierje legszebb időszakát éli (Fotó: Getty Images)
norvég válogatott Nikita Haikin Norvégia
Helyi lapinformációk szerint Nikita Haikin, a Bodö/Glimt kapusa megkapta a norvég állampolgárságot, így nincs akadálya annak, hogy Norvégia labdarúgó-válogatottjának tagjaként részt vegyen az idei világbajnokságon.

Nikita Haikin (Nyikita Hajkin) orosz bevándorlók gyermekeként Izraelben született 1995-ben, mindkét országnak állampolgára – sőt brit útlevele is van –, utánpótlásszinten ötszörös orosz válogatott. Tizenévesen angol klubok (Chelsea, Portsmouth, Reading) játékosa volt, Izraelben lett élvonalbeli futballista (Bnei Jehuda), 2019 óta (néhány hetes angliai visszatérést leszámítva) a Bodö/Glimt kapusa.

Mivel a Bodö idénybeli BL-menetelésében Haikin fontos szerepet játszott, a norvég közvéleményt foglalkoztatja beválogatásának lehetősége, akadt politikus is, aki szorgalmazta honosításának felgyorsítását.

A lehetőséget lelkesen fogadó 30 éves kapus jelezte, nem tart igényt kedvezményes bánásmódra, noha a vonatkozó norvég törvények ezt például élsportolók esetében lehetővé teszik; bárhogy is történt, a folyamat a hírek szerint lezárult, és a norvég TV2 már ki is kérte Stale Solbakken véleményét.

„Ugyanúgy megfontoljuk a beválogatásának lehetőségét, ahogyan a többi játékosét is – mondta a szövetségi kapitány. – Jól teljesített a Glimtben, de közelítsünk másként a kérdéshez: ha ma játszanánk az első mérkőzésünket a világbajnokságon, akkor Örjan (Nyland) állna a kapuban. Még nem beszéltem Haikinnal, először tehát meg kell ismernünk alaposan, és majd azt követően érdemes visszatérni a kérdésre.”

A szövetségi kapitányoknak az előzetes játékoslistákat május 11-ig, a végleges vb-kereteket június 1-ig kell elküldeniük a FIFA-nak.

Norvégia az I-csoportban szerepel a világbajnokságon, ellenfele Franciaország, Szenegál és Irak lesz.

 

norvég válogatott Nikita Haikin Norvégia
