Jégkorong-vb: a finnek kiütéssel válaszoltak a lettek villámgyors góljára
A mieinkkel azonos csoportban szereplő Finnország 10 másodperc után hátrányba került a Lettország elleni zürichi mérkőzésen, Rudolfs Balcers talált villámgyorsan a kapuba nem túl erős, de annál pontosabb lövéssel. Ezt követően viszont mintha mi sem történt volna, pár perccel később kiegyenlítettek az északiak, és még az első harmadban átvették a vezetést. A folytatásban pedig csak az volt a kérdés, mekkora különbség lesz a felek között, a finnek végül hét lőtt gólnál álltak meg úgy, hogy a végén már nem erőltették a támadásokat. Az északiak negyedik mérkőzésüket is megnyerték a tornán, és pontszámban beérték Svájcot, a lettek harmadszor kaptak ki.
A másik ágon lejátszott mérkőzés olyan csatát hozott Kanada és Norvégia között, amelyre előzetesen senki sem számított. A játéknap előtt hibátlan mérleggel álló Kanada az első harmadban kétgólos hátrányba került Norvégia ellen, és ezután ugyan egyenlítettek a „juharlevelesek” Mark Scheifele gyors duplájával, majd előnyben is voltak, a harmadik harmadban két perc 40 másodperccel a meccs vége előtt óriási meglepetésre még Norvégia vezetett 5–4-re. A kanadaiak lehozták a kapust, és ez jó döntésnek bizonyult, Ryan O'Reilly 24 másodperccel később kiegyenlített, így jöhetett a hosszabbítás.
A ráadásban lélektanilag is Kanada volt jobb helyzetben, ami ellen már nem is tudtak mit tenni a rokonszenvesen küzdő norvégok: Scheifele harmadszor is betalált, Kanada 6–5-re megnyerte a mérkőzést, és továbbra is veretlen a világbajnokságon.
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 7. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Finnország–Lettország 7–1
20.20: Svájc–Nagy-Britannia
M
Gy
HGy
HV
V
LG-KG
Gk
P
|1. Svájc
4
4
–
–
–
22–4
+18
12
|2. Finnország
4
4
–
–
–
20–5
+15
12
|3. Ausztria
4
3
–
–
1
12–14
–2
9
|4. Egyesült Államok
4
1
1
–
2
12–13
–1
5
|5. Magyarország
3
1
–
–
2
8–8
0
3
|6. Lettország
4
1
–
–
3
6–14
–8
3
|7. Németország
4
–
–
1
3
5–15
–10
1
|8. Nagy-Britannia
3
–
–
–
3
3–15
–7
0
B-CSOPORT (FRIBOURG)
Kanada–Norvégia 6–5 – hosszabbításban
20.20: Dánia–Szlovákia
M
Gy
HGy
HV
V
LG-KG
Gk
P
|1. Kanada
4
3
1
–
–
22–9
+13
11
|2. Csehország
4
3
–
1
–
13–8
+5
10
|3. Szlovákia
3
2
1
–
–
11–6
+5
8
|4. Norvégia
4
2
–
1
1
14–8
+6
7
|5. Svédország
4
2
–
–
2
18–11
+7
6
|6. Szlovénia
4
–
1
1
1
7–17
–10
3
|7. Dánia
3
–
–
–
3
4–15
–11
0
|8. Olaszország
4
–
–
–
4
2–17
–15
0