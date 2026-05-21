Jégkorong-vb: a finnek kiütéssel válaszoltak a lettek villámgyors góljára

A mieinkkel azonos csoportban szereplő Finnország 10 másodperc után hátrányba került a Lettország elleni zürichi mérkőzésen, Rudolfs Balcers talált villámgyorsan a kapuba nem túl erős, de annál pontosabb lövéssel. Ezt követően viszont mintha mi sem történt volna, pár perccel később kiegyenlítettek az északiak, és még az első harmadban átvették a vezetést. A folytatásban pedig csak az volt a kérdés, mekkora különbség lesz a felek között, a finnek végül hét lőtt gólnál álltak meg úgy, hogy a végén már nem erőltették a támadásokat. Az északiak negyedik mérkőzésüket is megnyerték a tornán, és pontszámban beérték Svájcot, a lettek harmadszor kaptak ki.

A másik ágon lejátszott mérkőzés olyan csatát hozott Kanada és Norvégia között, amelyre előzetesen senki sem számított. A játéknap előtt hibátlan mérleggel álló Kanada az első harmadban kétgólos hátrányba került Norvégia ellen, és ezután ugyan egyenlítettek a „juharlevelesek” Mark Scheifele gyors duplájával, majd előnyben is voltak, a harmadik harmadban két perc 40 másodperccel a meccs vége előtt óriási meglepetésre még Norvégia vezetett 5–4-re. A kanadaiak lehozták a kapust, és ez jó döntésnek bizonyult, Ryan O'Reilly 24 másodperccel később kiegyenlített, így jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban lélektanilag is Kanada volt jobb helyzetben, ami ellen már nem is tudtak mit tenni a rokonszenvesen küzdő norvégok: Scheifele harmadszor is betalált, Kanada 6–5-re megnyerte a mérkőzést, és továbbra is veretlen a világbajnokságon.

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 7. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

Finnország–Lettország 7–1

20.20: Svájc–Nagy-Britannia

M Gy HGy HV V LG-KG Gk P 1. Svájc 4 4 – – – 22–4 +18 12 2. Finnország 4 4 – – – 20–5 +15 12 3. Ausztria 4 3 – – 1 12–14 –2 9 4. Egyesült Államok 4 1 1 – 2 12–13 –1 5 5. Magyarország 3 1 – – 2 8–8 0 3 6. Lettország 4 1 – – 3 6–14 –8 3 7. Németország 4 – – 1 3 5–15 –10 1 8. Nagy-Britannia 3 – – – 3 3–15 –7 0 az A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT (FRIBOURG)

Kanada–Norvégia 6–5 – hosszabbításban

20.20: Dánia–Szlovákia