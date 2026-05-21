Jégkorong-vb: a finnek kiütéssel válaszoltak a lettek villámgyors góljára

T. Z.T. Z.
2026.05.21. 18:59
A finnek könnyed győzelmet arattak a lettek ellen (Fotó: IIFH)
A férfi jégkorong-világbajnokság hetedik játéknapján a mieinkkel azonos csoportban szereplő Finnország 7–1-re kiütötte Lettországot csütörtök délután, míg a másik ágon Kanada hosszabbítás után győzte le 6–5-re Norvégiát.

A mieinkkel azonos csoportban szereplő Finnország 10 másodperc után hátrányba került a Lettország elleni zürichi mérkőzésen, Rudolfs Balcers talált villámgyorsan a kapuba nem túl erős, de annál pontosabb lövéssel. Ezt követően viszont mintha mi sem történt volna, pár perccel később kiegyenlítettek az északiak, és még az első harmadban átvették a vezetést. A folytatásban pedig csak az volt a kérdés, mekkora különbség lesz a felek között, a finnek végül hét lőtt gólnál álltak meg úgy, hogy a végén már nem erőltették a támadásokat. Az északiak negyedik mérkőzésüket is megnyerték a tornán, és pontszámban beérték Svájcot, a lettek harmadszor kaptak ki.

A másik ágon lejátszott mérkőzés olyan csatát hozott Kanada és Norvégia között, amelyre előzetesen senki sem számított. A játéknap előtt hibátlan mérleggel álló Kanada az első harmadban kétgólos hátrányba került Norvégia ellen, és ezután ugyan egyenlítettek a „juharlevelesek” Mark Scheifele gyors duplájával, majd előnyben is voltak, a harmadik harmadban két perc 40 másodperccel a meccs vége előtt óriási meglepetésre még Norvégia vezetett 5–4-re. A kanadaiak lehozták a kapust, és ez jó döntésnek bizonyult, Ryan O'Reilly 24 másodperccel később kiegyenlített, így jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban lélektanilag is Kanada volt jobb helyzetben, ami ellen már nem is tudtak mit tenni a rokonszenvesen küzdő norvégok: Scheifele harmadszor is betalált, Kanada 6–5-re megnyerte a mérkőzést, és továbbra is veretlen a világbajnokságon.

JÉGKORONG 
VILÁGBAJNOKSÁG, 7. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Finnország–Lettország 7–1
20.20: Svájc–Nagy-Britannia

 

M

Gy

HGy

HV

V

LG-KG

Gk

P

1. Svájc

4

4

22–4

+18

12

2. Finnország

4

4

20–5

+15

12

3. Ausztria

4

3

1

12–14

–2

9

4. Egyesült Államok

4

1

1

2

12–13

–1

5

5. Magyarország

3

1

2

8–8

0

3

6. Lettország

4

1

3

6–14

–8

3

7. Németország 

4

1

3

5–15

–10

1

8. Nagy-Britannia 

3

3

3–15

–7

0

az A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT (FRIBOURG)
Kanada–Norvégia 6–5hosszabbításban
20.20: Dánia–Szlovákia

 

M

Gy

HGy

HV

V

LG-KG

Gk

P

1. Kanada

4

3

1

22–9

+13

11

2. Csehország 

4

3

1

13–8

+5

10

3. Szlovákia

3

2

1

11–6

+5

8

4. Norvégia

4

2

1

1

14–8

+6

7

5. Svédország

4

2

2

18–11

+7

6

6. Szlovénia

4

1

1

1

7–17

–10

3

7. Dánia

3

3

4–15

–11

0

8. Olaszország 

4

4

2–17

–15

0

a B-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

