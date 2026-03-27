A spanyolok a szerbeket, a hollandok a norvégokat győzték le felkészülési mérkőzésen

Mivel a várva várt Finalissima nem jött létre a világbajnok argentin válogatott ellen, a spanyol válogatott jobb híján Szerbia ellen játszott felkészülési mérkőzést, méghozzá nem éppen megszokott helyszínen, a Villarreal otthonában – ahol némi meglepetésre maradtak üres székek, de azért így is remek, már-már ünnepi hangulat fogadta az Európa-bajnok válogatottat.

A spanyolok hamar magukhoz is ragadták a kezdeményezést, és a vezetést is viszonylag gyorsan megszerezték: a 15. percben nagyon szépen felépített támadás végén Mikel Oyarzabal balról, nagy erővel kilőtte a hosszú sarkot. Aztán szinte rögtön a gól után Lamine Yamal találta el a kapufát, majd Fermín López lőtt gólt, amit azonban kezezés miatt jogosan érvénytelenítettek.

A 43. percben ismét gólt – ezúttal már érvényeset – szerzett Spanyolország és Oyarzabal: senki sem támadta meg a Real Sociedad támadóját, aki 20 méterről, óriási erővel vágta a labdát a bal felsőbe.

A második félidőben is egyértelműen irányította a játékot Spanyolország, de érezni lehetett a meccs tempóján, hogy a világbajnokság egyik legnagyobb esélyese már nem igazán erőlteti az újabb gólokat, a szerbek pedig nem tudtak veszélyeztetni. A 72. percben ennek ellenére nagy pillanatnak lehetett szemtanúja a közönség: Ferran Torres sarokkal adott mesteri gólpasszt az üresbe befutó Víctor Múnoznak, aki első válogatott mérkőzésén külsővel könnyedén a jobb sarokba lőtt.

A meccs hajrájára még inkább visszavett az iramból Spanyolország, bár voltak még gólhelyzetei, az eredmény maradt változatlan. 3–0

Amszterdamban szórakoztató, rangadónak is beillő meccset ígért a holland és a vb-selejtezősorozatban az olaszokat oda-vissza legyőző norvég válogatott összecsapása – még akkor is, ha a látogatóknál a csapat két legnagyobb csillaga, Erling Haaland és Martin Ödegaard sem volt ott a meccskeretben.

Norvégia ennek ellenére vezetést szerzett a mérkőzésen, a 24. percben Andreas Schjelderup jobbal, gyönyörű mozdulattal, a kapufa segítségével csavart a hosszú sarokba.

Nem sokáig vezettek azonban az északiak, a 35. percben Virgil van Dijk Teun Koopmeiners jobb oldali szögletrúgása után fejjel kiegyenlített. A szünetben döntetlen állt az eredményjelzőn, a második félidőben pedig már finoman szólva sem kápráztatták el a nézőket a csapatok – ebben nagy szerepet játszott az is, hogy a rengeteg csere miatt igencsak töredezett volt a játék.

Azonban a hollandoknak kevés helyzet is elég volt ahhoz, hogy megszerezzék második góljukat: az 51. percben Denzel Dumfries átadása után Tijjani Reijnders jobbal, a tizenhatos közepéről lőtt a kapuba.

A folytatásban Hollandia növelhette is volna előnyét, de a norvégok előtt is adódott egyenlítési lehetőség, újabb gól azonban már nem esett, az oranje megnyerte idei első felkészülési mérkőzését, még ha nem is kápráztatta el közönségét. 2–1

