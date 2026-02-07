Jégkorong NEK: a házigazda norvégok nyerték az oslói tornát

Az már pénteken kiderült, hogy a magyarok két vereséggel végeztek a harmadik helyen.

Nemzetek Európai Kupája, 3. forduló (Oslo), 3. mérkőzés:

Norvégia–Ausztria 5–2 (4–1, 1–1, 0–0)

Csütörtökön játszották:

Norvégia–Magyarország 5–4 – hosszabbítás után

pénteken játszották:

Ausztria–Magyarország 4–1

A torna végeredménye: 1. Norvégia 5 pont, 2. Ausztria 3, 3. Magyarország 1

A májusi elitvilágbajnokságra készülő magyarok a mostani idényre életre hívott NEK első állomásán Franciaországban, majd decemberben Budapesten is a csoportjuk utolsó helyén végeztek, és Oslóban is sereghajtóként zártak.