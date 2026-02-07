Nemzeti Sportrádió

Jégkorong NEK: a házigazda norvégok nyerték az oslói tornát

2026.02.07. 19:43
(Fotó: Getty Images)
jégkorong Ausztria Norvégia
A házigazda norvég férfi jégkorong-válogatott nyerte a Nemzetek Európai Kupája (NEK) oslói tornáját, miután a zárónapon 5–2-re legyőzte az osztrák csapatot.

Az már pénteken kiderült, hogy a magyarok két vereséggel végeztek a harmadik helyen.

Nemzetek Európai Kupája, 3. forduló (Oslo), 3. mérkőzés:
Norvégia–Ausztria 5–2 (4–1, 1–1, 0–0)
Csütörtökön játszották:
Norvégia–Magyarország 5–4 – hosszabbítás után
pénteken játszották:
Ausztria–Magyarország 4–1
A torna végeredménye: 1. Norvégia 5 pont, 2. Ausztria 3, 3. Magyarország 1

A májusi elitvilágbajnokságra készülő magyarok a mostani idényre életre hívott NEK első állomásán Franciaországban, majd decemberben Budapesten is a csoportjuk utolsó helyén végeztek, és Oslóban is sereghajtóként zártak.

