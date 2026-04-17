Nemzeti Sportrádió

VÉGE

Női jégkorong-vb: Magyarország–Olaszország 3–2

Kevesebb mint két hónappal a világbajnokság előtt menesztették a szaúdi válogatott szövetségi kapitányát

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.04.17. 17:08
Hervé Renard másodszor már nem irányíthatja a szaúdi válogatottat világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb 2026 edzősors Hervé Renard szaúd-arábiai válogatott szaúdi válogatott
Távoznia kellett posztjáról a szaúd-arábiai válogatott szövetségi kapitányának, Hervé Renard-nak, hiába sikerült kivezetnie a közel-keleti csapatot az idei labdarúgó-világbajnokságra.

A Szaúd-arábiai Labdarúgó-szövetség (SAFF) menesztette Hervé Renard-t a válogatott éléről, erről az RMC Sport adott hírt, majd maga a szakember is megerősítette távozása tényét a francia nemzeti hírügynökségnek (AFP). Az 57 éves edző annak ellenére nem maradhatott a „zöld sólymok” szövetségi kapitánya, hogy a szerződése 2027-ig szólt, és a csapatot kivezette a világbajnokságra, amelynek rajtjáig már kevesebb mint két hónap van hátra, hiszen június 11-én kezdődik a vb az észak-amerikai földrészen.

Renard (aki korábban volt a Sochaux és a Lille vezetőedzője, valamint a zambiai, az angolai, az elefántcsontparti és a marokkói válogatott szövetségi kapitánya is) nem először irányította a szaúdi válogatottat, első ízben 2019 és 2023 között volt szövetségi kapitány, a vezetésével a gárda nemcsak kijutott a 2022-es világbajnokságra, de ott legyőzte a későbbi győztes argentinokat (2–1) – igaz, a továbbjutás nem jött össze a C-csoportból. Három évvel ezelőtt Roberto Mancini váltotta a kispadon, de a francia szakember 2024 októberében visszatért, azóta 28 mérkőzésen 11-11 győzelem és vereség mellett hat döntetlent tartalmazott a mérlege. Az utolsó négy meccsén nyeretlen maradt az együttessel, ezen találkozókon egy iksz mellett becsúszott három vereség, közte az Egyiptom elleni 0–4 és legutóbb a Szerbia elleni 1–2.

Egyébként a szaúdi nemzeti csapat története során Renard ült legtöbbször a kispadon, összesen 73 mérkőzésen irányította a válogatottat, amely a 2026-os vb-n a H-csoportban szerepel majd, ahol Spanyolország, Uruguay és a Zöld-foki-szigetek lesz az ellenfele.

 

vb 2026 edzősors Hervé Renard szaúd-arábiai válogatott szaúdi válogatott
Legfrissebb hírek

Gianni Infantino: Irán biztosan részt vesz a világbajnokságon

Foci vb 2026
Tegnap, 11:24

Marco Rose lehet Tóth Alex edzője – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.04.15. 12:01

Carlos Queiroz irányítja Ghánát a nyári világbajnokságon – hivatalos

Foci vb 2026
2026.04.13. 22:19

A FIFA nem viszi Mexikóba az iráni válogatott vb-meccseit

Foci vb 2026
2026.04.10. 20:42

Kovács István bekerült a nyári világbajnokság játékvezetői keretébe – hivatalos

Foci vb 2026
2026.04.09. 19:09

Vb 2026: Irán várja a FIFA válaszát a meccsek helyszínváltoztatásáról

Foci vb 2026
2026.04.07. 13:02

Apokalipszis-trilógia – Moncz Attila publicisztikája

Olasz labdarúgás
2026.04.03. 23:48

Joachim Löw lesz a ghánai szövetségi kapitány – sajtóhír

Foci vb 2026
2026.04.03. 11:46
Ezek is érdekelhetik