Kevesebb mint két hónappal a világbajnokság előtt menesztették a szaúdi válogatott szövetségi kapitányát

A Szaúd-arábiai Labdarúgó-szövetség (SAFF) menesztette Hervé Renard-t a válogatott éléről, erről az RMC Sport adott hírt, majd maga a szakember is megerősítette távozása tényét a francia nemzeti hírügynökségnek (AFP). Az 57 éves edző annak ellenére nem maradhatott a „zöld sólymok” szövetségi kapitánya, hogy a szerződése 2027-ig szólt, és a csapatot kivezette a világbajnokságra, amelynek rajtjáig már kevesebb mint két hónap van hátra, hiszen június 11-én kezdődik a vb az észak-amerikai földrészen.

Renard (aki korábban volt a Sochaux és a Lille vezetőedzője, valamint a zambiai, az angolai, az elefántcsontparti és a marokkói válogatott szövetségi kapitánya is) nem először irányította a szaúdi válogatottat, első ízben 2019 és 2023 között volt szövetségi kapitány, a vezetésével a gárda nemcsak kijutott a 2022-es világbajnokságra, de ott legyőzte a későbbi győztes argentinokat (2–1) – igaz, a továbbjutás nem jött össze a C-csoportból. Három évvel ezelőtt Roberto Mancini váltotta a kispadon, de a francia szakember 2024 októberében visszatért, azóta 28 mérkőzésen 11-11 győzelem és vereség mellett hat döntetlent tartalmazott a mérlege. Az utolsó négy meccsén nyeretlen maradt az együttessel, ezen találkozókon egy iksz mellett becsúszott három vereség, közte az Egyiptom elleni 0–4 és legutóbb a Szerbia elleni 1–2.

Egyébként a szaúdi nemzeti csapat története során Renard ült legtöbbször a kispadon, összesen 73 mérkőzésen irányította a válogatottat, amely a 2026-os vb-n a H-csoportban szerepel majd, ahol Spanyolország, Uruguay és a Zöld-foki-szigetek lesz az ellenfele.