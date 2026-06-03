Romániába igazolt a magyar válogatott Pergel Andrej – hivatalos

Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy az eddig a Ciudad de Logronót erősítő Pergel Andrej a német Wetzlar játékosa lehet, a Dinamo Bucuresti szerdai bejelentéséből kiderült, hogy Romániában folytatja.

A zentai születésű, junior-világbajnoki ezüstérmes balátlövő korábban a Veszprém és a Tatabánya játékosa volt, majd 2024 nyarán igazolt Logronóba, ahol Miguel Ángel Velasco Encinas, a magyar válogatott másodedzője a csapat vezetőedzője.

A balátlövő a felnőttválogatottban eddig 12 találkozón 20 gólt szerzett.