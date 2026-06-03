Romániába igazolt a magyar válogatott Pergel Andrej – hivatalos
A Spanyolországot elhagyó magyar válogatott kézilabdázó, Pergel Andrej a Dinamo Bucuresti színeiben kezdi meg a következő idényt – erről a román klub számolt be közösségi oldalán.
Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy az eddig a Ciudad de Logronót erősítő Pergel Andrej a német Wetzlar játékosa lehet, a Dinamo Bucuresti szerdai bejelentéséből kiderült, hogy Romániában folytatja.
A zentai születésű, junior-világbajnoki ezüstérmes balátlövő korábban a Veszprém és a Tatabánya játékosa volt, majd 2024 nyarán igazolt Logronóba, ahol Miguel Ángel Velasco Encinas, a magyar válogatott másodedzője a csapat vezetőedzője.
A balátlövő a felnőttválogatottban eddig 12 találkozón 20 gólt szerzett.
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