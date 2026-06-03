Nemzeti Sportrádió

Szabadtüdősbúvár-vb: Törőcsik Zsófia nyerte az uszony nélküli dinamikus számot

2026.06.03. 17:28
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Törőcsik Zsófia (Fotó: Török Attila, archív)
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Törőcsik Zsófia szabadtüdős búvárúszás búvárúszó-világbajnokság
Törőcsik Zsófia nyerte meg a nőknél az uszony nélküli dinamikus apnea számot a Duna Arénában zajló 36. medencés szabadtüdősbúvár-világbajnokságon.

A már korábban is világbajnok és világjátékok-győztes magyar klasszis a viadal honlapja szerint 207 méterig jutott a szerdai versenyben. A második helyezett lengyel Magdalena Solich-Talanda 202 métert teljesített. A második napi versenyben 90 női indulónak volt eredménye.

A férfiaknál a legjobb magyar Sopronyi András lett 183 méterrel. Itt a lengyel Mateusz Malina győzött 252 méteres világcsúccsal. A férfiaknál 93 indulót rangsoroltak.

A keddi nyitányon a kétuszonyos számot rendezték, ebben Törőcsik Zsófiának nem volt érvényes eredménye.

A csütörtöki edzésnapot követően pénteken a statikus apnea következik, ahol a versenyzők a vízfelszínen lebegve, mozdulatlanul próbálnak minél hosszabb ideig egy levegővel a víz alatt maradni, majd szombaton, a vb záró napján rendezik a monofines versenyt, amelyben Törőcsik a világcsúcsot is tartja 300 méterrel.

 

Törőcsik Zsófia szabadtüdős búvárúszás búvárúszó-világbajnokság
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