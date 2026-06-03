Varga Barnabás csapattársa lett a korábbi ferencvárosi Zubkov – hivatalos

A Makejevkában született Olekszandr Zubkov a Sahtar Doneck akadémiáján nevelkedett, és már fiatalon komoly sikereket ért el a klubbal. Tagja volt annak az együttesnek, amely bejutott a 2014–2015-ös Ifjúsági Liga döntőjébe, majd a felnőttek között a 2022-es visszatérést követő időszakot is beleszámítva öt Ukrán Kupa-győzelmet és négy bajnoki címet ünnepelt.

A 2018–2019-es idényt kölcsönben a Mariupolnál töltötte, ezt követően pedig három évig a Ferencváros játékosa volt. A zöld-fehéreknél összesen 110 mérkőzésen lépett pályára, 20 gólt szerzett, és három bajnoki címet, valamint egy Magyar Kupát nyert.

Zubkov 2020 óta az ukrán válogatott meghatározó kerettagja. Részt vett a 2021-ben rendezett Európa-bajnokságon, valamint a 2024-es kontinenstornán is. Nemzeti színekben eddig 43 alkalommal szerepelt, és három gólt szerzett.

A korábbi ferencvárosi labdarúgó immár az AEK Athén játékosaként folytatja pályafutását, a szintén volt ferencvárosi Varga Barnabás társaként.