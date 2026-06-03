„A verseny egy lehetőség a magyar kerékpársportnak” – Eisenkrammer Károly a Tour de Hongrie-ról

Eisenkrammer ezzel többek között a magyar szövetség (MKSZ) honlapján szerda reggel megjelent nyílt levélre reagált, amely kiemelte: az esemény finanszírozása közpénzből, a központi költségvetésből történt a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségen (NRÜ), valamint egy alvállakozói cégen keresztül, Eisenkrammer főszervező pedig szintén alvállalkozóként használta fel ezt.

„Ezen közpénzek felhasználásáról a Magyar Kerékpáros Szövetség több mint egy hónappal ezelőtt 32 kérdésből álló kérdéssort küldött a Vuelta Kft.-nek, erre jogtulajdonosként sajnos érdemi választ a mai napig nem kaptunk” – áll a nyílt levélben.

„Válasz helyett ugyanakkor immár többedik alkalommal lép túl alvállalkozói hatáskörén, akár a verseny UCI-besorolásának változtatása iránti kérelme, akár a hazai bejegyzésű MBH Bank Ballan Colpack CSB elhamarkodott, majd visszavont kizárása kapcsán, vagy épp a jogtulajdonos hivatalos képviselői akkreditációinak visszavonásakor, akárcsak most, a szóban forgó sajtónyilvános esemény összehívásakor” – utalt a bejegyzés az Eisenkrammer által szerda délelőttre meghirdetett szervezői tájékoztató fórumra.

Az MKSZ szerint a július 9-i tisztújító közgyűlés hivatalos fórumként „lehetőséget biztosít, hogy érdemben megválaszolja a feltett kérdéseket, a közpénzek felhasználását”.

Eisenkrammer a tájékoztató fórumon, amelyre az MKSZ hivatalos képviselőt nem delegált, kiemelte: „határozott szándéka volt az MKSZ vezetésének az előző, május 19-én rendezett közgyűlésen, hogy a fókuszt a valódi sportági problémákról a Tour de Hongrie-ra terelje”.

Amint hangsúlyozta, a Vuelta Kft. „teljes értékűen jár el a versennyel kapcsolatban”, amely 2023 óta ProSeries verseny, ez a második vonal a nemzetközi kerékpársportban. A Tour de Hongrie Eisenkrammer meglátása alapján „a leghatékonyabb országimázs ma Magyarországon, a sportban különösen”, nagyban hozzájárul az ország ismertségéhez és elismertségéhez, egyúttal motiváló erő volt például a hazai csapatok számára a kontinentális szintre lépésre.

A verseny elmúlt évtizedeit felidézve rámutatott, 1993 és 1998 között az MKSZ szervezte a viadalt Coca-Cola Tour de Hongrie néven, majd a főszponzor kiszállása után megszűnt, ezért 2001-től 2005-ig nulláról építve, új koncepcióval a mostani rendező cég indította újra. Ezt követően az MKSZ 2006 és 2008 között a Kerékpársport 2000 Alapítványra bízta a viadalt, amely Eisenkrammer szerint „leépült” és megszűnt. Eisenkrammer elmondta: azzal, hogy 2014-ben Polony István elnök összevonta az addigi önálló négy szakági szövetséget, ismét lehetőség nyílt a magyar körverseny megszervezésére rendezett körülmények között. Ez ekkor saját erőforrásokból történt – állami és szövetségi támogatás nélkül –, valamint szerződésbe foglalt garanciával arra, hogy „nem fogja más kivenni” a kezükből. Így 2015 óta újra a Vuelta Kft. szervezi a versenyt, amely több éve a legjobb szakmai minősítést kapja a nemzetközi szövetségtől (UCI), a mezőnyben évről évre világsztárok szerepelnek. A verseny auditált 2025-ös adatok alapján 6 millió európai, ebből 1.5 millió magyar néző követte. Potenciálisan 190 országban 1 milliárd nézőhöz jut el a Tour de France-t szervező médiapartner, az A.S.O. segítségével. Az M4 Sport idén is a teljes szakaszokat közvetítette.

A főszervező hangsúlyozta: minden szervezési feladat és jog – a médiajogokkal együtt – a Vuelta Kft-é, az MKSZ-nek reklámfelületei vannak a versenyen.

„Az MKSZ-nek több százmillió forint szponzori felülete van a TdH-n, amivel nem él” – mondta Eisenkrammer. Beszámolója alapján az MKSZ-szel kötött 2016-os megállapodást 2017 júniusában, immár Princzinger Péter elnöksége alatt módosították, ekkor került bele az a kitétel, hogy a TdH szervezését a Vuelta Kft. a szövetség aktív közreműködése nélkül végzi. A rögzített feladatok közé tartozik például a kapcsolattartás az UCI-val, és amennyiben a nemzetközi szövetség által elfogadott versenyt rendez, automatikusan a következő két évre a Vueltáé a jog, ez minden megrendezett versennyel továbbgördül.

Állami támogatásból először 2016-ban részesült a Tour de Hongrie, 2017 és 2023 között pedig már kormányhatározatok alapján kapott állami támogatást, ezek Eisenkrammer beszámolója alapján a költségvetés mintegy kétharmadát biztosították, a további harmadra szponzori forrásokból tettek szert. 2023 óta kiemelt sportesemény a viadal, megjelölt szakmai felelőse a szövetség, a korábban megkötött szerződés ugyanakkor nem vesztette érvényét. Pénzügyi szempontból az NRÜ alvállalkozója a Vuelta a projektben, ugyanakkor 2027-re vonatkozóan nincs kormányhatározat, mivel a jelenlegi a 2024 és 2026 közötti időszakról szólt, így a jövő évi Tour de Hongrie-val kapcsolatban az NRÜ-nek jelenleg nincs szerepe. Arról is beszélt, hogy a Tour de Hongrie-t állami támogatás nélkül a jelenlegi színvonalon nem lehet megrendezni – az UCI-nál ProSeries versenyként van regisztrálva 2027-re és 2028-ra is –, ugyanakkor mindenképp belefognak a jövő évi viadal előkészítésébe, május második hetében kerülhet sor a 2027-es magyar körversenyre.

„Az új kormányzat döntése lesz, hogy szükség van-e Magyarországon egy ilyen vagy esetleg ennél is magasabb színvonalon megrendezett nemzetközi kerékpárversenyre” – tekintett előre Eisenkrammer, aki úgy vélte, a Tour de Hongrie nem csupán a saját cége zászlóshajója, de „egy lehetőség a magyar kerékpársportnak, élni kellene vele és nem rombolni az imázsát”.

Meglátása szerint ugyanakkor az elnökség tagjai „hangulatkeltésre használják a Tourt”, ezt szerinte alátámasztja az általa Schneller Domonkosnak, az MKSZ elnökének tulajdonított nyílt levél is.