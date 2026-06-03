A világ legismertebb futballboltja Magyarországra érkezett!

A megállapodást Budapesten, az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén írták alá az Unisport újonnan arculatot váltott, Andrássy úti zászlóshajó üzletében – amely egy olyan szimbolikus helyszín, ami hűen tükrözi mindkét vállalat labdarúgás iránti közös szenvedélyét és hosszú távú elkötelezettségét a magyar piac iránt.

A megújult partnerség az Unisport számára egy jelentős márka-lendület idején jött létre, amely magában foglalja a főbb márkaaktivációkat és exkluzív termékbevezetéseket is, tovább erősítve a vállalat pozícióját a hazai futballfogyasztók körében. A magyarországi R-GOL-ról Unisportra történő márkaváltás már a 4. kelet-európai piacot jelenti, amely 2026-ban átesett ezen az átalakuláson. Az év végéig várhatóan további piacokon történik meg az Unisportra való arculatváltás.

A márkaváltást egy közösségi médiára épülő kampány kommunikálja, amely a https://www.unisportstore.hu/ weboldalon található, „a legjobb duóról” (the best Duo) szóló teljes történethez vezet, kiemelve mindkét márka, az R-GOL és az Unisport erősségeit egyaránt. A további kiemelt események közé tartozik az adidas UEFA Bajnokok Ligája döntőhöz kapcsolódó üzleti kezdeményezése, valamint az új Nike Mercurial futballcipő exkluzív globális bemutatója, amely Magyarországon kizárólag az Unisport üzletében kapható – ezzel egyedülálló élményeket teremtve a futballrajongók és a játékosok számára.

A nagy pillanat, amikor (jobbról): Michael Burk – Unisport ügyvezető igazgató, Gém Péter – Football Factor tulajdonos, Marcus Wonko – Unisport értékesítési igazgató, megkötik a Unisport és a Football Factor közötti megállapodást

„Magyarország egyre fontosabb piac az Unisport számára, a Football Factorral kötött partnerségünk pedig kulcsfontosságú volt a helyi jelenlétünk kiépítésében. Az, hogy ezt az együttműködést a budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén hosszabbíthattuk meg, még különlegesebbé teszi ezt a pillanatot. Közösen továbbra is prémium futballélményeket, izgalmas márkaaktivációkat és exkluzív termékbemutatókat szeretnénk nyújtani a magyar futballközösség számára” – mondta Markus Wonko, az Unisport értékesítési igazgatója.

„Az Unisporttal való együttműködésünk egy olyan erős és jövőbemutató partnerséggé fejlődött, amely ötvözi a nemzetközi futballkultúrát a helyi piac mélyreható ismeretével. Büszkék vagyunk arra, hogy közösen folytatjuk ezt az utat, és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy világszínvonalú futball-kiskereskedelmi élményeket hozzunk el Magyarországra” – nyilatkozta Gém Péter, a Football Factor tulajdonosa.

A partnerség meghosszabbítása megerősíti mindkét vállalat hosszú távú elkötelezettségét az innováció, a szurkolói elköteleződés és a futballkultúra folyamatos növekedése iránt Magyarországon.

Az Unisportról

Az Unisport a világ vezető futball omnichannel ökoszisztémája, amelynek küldetése a futballisták és a rajongók inspirálása prémium tartalmakkal, termékekkel és élményekkel. A vállalat 20 világvárosban üzemeltet zászlóshajó üzleteket, többek között Párizsban, Münchenben, Koppenhágában, Varsóban, és most már Budapesten is. Az UNISPORT egyben egy globális médiadesztináció is, amely több mint 12 millió követő számára készít tartalmakat a közösségi médiában. Az UNISPORT emellett a világ egyik legátfogóbb, több mint 2 millió tagot számláló hűségprogramját működteti a futballrajongók számára. További információ a https://www.unisportstore.hu/ oldalon érhető el. Az UNISPORT zászlóshajó üzlete Magyarországon, az 1062 Budapest, Andrássy út 81. szám alatt található.

A Football Factorról

A Football Factor a sport-kiskereskedelem és a futballüzletág egyik kulcspartnere Magyarországon, amely futballközpontú kiskereskedelmi tevékenységekre és piacfejlesztésre specializálódott. A Football Factor 2010 óta piacon lévő kiskereskedelmi szegmensben kiemelkedő, megkerülhetetlen tényező, ha focicipőkről, focimezekről vagy a sport alapeszközéről, a labdáról van szó, amely ráadásul a Bajnokok Ligája döntőjén Budapest éjszakai intenzív életének színeit öltötte magára.

Az Andrássy út 81 szám alatti budapesti üzlet tetejére még időben felkerül a döntő előtt a Unisport logó (balról): Michael Burk – Unisport ügyvezető igazgató, Gém Péter – Football Factor tulajdonos, Marcus Wonko – Unisport értékesítési igazgató, a bolt első vásárlóit köszöntötték a döntő napján, ajándékokkal