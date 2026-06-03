Nemzeti Sportrádió

Három játékostól búcsúzik a Zsolna, Szánthó Regő sem marad

R. D. P.R. D. P.
2026.06.03. 18:05
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Szánthó Regő máris távozik (Fotó: MSK Zilina)
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távozás Zsolna Szánthó Regő
A szlovák labdarúgó-élvonalban szereplő Zsolna bejelentette, hogy a következő idényben nem számít három futballistájára, köztük a magyar szélsőre, Szánthó Regőre. A klub közlése szerint Dominik Svácek és Nehuén Mendoza szintén távozik a nyáron.

A 24 éves Szánthó Regő tavaly ősszel próbajátékra érkezett a zsolnai együtteshez, majd teljesítményével meggyőzte a szakmai stábot, és az idény végéig szóló szerződést kapott. A magyar játékos 24 tétmérkőzésen lépett pályára a sárga-zöldeknél, egy gólt szerzett, két gólpasszt adott.

Karol Belaník sportigazgató elmondta, hogy Szánthó beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és fokozatosan alkalmazkodott a klub játékfilozófiájához, ugyanakkor a vezetőség végül nem élt a szerződésében szereplő opciós joggal.

„Regő bizonyította a kvalitásait, és segített a csapatnak. Ugyanakkor a posztján saját nevelésű, tehetséges játékosaink is rendelkezésre állnak, akiknek nagyobb lehetőséget szeretnénk biztosítani a fejlődésre” – indokolta a döntést Belaník.

A Zsolna mindhárom játékosnak megköszönte a munkáját. Szánthó, Svácek és Mendoza a Zsolna történetének részei maradnak, hiszen tagjai voltak annak a csapatnak, amely megnyerte a Szlovák Kupát.

 

távozás Zsolna Szánthó Regő
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