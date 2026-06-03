Három játékostól búcsúzik a Zsolna, Szánthó Regő sem marad

A 24 éves Szánthó Regő tavaly ősszel próbajátékra érkezett a zsolnai együtteshez, majd teljesítményével meggyőzte a szakmai stábot, és az idény végéig szóló szerződést kapott. A magyar játékos 24 tétmérkőzésen lépett pályára a sárga-zöldeknél, egy gólt szerzett, két gólpasszt adott.

Karol Belaník sportigazgató elmondta, hogy Szánthó beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és fokozatosan alkalmazkodott a klub játékfilozófiájához, ugyanakkor a vezetőség végül nem élt a szerződésében szereplő opciós joggal.

„Regő bizonyította a kvalitásait, és segített a csapatnak. Ugyanakkor a posztján saját nevelésű, tehetséges játékosaink is rendelkezésre állnak, akiknek nagyobb lehetőséget szeretnénk biztosítani a fejlődésre” – indokolta a döntést Belaník.

A Zsolna mindhárom játékosnak megköszönte a munkáját. Szánthó, Svácek és Mendoza a Zsolna történetének részei maradnak, hiszen tagjai voltak annak a csapatnak, amely megnyerte a Szlovák Kupát.