Az új idényben Svájcban bizonyítana Seregély Míra

Fiatal kora ellenére Seregély Míra már nyolc felnőtt világbajnokságon szerepelt a magyar női jégkorong-válogatottal. Szerepelt az április budapesti divízió 1/A-s tornán is, ahol a mieink végül a második helyen végeztek. Bár közel volt a feljutás, végül az ezüstéremmel kellett beérniük Delaney Collins tanítványainak a Vasas Jégcentrumban. Seregély mint az öt mérkőzésen jégre lépett, három ponttal segítette az együttest.

„A cél a végső győzelem volt, ez sajnos nem sikerült – emlékezett vissza a Nemzeti Sportnak Seregély Míra. – Szép eredmény a második hely is, szoros torna volt. Ezt követően kicsit pihentünk, aztán mindenki visszament a suliba, és lassan elindult a felkészülés az új idényre is. Nyáron van lehetőségünk fejlesztésre, erre évad közben kevesebb lehetőség adódik. A válogatott a következő hónapokban is tart majd edzőtáborokat, májusban volt egy, majd lesz egy kéthetes júliusban is, ami remek rávezetést jelent a klubidényre is, a munka nyáron sem áll meg. Mindenki próbálta megemészteni az idényt és a világbajnokságot, de már az új kihívásokra készülünk. A célunk, hogy a következő világbajnokságon mi legyünk az elsők.”

Ha már szóba került a klubidény, Seregély Míra a svájci EVZ-ben folytatja pályafutását. A 23 éves támadó a HK Budapest együttesében játszott a most véget ért idényben, ahol 24 találkozón 30 pontot termelt. Nem lesz számára ismeretlen a légiósélet sem, hiszen korábban, 2020 és 2025 között a tengerentúlon edződött.

„Gondolkodtam, hogy mi lehetne a megfelelő következő lépés a karrieremben, az ügynökömmel elkezdtünk beszélgetni róla, milyen külföldi lehetőségeim adódhatnak, és így jött képbe Svájc. Elég jó csapatok szerepelnek a bajnokságban, folyamatosan fejlődik a női jégkorong felnőtt és utánpótlás szinten is.”

Nem is akármilyen lehetőség jött szembe, hiszen a regnáló svájci bajnokhoz igazolt Seregély, az EVZ ráadásul férfiegyüttessel is rendelkezik, így a klubmodell adott.

„Néhány éve jött létre a női csapat, de a klub rendelkezik férficsapattal is. A férfiliga magas szintű, nagy népszerűsége van, és ezt próbálják átültetni a női jégkorongban is országos szinten is. A bajnokságban légióskorlát él, tehát nagyon sok a hazai játékos minden csapatban, egyre jobban koncentrálnak a fejlesztésre és a képzésre. A női válogatottjukban is elég sokan a svájci pontvadászatban játszanak. Az EVZ a mostani bajnok, remek csapatot raktak össze. Jó színvonalú a bajnokság, sok mérkőzést rendeznek, a klub célja, hogy megismételje az előző évadban elért sikert. Ez vonzó szempont volt, hiszen a győzelmekért és a bajnokságért harcolhatunk majd. Négy légiós lehet egy csapatban, mindenképpen nagy szó, hogy egy ilyen együtteshez kerülhetek, nagy a versenyhelyzet ezért a néhány helyért.”

Seregély Míra jövője nyáron egy újabb szép fejezettel bővülhet, hiszen felkerült a PWHL, azaz észak-amerikai női profiliga draftlistájára. A magyar játékos másik 234 jégkorongozóval együtt várja a draftot, ahol a liga jelenlegi 12 csapata kiválasztja a játékosokat. A PWHL-ben korábban egy hazai játékosunk szerepelt, Garát-Gasparics Fanni az Ottawában 15 találkozón kapott szerepet 2023–2024-es első idényben.

„A PWHL csak november után indul, a világbajnokságot követően. Nem teljesen olyan a rendszer, mint a férfiaknál, de hatalmas szó, hogy felkerülhettem a draftlistára. Sokan vagyunk raja, de több új csapat is csatlakozik a bajnoksághoz, ami még több helyet jelenthet. Mindenekelőtt azonban egyelőre a saját, svájci csapatomra szeretnék koncentrálni, a jelenben pedig a nyári felkészülésre koncentrálok.”