Nemzeti Sportrádió

Elődöntős a magyar válogatott a minifutball Eb-n

2026.06.02. 20:10
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Négy gólt lőve elődöntős a magyar válogatott (Fotó: Magyar Minifutball-szövetség)
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A magyar válogatott bejutott a négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, mivel kedden magabiztos, 4–0-s győzelmet aratott a bolgár csapat felett.

Trencsényi János szövetségi kapitány tanítványai a 8. percben Barta Barnabás góljával szerezték meg a vezetést, majd a fordulást követően Bozsoki Imre, Dunai András és Kész Tibor is betalált, míg a kapuban Tajti Bence kitűnő teljesítményt nyújtott.

A magyarok a szerdai elődöntőben (19.15) a Grúziát szintén 4–0-ra legyőző Ukrajnával találkoznak.

MINIFUTBALL EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY
NEGYEDDÖNTŐ
Magyarország–Bulgária 4–0 (Barta 9., Bozsoki 35., Dunai A. 37., Kész 44.)

 

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