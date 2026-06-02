Elődöntős a magyar válogatott a minifutball Eb-n

A magyar válogatott bejutott a négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, mivel kedden magabiztos, 4–0-s győzelmet aratott a bolgár csapat felett.
Trencsényi János szövetségi kapitány tanítványai a 8. percben Barta Barnabás góljával szerezték meg a vezetést, majd a fordulást követően Bozsoki Imre, Dunai András és Kész Tibor is betalált, míg a kapuban Tajti Bence kitűnő teljesítményt nyújtott.
A magyarok a szerdai elődöntőben (19.15) a Grúziát szintén 4–0-ra legyőző Ukrajnával találkoznak.
MINIFUTBALL EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY
NEGYEDDÖNTŐ
Magyarország–Bulgária 4–0 (Barta 9., Bozsoki 35., Dunai A. 37., Kész 44.)
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