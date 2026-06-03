Nemzeti Sportrádió

Szurkolói információk a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjére

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.03. 17:00
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A hétvégén az MVM Dome-ban lesz a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője (Fotó: Dömötör Csaba)
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A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) több fontos szurkolói információt is megosztott a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjével kapcsolatban, melyet a hétvégén a budapesti MVM Dome-ban rendeznek meg többek között a Győri Audi ETO KC részvételével.

Pénteken a szurkolói zóna már 16 órától nyitva tart, ahol különböző aktivitások, étel- és italválaszték, valamint 17 és 20 óra között csarnoktúra várja az érdeklődőket. A pénteki nap fénypontja a 18 órakor kezdődő Meet & Greet, amelyen a résztvevő csapatok játékosaival, edzőivel találkozhatnak a szurkolók az MVM Dome-ban. A pénteki programokra a belépés ingyenes. A szervezők a szurkolói zóna, illetve a Meet & Greet kapacitásának határáig engedélyezik a belépést.

A Meet & Greet programja (MVM Dome)
Péntek
18.00–18.30: CSM Bucuresti
18.30–19.00: Metz Handball
19.00–19.30: Győri Audi ETO KC
19.30–20.00: Brest Bretagne HB

A szurkolói zónába történő belépés pénteken ingyenesen, szombaton és vasárnap pedig a final four mérkőzéseire szóló érvényes jeggyel lehetséges.

A szurkolói zóna nyitvatartása
Péntek: 16.00–21.00
Szombat: 12.00–22.00
Vasárnap: 12.00–22.00

Az MVM Dome-ban június 6-án és 7-én helyszíni jegyértékesítés is zajlik a mérkőzésekre, szombaton 12–19 óra között, vasárnap 11–15 óra között, emellett online is vásárolhatóak belépők. Mint az MKSZ a cikkében felhívja rá a figyelmet, a belépőjegyek két napra érvényesek, s napi egyszeri belépésre jogosítanak föl – a sportlétesítményből kilépni szándékozó nézők újbóli belépése kizárólag a szervezők által kiadott karszalag birtokában lehetséges. A kapunyitás mindkét napon 13 órakor történik meg.

A csarnokban a leggyorsabb kiszolgálás érdekében a létesítmény a bankkártyás és érintéses fizetési módokat részesíti előnyben. Fizetni készpénzzel is lehetséges, de a kártyás megoldásokkal még gördülékenyebb az élmény. Az épületen belül ruhatár is megtalálható, melynek díja 500 Ft, míg a büfékben repohárrendszer működik, a pohár egyszeri díja 600 Ft.

Az MVM Dome megközelítésével, a parkolással kapcsolatos információk itt érhetőek el.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
ELŐDÖNTŐ, SZOMBAT
15.00: Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
HELYOSZTÓK, VASÁRNAP
15.00: a 3. helyért (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: döntő (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

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