Szurkolói információk a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjére
Pénteken a szurkolói zóna már 16 órától nyitva tart, ahol különböző aktivitások, étel- és italválaszték, valamint 17 és 20 óra között csarnoktúra várja az érdeklődőket. A pénteki nap fénypontja a 18 órakor kezdődő Meet & Greet, amelyen a résztvevő csapatok játékosaival, edzőivel találkozhatnak a szurkolók az MVM Dome-ban. A pénteki programokra a belépés ingyenes. A szervezők a szurkolói zóna, illetve a Meet & Greet kapacitásának határáig engedélyezik a belépést.
A Meet & Greet programja (MVM Dome)
Péntek
18.00–18.30: CSM Bucuresti
18.30–19.00: Metz Handball
19.00–19.30: Győri Audi ETO KC
19.30–20.00: Brest Bretagne HB
A szurkolói zónába történő belépés pénteken ingyenesen, szombaton és vasárnap pedig a final four mérkőzéseire szóló érvényes jeggyel lehetséges.
A szurkolói zóna nyitvatartása
Péntek: 16.00–21.00
Szombat: 12.00–22.00
Vasárnap: 12.00–22.00
Az MVM Dome-ban június 6-án és 7-én helyszíni jegyértékesítés is zajlik a mérkőzésekre, szombaton 12–19 óra között, vasárnap 11–15 óra között, emellett online is vásárolhatóak belépők. Mint az MKSZ a cikkében felhívja rá a figyelmet, a belépőjegyek két napra érvényesek, s napi egyszeri belépésre jogosítanak föl – a sportlétesítményből kilépni szándékozó nézők újbóli belépése kizárólag a szervezők által kiadott karszalag birtokában lehetséges. A kapunyitás mindkét napon 13 órakor történik meg.
A csarnokban a leggyorsabb kiszolgálás érdekében a létesítmény a bankkártyás és érintéses fizetési módokat részesíti előnyben. Fizetni készpénzzel is lehetséges, de a kártyás megoldásokkal még gördülékenyebb az élmény. Az épületen belül ruhatár is megtalálható, melynek díja 500 Ft, míg a büfékben repohárrendszer működik, a pohár egyszeri díja 600 Ft.
Az MVM Dome megközelítésével, a parkolással kapcsolatos információk itt érhetőek el.
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
ELŐDÖNTŐ, SZOMBAT
15.00: Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
HELYOSZTÓK, VASÁRNAP
15.00: a 3. helyért (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: döntő (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!