Nemzeti Sportrádió

Meglepték a szurkolók a BL négyes döntőjére készülő Győri Audi ETO játékosait – videó

T. Z.T. Z.
2026.06.03. 15:28
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Címkék
női kézilabda Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I
Miközben a hétvégi Bajnokok Ligája négyes döntőjére készülő Audi ETO női kézilabdacsapata a Széchenyi téren vacsorával egybekötve értékelte a két arannyal lezárt magyar sorozatot, felbukkantak a győri szurkolók és a klub utánpótlás játékosai is – számolt be róla a Kisalföld.

Mint ismert, a Magyar Kupa mellett a bajnoki címet is a győri gárda nyerte meg, amely most már teljes erőbedobással készül a hétvégi, budapesti négyes döntőre. Ám előtte még az ünneplésé volt a főszerep: a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Hírportál számolt be arról, hogy a csapat az egyik Széchenyi téri étteremben evett együtt, amikor a szurkolók előálltak a meglepetéssel.

A drukkerek, kiegészülve az ETO utánpótlás-játékosaival, pontban akkor, amikor a bencés templom órája ötöt ütött, hangos dobszóval töltötték meg a teret és felhangoztak a jól ismert szurkolói rigmusok is.

A gesztus a győri játékosokat is meghatotta, Fodor Csenge elmondta, hogy ez a pillanat biztosan eszükbe jut majd a négyes döntőben, Per Johansson vezetőedző pedig magyarul köszönte meg a szurkolók figyelmességét.

Íme, a videó a győri szurkolók gesztusáról:

 

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