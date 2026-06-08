„Többet elértem, mint amiről valaha is álmodtam” – Ana Gros különleges búcsúajándékot is kapott a final four végén
A Brest merész tervekkel érkezett a budapesti négyes döntőre, végül azonban a friss francia bajnoknak meg kellett elégednie a negyedik hellyel. A CSM Bucuresti ellen hat góllal elveszített vasárnapi helyosztóval zárta le pályafutását napjaink egyik legkiválóbb jobbátlövője, Ana Gros. A 35 éves szlovén játékost a lefújás után a levegőbe dobálták a társai, majd az európai szövetség (EHF) egy búcsúajándékkal is kedveskedett neki. Korábbi válogatottbeli társától, Tamara Mavsartól megkapta a meccs hivatalos labdáját, láthatóan nem számított a meglepetésvendégre.
„Szomorú vagyok, hogy nem tudtam győzelemmel és éremmel búcsúzni, nagyon haza akartuk vinni legalább a bronzot – mondta pár interjúval később lapunknak még mindig könnyes szemekkel Gros, aki ekkor már egy nagy virágcsokrot is szorongatott a kezében. – Az elején volt pár rossz lövésünk és labdaeladásunk, a második félidőben szintén, utána már nehéz volt visszajönni ekkora hátrányból. Büszkék lehetünk így is arra a küzdőszellemre, amivel végigjátszottunk a final fourt.”
„Nagyon elragadtak minket az érzelmek, miután egy góllal alulmaradtunk a Győrrel szemben az elődöntőben. Nehéz ilyen meccs után újra odaállni, még ha el is mondtuk magunknak, hogy motiváltak leszünk. Ez persze nem kifogás, de ilyenkor önkéntelenül is csalódottnak és fáradtnak érzed magadat” – adott betekintést a bronzmeccs lélektanába, majd pár összefoglaló gondolatot is megosztott.
„Sok érzés kavargott bennem a lefújás után. Örülök, hogy egy ilyen csapat színeiben fejezhettem be. A korábbi bresti időszakomból is szép emlékeket őriztem, hálás vagyok, hogy ilyen fantasztikus csapattársaim voltak.
Sokkal többet elértem, mint amiről valaha is álmodni mertem. Sok emlékezetes pillanat volt a karrieremben, nem sajnálok semmit”
– jelentette ki Gros, aki Szlovénia mellett Franciaországban, Németországban és Magyarországon is bajnok lett, a Győrrel 2024-ben megnyerte a BL-t, a szlovén válogatottal pedig a párizsi olimpiára is eljutott.
És hogy mit üzenne a mai fiataloknak, akik példaképként tekintenek rá? Erre így felelt az EHF mikrofonja előtt: „A kézilabda egy csodálatos sportág, sok érzelmes pillanattal, mint amilyen a mai is. Minden nap azért edzettünk, hogy ilyen hangulatban és körítés mellett játszhassunk. Ha szeretik a sportágat, legyenek kitartóak, mert sokat visszakapnak majd tőle. Sok emberrel találkoznak majd az útjuk során. Minden fiatalt csak arra tudok bátorítani, hogy kezdjen el kézilabdázni!”
Ahogy a négyes döntő előtt is ígérte, a most véget érő idényt sérülés miatt kihagyó, a Bukaresthez év elején csatlakozó Faluvégi Dorottya a lelátóról biztatta a társait, akik végül a bronzérmet azért megszerezték az MVM Dome-ban.
„Nehéz volt túltennie magát a csapatnak az elődöntő elvesztése miatti csalódottságon – mondta a Nemzeti Sportnak az Eb-bronzérmes jobbszélső. – A bronzmeccsen látott mentalitás megmutatta, hogy milyen erős karakterek és nagyszerű sportolók alkotják a Bukarestet. Szombaton még mindenki az elődöntőt siratta, vasárnap viszont már lehengerlően játszottak.”
Faluvégi hozzátette, szép lezárásnak vagy egy új fejezet kezdetének is tekinthetjük a hétvégi final fourt, ugyanis alaposan átalakul majd a CSM kerete. Tíz játékos távozik, és ha Faluvégit már nem is számoljuk, Kuczora Csengével együtt nyolcan érkeznek. „Az edzői stáb is marad, és folytatjuk azt a megkezdett munkát, amelynek eredménye már meglátszott a négy közé jutással.”
Az egyik fontos bukaresti távozó az az Elizabeth Omoregie, aki a Ferencvárosban nyit új fejezetet a pályafutásában.
„Személy szerint azért voltam kevésbé magam alatt az elvesztett elődöntő után, mert nem a Metz kerekedett ennyire fölénk, mi nem hoztuk magunkat. Aztán vasárnap már azt az arcunkat mutattuk, amely mi vagyunk, küzdöttünk egymásért és élveztük a játékot” – magyarázta az irányító-átlövő, akinek személyesen is nehéz volt a Brest elleni bronzmeccs Gabriela Moreschi sérülését követően.
„Nem tudtam, hogyan fog menni utána a játék, miközben nem tudtam, mi történik vele. Végül jól kezeltem a helyzetet, extra energiát gyűjtöttem belőle, érte is játszottam. Tudatosan készültem rá, milyen lesz majd az utolsó mérkőzésem bukaresti mezben. A lefújás után inkább boldogságot éreztem, hogy éremmel tudtam befejezni. Mindig is arra vágytam, hogy eljussak a final fourba a CSM-mel. Természetesen nagy vágyam volt a döntő is, de ha az idény eleji gyenge formánkat látva megkérdeztek volna róla, nem sokat adtam volna érte, hogy idáig eljutunk. Igazán csak mi tudjuk, mennyit feláldoztunk érte.”
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
A 3. HELYÉRT
CSM BUCURESTI (román)–BREST BRETAGNE HB (francia) 32–26 (15–13)
A VÉGEREDMÉNY
Győztes: Metz Hb (Albek Anna, Yvana Atangana, Anne Augustine, Tyra Axnér, Lylou Borg, Sarah Bouktit, Johanna Bundsen, Manon Errard, Elea Ferdilus, Clemence Castets, Catherine Gabriel, Laura Godard, Nélya Goval, Léna Grandveau, Lucie Granier, Blandine Gros, Betchaidelle Ngombele, Sabrina Novotná, Laura Schneider, Xenia Smits, Chloé Valentini, Vámos Petra, Suzanne Wajoka, Grace Zaadi, edző: Emmanuel Mayonnade)
2. GYŐRI AUDI ETO KC (Linn Blohm, Kristine Breistöl, Ida-Marie Dahl, Bruna de Paula, Kelly Dulfer, Fodor Csenge, Helena Elver, Nathalie Hagman, Dione Housheer, Emilie Hovden, Kristina Jörgensen, Keceli-Mészáros Renáta, Veronica Kristiansen, Anna Lagerquist, Lukács Boglárka, Hatadou Sako, Tjasa Stanko, Szemerey Zsófi, Sandra Toft, Bo van Wetering, Zákányi Janka, edző: Per Johansson)
3. CSM Bucuresti (román)
4. Brest Bretagne Hb (francia)
A négyes döntő legértékesebb játékosa (MVP): Sarah Bouktit (francia, beálló, Metz)
Az idény gólkirálynője: Henny Reistad (norvég, átlövő; Team Esbjerg, dán) 131 góllal