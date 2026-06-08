„Többet elértem, mint amiről valaha is álmodtam” – Ana Gros különleges búcsúajándékot is kapott a final four végén

A Brest merész tervekkel érkezett a budapesti négyes döntőre, végül azonban a friss francia bajnoknak meg kellett elégednie a negyedik hellyel. A CSM Bucuresti ellen hat góllal elveszített vasárnapi helyosztóval zárta le pályafutását napjaink egyik legkiválóbb jobbátlövője, Ana Gros. A 35 éves szlovén játékost a lefújás után a levegőbe dobálták a társai, majd az európai szövetség (EHF) egy búcsúajándékkal is kedveskedett neki. Korábbi válogatottbeli társától, Tamara Mavsartól megkapta a meccs hivatalos labdáját, láthatóan nem számított a meglepetésvendégre.

„Szomorú vagyok, hogy nem tudtam győzelemmel és éremmel búcsúzni, nagyon haza akartuk vinni legalább a bronzot – mondta pár interjúval később lapunknak még mindig könnyes szemekkel Gros, aki ekkor már egy nagy virágcsokrot is szorongatott a kezében. – Az elején volt pár rossz lövésünk és labdaeladásunk, a második félidőben szintén, utána már nehéz volt visszajönni ekkora hátrányból. Büszkék lehetünk így is arra a küzdőszellemre, amivel végigjátszottunk a final fourt.”

„Nagyon elragadtak minket az érzelmek, miután egy góllal alulmaradtunk a Győrrel szemben az elődöntőben. Nehéz ilyen meccs után újra odaállni, még ha el is mondtuk magunknak, hogy motiváltak leszünk. Ez persze nem kifogás, de ilyenkor önkéntelenül is csalódottnak és fáradtnak érzed magadat” – adott betekintést a bronzmeccs lélektanába, majd pár összefoglaló gondolatot is megosztott.

„Sok érzés kavargott bennem a lefújás után. Örülök, hogy egy ilyen csapat színeiben fejezhettem be. A korábbi bresti időszakomból is szép emlékeket őriztem, hálás vagyok, hogy ilyen fantasztikus csapattársaim voltak.

Sokkal többet elértem, mint amiről valaha is álmodni mertem. Sok emlékezetes pillanat volt a karrieremben, nem sajnálok semmit”

– jelentette ki Gros, aki Szlovénia mellett Franciaországban, Németországban és Magyarországon is bajnok lett, a Győrrel 2024-ben megnyerte a BL-t, a szlovén válogatottal pedig a párizsi olimpiára is eljutott.

És hogy mit üzenne a mai fiataloknak, akik példaképként tekintenek rá? Erre így felelt az EHF mikrofonja előtt: „A kézilabda egy csodálatos sportág, sok érzelmes pillanattal, mint amilyen a mai is. Minden nap azért edzettünk, hogy ilyen hangulatban és körítés mellett játszhassunk. Ha szeretik a sportágat, legyenek kitartóak, mert sokat visszakapnak majd tőle. Sok emberrel találkoznak majd az útjuk során. Minden fiatalt csak arra tudok bátorítani, hogy kezdjen el kézilabdázni!”