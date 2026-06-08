Nemzeti Sportrádió

ICEHL: Schlekmann Márk az FTC-hez igazolt

2026.06.08. 18:42
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Fotó: Dömötör Csaba
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FTC-Telekom jégkorong BJA Schlekmann Márk
Schlekmann Márk elhagyta a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémiát, és az osztrák ligában szereplő FTC-Telekom csatára lett.

Az FTC-Telekom jégkorongcsapatánál folytatja pályafutását Schlekmann Márk, a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia játékosa. A 24 éves, kétszeres ob I-győztes hokis az előző idényben két mérkőzésre – kölcsönben – már játszott a zöld-fehéreknél.

Schlekmann hat idény alatt az Erste Liga alapszakaszában 196 mérkőzésen 95-ször volt eredményes, és adott 127 gólpasszt (222 pont), míg a rájátszásban 49 találkozón 38 pontig (19, 19) jutott. A magyar válogatottban 26-szor lépett jégre.

 

FTC-Telekom jégkorong BJA Schlekmann Márk
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