Öttusa-vk: sérüléséből felépülve lépésről lépésre tervez Szép Balázs

„Az elmúlt másfél-két hónapom kalandos volt, a kairói világkupa után az egyik edzésen kicsit túlterheltem a vállamat” – árulta el hétfőn az M4 Sporton, a Nemzeti Sporthíradóban Szép Balázs, hozzátéve, hogy részleges ínszalagszakadás miatt az akadálypályán, a medencében és a vívópáston nem edzhetett, előtérbe került a gyógytorna és a fizioterápia.

A csapatban világ- és Európa-bajnok, egyéniben vb-ezüst- és -bronzérmes, Eb-második, a párizsi olimpián tizedik helyezett Szép Balázs beszélt arról is, hogy nagy váltás volt, amikor a lovaglást az akadályverseny váltotta fel.

„Ebben én kicsit lassabban fejlődök, mint a többiek, úgyhogy a felkészülés során erre helyezem a hangsúlyt” – mondta az UTE 26 éves öttusázója.

A sportágban az idén is történtek változások, 200 méter helyett csak 100-at úsznak a versenyzők, a kombinált számban pedig négy helyett öt lövészet van.

„Szerintem mindkettő jó változtatás. A pluszlövészettel izgalmasabbá vált a verseny, a 100 méteres úszás pedig kedvez nekem” – fogalmazott.

Az idei évre vonatkozóan az az elsődleges terve, hogy bekerüljön az Európa-bajnoki, illetve világbajnoki keretbe, amihez szerinte elengedhetetlen, hogy jól szerepeljen a budapesti világkupán. Lépésről lépésre tervez, előbb a selejtezőből próbál továbblépni, majd egy jó körvívással megfelelő alapot teremteni az eredményes szereplésre, ami alapból a döntőbe jutás lenne.