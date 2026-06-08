Nemzeti Sportrádió

Vb-2026: két marokkói játékos is megsérült

2026.06.08. 11:20
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Nusszair Mazraui foci vb 2026 vb 2026 Abde Ezzalzuli Marokkó marokkói válogatott
Nusszair Mazraui és Abde Ezzalzuli is megsérült a marokkói labdarúgó-válogatott vasárnapi, Norvégiával játszott felkészülési találkozóján, s elképzelhető, hogy mind a ketten kihagyják a szombati, brazilok elleni első világbajnoki mérkőzésüket.

Az előző vb-n negyedik észak-afrikai válogatott két meghatározó tagja közül Mazraui, a Manchester United védője már a 29. percben elhagyta a pályát vállsérülés miatt, míg a Real Betis csatára a szünetig bírta a fájdalmaival.

„Megvárjuk, hogy kiderüljön, mennyire súlyos a helyzet. Aggasztó a szituáció, mert néhány nap maradt a világbajnokságig” – mondta Mohamed Uahbi szövetségi kapitány, aki csak márciusban vette át a szakmai munka irányítását.

A norvégok elleni 1–1-es döntetlennel kapcsolatban kiemelte, együttese annak ellenére is jó benyomást keltett, hogy nem tudott nyerni.

„Összesen tíz cserénk volt, azért, hogy a lehető legtöbb kerettag játéklehetőséget kapjon” – tette hozzá.

A marokkói válogatott a D-csoportban szerepel a csütörtökön rajtoló világbajnokságon, és az ötszörös győztes brazilok után hat nappal Skócia, majd Haiti lesz az ellenfele.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő vb valamennyi összecsapását az M4 Sport élőben közvetíti.

A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)
Védők: Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), Juszef Bellammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), Asraf Hakimi (PSG – Franciaország), Zakaria el-Uahbi (Genk – Belgium), Najef Agerd (Olympique Marseille – Franciaország), Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), Issza Diop (Fulham – Anglia)
Középpályások: Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), Neil el-Ajnaui (Roma – Olaszország), Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország), Bilal el-Hanusz (Stuttgart – Németország), Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia)
Támadók: Abde Ezzalzuli (Real Betis – Spanyolország), Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia), Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország)
Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–Marokkó
június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–Skócia
június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–Marokkó
június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–Haiti
június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–Brazília
június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–Haiti
c-csoport

 

 

Nusszair Mazraui foci vb 2026 vb 2026 Abde Ezzalzuli Marokkó marokkói válogatott
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