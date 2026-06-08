Ígéretes kazah fiatalok kaphatnak lehetőséget Debrecenben



Mindkét ország a szívemben van, mondta lapunknak a bugyuta kérdésre („Kinek szurkol kedden?”) Agbar Khojamberdiyev, az Újpest FC kazah videoelemzője.

„Kétezertizennégyben érkeztem először Magyarországra – kezdte a történetét a magyarul gyönyörűen beszélő szakember. – Otthon, Almatiban is mindig futballoztam, de nem túl magas szinten, és fura az élet: úgy alakult, hogy Újpesten vehettem részt próbajátékon. Néhány edzés után azt mondták, az én tudásom nem lesz ide elegendő, és ezt tisztelettel elfogadtam, magam is így éreztem. Hazamentem és a szüleimmel megbeszéltük, úgy tűnik, a megálmodott futballistakarrier nem jön össze, inkább tanuljak. Nagyon megtetszett Magyarország, ezért Gödöllőre jelentkeztem, az akkor Szent Istvánról elnevezett egyetemre, és közgazdászként végeztem. Közben folyamatosan néztem a mérkőzéseket, és mert a futballszeretet nem tűnt el, arra gondoltam, játékosmegfigyelő lehetne belőlem. Ezért utánpótlásmeccsekre jártam, riportokat írtam, videókat vágtam, kerestem – inkább csak »önszorgalomból « – a tehetséges fiatalokat. Diplomáztam, és egy könyvelőcégnél kezdtem dolgozni.”

Az 1994-es születésű Agbar Khojamberdiyev az egyetemi évek alatt alacsonyabb osztályban futballozott, majd baráti kapcsolatok révén hosszú évek után ismét Újpesten kötött ki: Szabó György az utánpótlásban kínált neki elemzői munkát, igaz, csak önkéntes alapon.

„Nem hittem volna, hogy ismét kapcsolatba kerülök az Újpesttel, de mert ismertem az utánpótlást, sok meccsen jártam, és szerettem volna ezzel a munkával megismerkedni, fizetés nélkül is jöttem – magyarázta. – Civilben dolgoztam, örömmel jöttem, és sokat tanultam, mondhatom, megváltozott az életem. Előtte több helyre ajánlottam a riportjaimat, az elemzéseimet, de a legtöbben nem is válaszoltak, ha mégis, akkor elutasítás volt a reakció. Így nagyon megbecsülöm az újpesti lehetőséget. Amikor Bodor Boldizsár öt mérkőzésre átvette a felnőttcsapatot, hívott maga mellé, és hatalmas megtiszteltetés volt az élvonalban dolgozni. Ezután Dárdai Pál sportigazgató és Szélesi Zoltán vezetőedző őszintén elmondta, mást keresnek erre a munkakörre, de addig maradjak velük, menjek el a téli edzőtáborba. A megbeszéléseken leesett az állam, Palitól és Zolitól is rengeteg szakmai részletet lehetett megtudni, óriási élmény volt velük dolgozni. Hogy ősszel mi lesz, az kérdéses, azzal sincs gondom, ha vissza kell mennem az utánpótláscsapatok mellé, de bármi is lesz, hálás vagyok, hogy ilyen szakemberek mellett tanulhattam az előző hónapokban.”

És akkor a nagy kérdés: mit vár a debreceni Nagyerdei Stadionban esedékes keddi mérkőzéstől?

„Nem ismeretlen az érzés: 2018-ban a Groupama Arénában már láttam a két csapatot egymás ellen – mondta Agbar Khojamberdiyev. – Akkor még Georges Leekens volt a szövetségi kapitány, és nyertünk három kettőre. Nyertünk? Igen, kazah vagyok, de Magyarország a második otthonom, nagyon szeretek itt élni, szóval hadd mondjam azt: inkább szakmai érdeklődéssel figyelem a találkozót. A magyar csapat előrébb tart, jobb, mint az alakuló kazah együttes, amelyben néhány rutinos játékos mellett több ígéretes fiatalt próbálgat Talgat Bajszufinov szövetségi kapitány. Kísérleti csapat ez, kíváncsi vagyok, mire lesz képes az összeszokott magyar csapat ellen. Ahogy arra is, mit mutat majd a tizenhét éves Dasztan Szatbajev, akit már korábban megszerzett a Chelsea, de a kora miatt csak most nyáron csatlakozhat a londoni klubhoz.”