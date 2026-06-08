Világsztárok juttatják kapu elé a labdát, de ki lesz a befejező csatár? – íme, a német válogatott várható vb-kezdőcsapata
A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 Manuel Neuer (Bayern München), 21 Alexander Nübel (VfB Stuttgart)
Védők: 3 Waldemar Anton (Borussia Dortmund), 18 Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), 6 Joshua Kimmich (Bayern München), 23 Felix Nmecha (Borussia Dortmund), 22 David Raum (RB Leipzig), 2 Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 Jonathan Tah (Bayern München), 24 Malick Thiaw (Newcastle United – Anglia)
Középpályások: 20 Nadiem Amiri (Mainz), 8 Leon Goretzka (Bayern München), 13 Pascal Gross (Brighton & Hove Albion – Anglia), 9 Jamie Leweling (VfB Stuttgart), 10 Jamal Musiala (Bayern München), 25 Assan Ouédraogo (RB Leipzig), 5 Aleksandar Pavlovic (Bayern München), 16 Angelo Stiller (VfB Stuttgart)
Támadók: 14 Maximilian Beier (Borussia Dortmund), 7 Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 19 Leroy Sané (Galatasaray – Törökország), 26 Deniz Undav (VfB Stuttgart), 17 Florian Wirtz (Liverpool FC – Anglia), 11 Nick Woltemade (Newcastle United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann