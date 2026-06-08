Nemzeti Sportrádió

Supermoto-vb: Bereczki Dávid két futamot nyert Olaszországban, és itthon lehet Európa-bajnok

2026.06.08. 18:12
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PicasaFotó: Facebook/Bereczki Dávid
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Bereczki Dávid Black Star Speedway supermoto-Eb
Dupla győzelemmel zárta a Supermoto-világbajnokság futamainak keretén belül zajló SM junior Európa-bajnokság olaszországi versenyhétvégéjét Bereczki Dávid, aki ezzel növelte az előnyét az összetett élén, és szeptember elején Visontán akár be is biztosíthatja végső sikerét.

A Mátra mellett található Black Star Speedwayen sorra kerülő magyarországi futam szervezőinek hétfői beszámolója szerint a legmagasabb kategóriában, azaz az S1GP-ben a spanyol Julen Ávila Cortes győzött Olaszországban, ezzel visszavette az összetettben a vezetést a címvédő és ötszörös vb-győztes német Marc-Reiner Schmidtől.

A junior Eb-mezőnyben Bereczki Dávid már a szabadedzéseken is a leggyorsabb volt, majd az időmérőn megszerezte az első rajthelyet. Az ifjú magyar motoros aztán az első futam rajtjánál visszaesett másodiknak, de néhány körrel később kihasználta az élen álló romániai rivális hibáját, előzött és onnantól a leintésig már nem hibázott. A második versenyen Bereczki aztán már tökéletesen startolt, s rajt-cél győzelmet aratott, így a maximálisan begyűjthető 50 pontot szerezte meg a hétvégén. Az összetettben 150 ponttal áll az élen, második a német Lorenz Bang 126-tal, harmadik a romániai Szabó Márk 124-gyel.

A versenysorozat következő fordulóját júliusban, Csehországban rendezik, azután pedig már az MBH Befektetési Bank S1GP Magyar Nagydíj következik szeptember 4. és 6. között a visontai Black Star Speedwayen. A rendezők a közlemény szerint különleges akcióval is készültek, az S1GP-re hétvégi jegyet váltók ugyanis belépőt kapnak a létesítményben június 20-án sorra kerülő autós eseményre, a SuperCar Festre.

A Supermoto-világbajnokság egyedülálló módon ötvözi a gyorsasági motorversenyzés és a terepmotorozás elemeit. A versenyzőknek egyetlen körön belül kell alkalmazkodniuk a különböző tapadási viszonyokhoz, miközben a legmagasabb szintű fizikai és technikai felkészültségre van szükség.

 

Bereczki Dávid Black Star Speedway supermoto-Eb
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