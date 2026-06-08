Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: nincs ingyenhely – Bellinghamnek meg kell küzdenie a kezdőért az angol válogatottban

CS. M.CS. M.
2026.06.08. 18:42
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Jude Bellingham a kezdőben kap helyet Thomas Tucheltől? (Fotó: Getty Images)
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angol labdarúgó-válogatott foci vb 2026 Jude Bellingham Thomas Tuchel angol válogatott
Anglia szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel az Új-Zéland elleni világbajnoki felkészülés mérkőzést követően elárulta: 14-15 potenciális kezdőjátékosa van, a Real Madrid sztárja, Jude Bellingham pedig egy közülük, de van egy riválisa, így meg kell küzdenie a helyéért.

Anglia még vasárnap 1–0-ra legyőzte felkészülési mérkőzésen Új-Zélandot az Egyesült Államokban a csütörtökön induló amerikai világbajnokságot megelőzően. Bár a meccs leginkább arról marad emlékezetes, hogy az amerikaiak mennyire elrontották az angol játékosok nevét a nagykivetítőre összerakott csapatösszeállításon, Thomas Tuchel felforgatott névsort küldött pályára, nem igazán derült ki belőle, miképp képzeli el a felállást az éles meccseken.

Az összecsapás után azt is megkérdezték tőle, a meccsen nem kezdőként játszó, de egy félidőt azért kapó Jude Bellingham ott lesz-e az alapcsapatban, vagy posztriválisa, az Aston Villával Európa-liga-győztes Morgan Rogers kiszoríthatja-e.

„Egy kezdőjátékos a válogatottunkban. Ezt pontosan tudja ő is, viszont fontos kiemelnem, hogy potenciálisan tizennégy, tizenöt kezdőemberünk van, neki is meg kell küzdenie a helyéért. A szerepkörök megvannak, de személyi változások történhetnek még. Bellingham pazar formában van, jól mutat az edzéseken” – mondta Tuchel, majd még több dicséretet szórt a Real Madrid sztárjára.„Szerintem a lehető legjobb pillanatban jön neki a világbajnokság. Volt egy kis szünete, rá tudott pihenni a tornára, a sérülése már a múlté, és kifejezetten éhesnek tűnik. Boldog a pályán, erre lesz szükségünk” – ecsetelte a német.

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)
Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Tino Livramento (Newcastle United), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)
Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)
Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)
Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)

Június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Anglia–Horvátország
Június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Ghána–Panama
Június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion		Anglia–Ghána
Június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Panama–Horvátország
Június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Panama–Anglia
Június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Horvátország–Ghána
L-CSOPORT

 

 

angol labdarúgó-válogatott foci vb 2026 Jude Bellingham Thomas Tuchel angol válogatott
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