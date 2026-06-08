Vb 2026: nincs ingyenhely – Bellinghamnek meg kell küzdenie a kezdőért az angol válogatottban

Anglia még vasárnap 1–0-ra legyőzte felkészülési mérkőzésen Új-Zélandot az Egyesült Államokban a csütörtökön induló amerikai világbajnokságot megelőzően. Bár a meccs leginkább arról marad emlékezetes, hogy az amerikaiak mennyire elrontották az angol játékosok nevét a nagykivetítőre összerakott csapatösszeállításon, Thomas Tuchel felforgatott névsort küldött pályára, nem igazán derült ki belőle, miképp képzeli el a felállást az éles meccseken.

Az összecsapás után azt is megkérdezték tőle, a meccsen nem kezdőként játszó, de egy félidőt azért kapó Jude Bellingham ott lesz-e az alapcsapatban, vagy posztriválisa, az Aston Villával Európa-liga-győztes Morgan Rogers kiszoríthatja-e.

„Egy kezdőjátékos a válogatottunkban. Ezt pontosan tudja ő is, viszont fontos kiemelnem, hogy potenciálisan tizennégy, tizenöt kezdőemberünk van, neki is meg kell küzdenie a helyéért. A szerepkörök megvannak, de személyi változások történhetnek még. Bellingham pazar formában van, jól mutat az edzéseken” – mondta Tuchel, majd még több dicséretet szórt a Real Madrid sztárjára.„Szerintem a lehető legjobb pillanatban jön neki a világbajnokság. Volt egy kis szünete, rá tudott pihenni a tornára, a sérülése már a múlté, és kifejezetten éhesnek tűnik. Boldog a pályán, erre lesz szükségünk” – ecsetelte a német.

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)

Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Tino Livramento (Newcastle United), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)

Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)

Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)

Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)