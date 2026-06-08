Stuttgarti tenisztorna: Marozsán Fábián ismét az első fordulóban búcsúzott

Az ATP honlapjának eredményközlője alapján a gyors és kevés bréklabdát hozó első szett csak a rövidítésben dőlt el. Abban a világranglista 61. Marozsán Fábián 1–4 után 5–5-re egyenlített, de végül a selejtezőből főtáblára jutott, ranglista-186. Gauthier Onclin került előnybe ötvenkilenc perc alatt.

A második játszma lényegesen egyoldalúbb küzdelmet hozott, és bár Marozsán rögtön az elején elvette ellenfele szervagémjét – ez volt a mérkőzés első brékje –, utána egymást követő négyet elveszített, közte kétszer a saját adogatójátékát, és onnan a belga ellenfél már kiszerválta a meccset, amely 1 óra 36 percig tartott.

Marozsán sorozatban a negyedik mérkőzését bukta el, Róma és a Roland Garros után újabb tornán búcsúzott a nyitó körben.

ATP 250-ES TORNA, STUTTGART

FÉRFI EGYES

Gauthier Onclin (belga)–Marozsán Fábián 7:6 (8–6), 6:3