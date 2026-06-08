Nem engedték be az Egyesült Államokba Afrika legjobb játékvezetőjét

Mint ismeretes, Szomália szerepel azon 19 ország között, amelynek állampolgáraira teljes beutazási tilalmat rendelt el a Donald Trump elnök vezette amerikai kormány. Az Egyesült Államok Kongresszusának honlapja szerint ez alól kivételt képeznek a világbajnokságra utazó sportolók, edzők, illetve további tisztségviselők, így a játékvezetők is.

Artan nehézségek árán, de megkapta a beutazáshoz szükséges vízumot, továbbá a nairobi szomáliai nagykövetség révén diplomataútlevelet is kapott, s törökországi átszállással repült a világbajnokságon bíráskodó játékvezetők bázisául szolgáló Miamiba – írja Molina. Mindezek dacára az amerikai hatóságok nem engedték belépni az ország területére, és visszatoloncolták Törökországba – a döntés indoklása jelen állás szerint nem ismert.

Eközben az „afrikai Fabrizio Romanónak” nevezett ghánai sportújságíró, Micky Jnr (polgári nevén Ebenezer Michael Danso Deveer) már úgy tudja, hogy a szomáliai szövetség (SFF) játékvezetői testületének elnöke felvette a kapcsolatot a FIFA-val az üggyel kapcsolatban. A nemzetközi szövetség tudomásul vette a megkeresést, és mihamarabbi választ ígért.

A 34 esztendős Omar Abdulkadir Artan 2018 óta FIFA-játékvezető, s 2024-ben első szomáliaiként bíráskodott az Afrikai Nemzetek Kupáján. Az előző (2024–2025) idényben ő vezette az afrikai Bajnokok Ligája döntőjének visszavágóját Kairóban, ahol az egyiptomi Pyramids FC legyőzte a dél-afrikai Mamelodi Sundownst. Ugyancsak tavaly választották meg Artant a kontinens legjobb játékvezetőjének.

Nommé par la FIFA pour officier durant la Coupe du Monde, l'arbitre somalien 🇸🇴 Omar Artan s'est vu refuser l'entrée sur le territoire américain



Vu ses difficultés pour obtenir un visa, il avait bénéficié du soutien de l'ambassade somalienne de Nairobi qui lui a notamment permis… pic.twitter.com/xdibnK3OZC — Romain Molina (@Romain_Molina) June 8, 2026