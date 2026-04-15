A vb után befejezi a válogatottban az osztrák gólrekorder

2026.04.15. 11:48
null
Arnautovic a vb után elköszön a válogatottól (Fotó: Getty Images)
A Crvena zvezdában futballozó 36 éves osztrák csatár közölte, a nyári világbajnokság után nem szerepel többé Ausztria válogatottjában.

A szerb Sportal beszámolója szerint a nyári világbajnokságon szerepel utoljára az osztrák válogatottban Ausztria szereplési csúcstartója és gólrekordere, Marko Arnautovic. A szerb származású 36 éves csatár eddig 132 alkalommal lépett pályára és 47 gólt szerzett – tavaly októberben előzte meg Toni Polstert a góllövőlista élén, amikor négy gólt rúgott San Marinónak.

Arnautovic már korábban is beszélt róla, hogy a világbajnokság után befejezi szereplést a nemzeti csapatban, ám a szerb lap szerint ezúttal megismételte korábbi kijelentését.

„Három Európa-bajnokságon szerepeltem a válogatottal, ám világbajnokságon eddig nem vehettem részt Ausztriával. A nyáron ez sikerülni fog, amivel beteljesítem régi álmomat. Egyben ezek is lesznek az utolsó mérkőzéseim a válogatottban” – idézi a lap az osztrák csatárt.

Ausztria egyenes ágon jutott ki a világbajnokságra – 1998 óta először –, s a J-csoportban Argentína, Algéria és Jordánia társaságában szerepel a tornán.

Arnautovic mindössze 19 évesen, 2008 októberében egy Feröer-szigetek elleni vb-selejtezőn mutatkozott be az osztrák felnőttválogatottban.

 

 

