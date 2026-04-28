A horvát szövetségi kapitány bízik benne, hogy Modric játszhat a vb-n

2026.04.28. 14:32
Luka Modric a Juventus elleni rangadón sérült meg (Fotó: Getty Images)
Luka Modric Milan sérülés Zlatko Dalic Horvátország horvát labdarúgó-válogatott
Zlatko Dalic, a horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya bízik abban, hogy az arccsonttörést szenvedett Luka Modric felépülése gyors lesz és az AC Milan középpályása játszhat a nyári világbajnokságon.

A 40 éves futballista a Juventus elleni, vasárnapi olasz bajnoki meccsen sérült meg, s azóta már meg is műtötték. A milánói egyesület közlése szerint a beavatkozás sikeres volt.

Dalic reményét fejezte ki, hogy Modric időben felépül és pályára léphet pályafutása ötödik világbajnokságán.

„Beszéltem vele és gyors gyógyulást kívántam neki. Meg vagyok győződve róla, hogy mindent meg fog tenni a vb-szereplésért, mi pedig mindenben támogatjuk” – idézte a szövetségi kapitányt az X közösségi oldalon a horvát szövetség (HNS) hétfő késő esti közleménye. „Bízom abban, hogy minden a terv szerint halad majd és Luka csapatkapitányként vezethet minket a nyáron egy újabb nagy tornán” – tette hozzá Dalic.

A rekordot jelentő, 196 válogatottsággal rendelkező Modric 2018-ban ezüstérmet, legutóbb, 2022-ben bronzérmet nyert a vb-n a horvát válogatottal. A veterán futballista tavaly nyáron igazolt Milánóba a Real Madridtól, amelynek színeiben számos trófeát, közte hat Bajnokok Ligáját nyert.

A labdarúgás történetének első 48 csapatos világbajnokságát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi, a torna június 11-én kezdődik. A horvátok először június 17-én lépnek pályára, az ellenfél Anglia lesz, a csoportban még Panama és Ghána szerepel..

 

